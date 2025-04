Dan parte médico de personas que comieron dulces con los que Rusinque asegura que la iban a envenenar

La ministra de Comercio, Cielo Rusinque confirmó que el Gobierno envió cartas formales a Estados Unidos para negociar la reducción de aranceles del 10% - crédito Colprensa

Durante la noche del domingo 20 de abril, la Fundación Clínica del Río entregó el parte médico oficial de las personas que atendieron, luego de que consumieran unas golosinas que les regaló la ministra de Comercio, Industria y Turismo encargada, Cielo Rusinque, y que a su vez le habían obsequiado a ella durante un evento en la capital de Córdoba para envenenarla, según denunció en su cuenta oficial de la red social X.

La alta funcionaria hizo el grave señalamiento, ya que los afectados, que informó que eran dos niños y dos adultos, tuvieron que ser hospitalizados ya que “presentaron un cuadro severo con pérdida de conocimiento, imposibilidad de seguir órdenes verbales, deshidratación”.

De acuerdo con lo que establecieron preliminarmente en el centro asistencial se trató de “una posible intoxicación alimenticia”, pero no mencionaron nada relacionado con alguna sustancia venenosa en los dulces que se comieron.

“Ingresaron con signos y síntomas que inicialmente sugerían una posible intoxicación alimenticia, aparentemente relacionados con la ingesta de un dulce de coco. Después de una evaluación exhaustiva y un seguimiento cercano, se determinó que todos los pacientes evolucionaron satisfactoriamente y recibieron tratamiento adecuado en nuestra institución. Debido a su mejoría clínica, los cuatro pacientes fueron dados de alta hoy 20 abril del presente año”, indicaron.

No obstante, la misiva la encabezaron como “presunto caso de intoxicación alimenticia” por lo que tampoco ratificaron esa información, que están investigando las autoridades, de acuerdo con lo que informó la misma ministra (e) Rusinque.

La alta funcionaria del Gobierno nacional aseveró, recién le reportaron del incidente con estas personas, que las golosinas tenían veneno.

“Según me informan esta información la tiene ya la Policía y Fiscalía de Montería pues la sustancia encontrada fue veneno que habría sido incluido en los dulces que me regalaron. Solicito por favor a la @PoliciaColombia y la @FiscaliaCol adelantar con celeridad las investigaciones respectivas [sic]”, afirmó a través de su cuenta oficial en la red social X.

La superintendente Cielo Rusinque pidió a las autoridades investigar con celeridad el presunto envenenamiento con dulces entregados durante su paso por Montería - crédito @cielo_rusinque/X

La cargó contra medio local en el que descartaron intento de envenenamiento

Luego de que se conociera el parte médico de la Fundación Clínica del Río, en el portal web de noticias regional El Meridiano señalaron que se descartaba que se tratara de una tentativa de envenenamiento, lo que provocó una dura reacción de la ministra (e) que la emprendió en su contra por esa afirmación.

“El rigor periodístico exige que no se hagan aseveraciones sin fundamento. No es cierto que se haya descartado lo que anuncié a través de mis redes sociales, que es el resultado de las denuncias que me llegaron en la tarde y no de algo que “dije” yo. En efecto, fueron mis escoltas quienes me comunicaron la noticia de un envenenamiento provocado con unos dulces que habían quedado en la camioneta que me transportó durante mi viaje a Córdoba [sic]”, reprochó.

Agregó que esos alimentos son propios de la región, por lo que no requieren ser almacenados con refrigeración y que “los lugareños conocen bien en cuanto a medidas de conservación”.

Sostuvo que tampoco se pudo tratar de una posible putrefacción de los dulces al estar en el vehículo en el que se transportaba, ya que el automotor tenía “aire acondicionado” y “las personas que los consumieron no notaron ninguna alteración en su sabor, olor o aspecto”.

Reiteró que lo ocurrido se puso en conocimiento de las autoridades, donde se iniciaron las indagaciones correspondientes.

“Con estupefacción, contrasté las fuentes y solicité más información sobre lo ocurrido, como corresponde en un caso de esta gravedad, ampliando la información con el denunciante y solicitando la intervención rápida de la Policía y la Fiscalía. Es falso que no haya noticia criminal y que se haya descartado la hipótesis de un acto delictivo, como es falso el que se haya llegado a la conclusión y que se haya cerrado cualquier investigación [sic]”, insistió.

Trino de Cielo Rusinque contra medio local que descartó un intento de envenenamiento en su contra. (Crédito: @cielo_rusinque / X)