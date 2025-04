Familia de Luz Mery Tristán rechazó videos de Andrés Ricci desde prisión: “Matar a mi hermana no fue un accidente”

Andrés Ricci utiliza redes sociales para presentar su versión del asesinato de Luz Mery Tristán - crédito @fiscaliacol/Twitter

En un hecho que ha generado indignación y cuestionamientos en Colombia, Andrés Gustavo Ricci, condenado a 45 años y nueve meses de prisión por el feminicidio agravado de la campeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán, ha publicado videos desde la cárcel de alta seguridad La Picaleña, en el departamento del Tolima. Ricci creó una plataforma digital llamada “Una verdad por contar”, desde la cual busca exponer su versión de los hechos, calificando el asesinato de la deportista como un “desafortunado accidente”. Estas declaraciones provocaron un rechazo rotundo por parte de la familia de Luz Mery, autoridades locales y defensores de derechos humanos.

En los videos, publicados en redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube, Ricci asegura que su historia ha sido tergiversada y que tiene derecho a contar su verdad. “Soy Andrés Gustavo Ricci. Mucho se ha dicho de mí, pero aún nadie me ha escuchado. Pronto me verán sin filtros, sin omitir nada: hay una verdad por contar”, afirmó en una de las grabaciones. Sin embargo, estas publicaciones son calificadas como un intento de manipular la narrativa de los hechos y revictimizar a la familia de la exdeportista.

Indignación de la familia Tristán: “Este señor sigue haciéndonos daño”

Familia Tristán denuncia la revictimización causada por los videos del feminicida - crédito redes sociales

La publicación de los videos de Ricci reabrió las heridas de la familia de Luz Mery. Victoria Tristán, hermana de la campeona mundial, expresó su rechazo absoluto a las declaraciones del feminicida. “Esto ha generado una indignación total, primero por este señor que sigue haciéndonos daño y también por la justicia colombiana que permite que un condenado haga este tipo de publicaciones”, declaró a El Tiempo.

Victoria cuestionó la narrativa de Ricci, que calificó el asesinato como un accidente. “Decir que fue un accidente cuando no tiene nada que ver con un accidente... Llamar el hecho un acto de irresponsabilidad después de haber matado a mi hermana y golpearla de manera previa es un acto de salvajada”, afirmó. Además, hizo un llamado a las autoridades para que detengan la difusión de estos videos, argumentando que solo perpetúan el dolor de la familia y revictimizan a los allegados de Luz Mery.

La familia Tristán también pidió a la ciudadanía que no reproduzca los videos de Ricci. “Nosotros como familia ya decidimos no ver ni un video más. No nos interesan las palabras de este asesino para nada. No queremos oír su supuesta verdad”, enfatizó Victoria Tristán.

Luz Mery Tristán murió tras un disparo que perforó su aorta según forenses - crédito @luzmerytristan / IG

Reacciones de las autoridades

El caso generó reacciones en diversos sectores sociales y políticos. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, condenó enérgicamente la creación del canal de YouTube de Ricci y pidió al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que tomen medidas inmediatas. “El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer. No podemos tolerar como sociedad que se pretenda transformar la realidad y el sufrimiento de las víctimas a partir de videos de YouTube desde la cárcel”, declaró la mandataria.

Autoridades exigen medidas para evitar que condenados usen redes desde prisión - crédito EFE

Por su parte, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, calificó las publicaciones de Ricci como un acto inaceptable que atenta contra la memoria de Luz Mery Tristán y la dignidad de su familia. “Permitir que un feminicida condenado utilice plataformas públicas para relatar su versión de los hechos representa una revictimización dolorosa y una afrenta directa a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género”, afirmó Mendoza. Además, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que revisen las decisiones que permiten este tipo de escenarios y prioricen la protección de las víctimas y sus familias.

El abogado penalista Elmer Montaña explicó, según Pulzo, que, aunque las personas privadas de la libertad tienen restringidos ciertos derechos, como la libertad de locomoción y asociación, no existe una prohibición expresa que les impida expresarse en redes sociales, siempre y cuando los contenidos no sean ilícitos ni revictimicen a las víctimas. Sin embargo, Montaña señaló que en el caso de Ricci parece haber una campaña publicitaria bien organizada para lavar su imagen y minimizar la gravedad de sus actos.