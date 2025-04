Vicky Dávila aseguró que es víctima de una ‘campaña sucia’ por parte de otro precandidato: “Nietos de políticos que se sienten con derechos”

La precandidata señaló que habría intereses económicos detrás de la campaña de desprestigio en su contra - crédito Prensa Vicky Dávila

La precandidata presidencial Vicky Dávila usó su cuenta de X para denunciar lo que sería una campaña de desprestigio que se estaría orquestando en su contra, al parecer, por uno de sus rivales para las próximas elecciones presidenciales de 2026.

Según informó la periodista, otro precandidato estaría gastando una ‘millonada’ para alterar imágenes de las portadas de los principales medios de comunicación del país, con el fin de difundirlas en redes sociales y darles un manto de veracidad y así restarle puntos.

Incluso, Dávila denunció que, supuestamente, el precandidato estaría siendo financiado por fuertes grupos políticos que le estarían ‘pidiendo’ resultados para ser el candidato oficial de su partido.

“Dicen por ahí que un candidatito, muy gastón, está desesperado porque lo coronen candidato de su partido. Sus patrocinadores le dieron un límite de tiempo porque no está dando la talla. Con venezolanos extraños que nadie sabe para quién trabajan ni cómo les pagan y gastos desbordados que podrían ser ilegales para un funcionario en ejercicio, están pagando una campaña de mentiras en X en mi contra”, escribió la precandidata.

La precandidata aseguró que uno de sus rivales estaría pagando por desprestigiar su imagen - crédito red social X

Sin embargo, Vicky Dávila señaló que su proyecto se ha basado en recorrer las comunidades y escuchar sus necesidades, creando un ambiente de cercanía contrario al modelo político tradicional.

“Yo sigo creciendo y en la calle con la gente. Algunos nietos de políticos que se sienten con derechos adquiridos como en el “usted no sabe quién soy yo” serían triturados por la izquierda en una segunda vuelta”, señaló.

Incluso, la precandidata presidencial lanzó una dura advertencia a los grupos económicos qué, según ella, estarían financiando la supuesta campaña de desprestigio, advirtiendo que esas estrategias podrían afectar los objetivos de la oposición al presidente Gustavo Petro, dándole ventaja a su colectividad para ganar terreno en los comicios de 2026.

“Los antojos de unos cuantos ricos financiando estas porquerías van a dividir al país y a aumentar la posibilidad de que petro se quede en el poder. Por eso, no me voy a unir a politiqueros y mi proyecto es con la gente y para la gente hasta el final. Vamos a retomar el rumbo correcto para lograr la transformación que realmente necesita Colombia”, concluyó la precandidata.

Aunque Vicky Dávila no entregó nombres de quién podría estar detrás de la supuesta ‘guerra sucia’ en su contra, su referencia hacia los nietos de políticos hizo que varios de sus seguidores atribuyeran la indirecta al precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.

En redes criticaron los gastos en los que ha incurrido Vicky Dávila en su periodo de precampaña - crédito red social X

Incluso, algunos también criticaron su opinión, asegurando que su precampaña también ha contado con elevados gastos.

“Candidata, pero si según las mediciones de La Silla Vacía, usted va pegadita detrás de él en gastos. Él es político de carrera, no me sorprende que sepa encontrar fuentes amplias de financiación, ¿pero una ex-periodista? A mí me intriga más saber de dónde viene *su* plata...“, señaló uno de los comentarios.

En el caso de Miguel Uribe Turbay, no es la primera vez que resulta acusado por sus contrincantes. De hecho, apenas a inicios de abril, se creó una fuerte tensión con su compañera de Congreso, y ahora rival, María Fernanda Cabal, por cuenta de los gastos en los que, hasta ahora, ha incurrido.

La senadora no solo criticó el elevado gasto de su colega, sino que también puso en duda su alineación con los principios históricos del partido. Cabal ha señalado en reiteradas ocasiones que, aunque Uribe Turbay se identifica como una figura del uribismo, su trayectoria política previa genera contradicciones.

En este sentido, la senadora recordó que Uribe Turbay tuvo una cercanía inicial con sectores de centro y formó parte de la administración de Enrique Peñalosa entre 2016 y 2018, cuando este último era alcalde de Bogotá.

Para Cabal, este pasado político no es coherente con el discurso de derecha que ahora promueve su compañero de partido.