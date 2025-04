Carla Giraldo reveló qué pasó con Liss Pereira en ‘Masterchef Celebrity’ y por qué no pudieron tener buena relación

Carla Giraldo recordó pelea con Liss Pereira y qué pasó entre ellas en 'Masterchef Celebrity' - crédito @lisspereira y @carlagiraldo/IG

Carla Giraldo fue la reciente invitada al programa de entrevistas de La sala de Laura Acuña y allí habló de varios temas personales y profesionales con los que aclaró las dudas de algunos de sus seguidores.

Dentro de los que más llamaron la atención del público estuvo la polémica situación que vivió con la comediante Liss Pereira cuando participaron juntas en el reality de cocina Masterchef Celebrity, ya que estuvieron en medio de una fuerte competencia y también tuvieron una contundente discusión.

Las mujeres en su momento notaron que eran buenas cocinando y que tenían ciertas habilidades para sacar adelante el proyecto, incluso ganárselo, entonces empezaron a tener una clara rivalidad sin imaginarse que en un capítulo iban a protagonizar una discusión con la que marcarían un antes y un después en su relación.

La humorista nortesantadereana y la actriz antioqueña tuvieron un conflicto en vivo y directo cuando, en medio de un reto de eliminación, las celebridades tenían que preparar unas réplicas de unos postres que habían sacado en esa temporada en Juan Valdez.

Esto sucedió porque la mayoría de los famosos tuvieron problemas preparando la crema batida –debido a que se les cortó más de dos veces–, entonces algunos decidieron ayudarse entre ellos y esto les pareció una manera deshonesta de trabajar a Carla Giraldo, la cual estaba en el balcón del set porque estaba salvada.

Mientras los tres jueces deliberaban sobre la decisión que iban a tomar, ocurrió el enfrentamiento entre las dos famosas, ya que Carla empezó a alegar que le parecía incorrecta la situación y Liss estaba tratando de salvar a sus compañeros.

En medio de confrontación, Carla le dijo a Liss: “¿Ese es el ejemplo para tu hijo? ¿La mentira?”, a lo que la comediante contestó: “Yo no estoy haciendo nada. Déjame quieta, por favor. No más”.

Después de la escena, la producción del programa emitió las declaraciones de Pereira acerca de lo que ha venido ocurrieron con Giraldo y explicó que le había molestado “que me tildara de tramposa cuando yo ni siquiera estaba cocinando. Créanme que si me merezco un premio es por no haberle metido un puño en esa jeta”.

Aunque los hechos ocurrieron en medio de un momento de calor de la competencia, Liss y Carla jamás volvieron a tener buena relación y en la entrevista con Laura Acuña contó los detalles de su lado, así como también explicó su posición al respecto.

“Ella era muy buena cocinando y cuando yo veo que Liss cocina muy bien, y esto se trataba de retos, pues a mí me pasaban un repollo con chocolate y decía: ‘Para Liss, que mire a ver cómo hace’, y ella lo lograba, hacía platos espectaculares. Y se convirtió en la protagonista y yo en la antagonista, pero era un juego. Hasta que un día tuvimos una discusión, estábamos las dos en el balcón y estaban haciendo trampa abajo y la sapa (se señala a ella misma) dice: ‘Están haciendo trampa’. A mí esas cosas me enervan, a mí no me gusta la trampa. Entonces me volteé y le dije a Liss: ‘Ahí están sus amigos haciendo trampa, ¿ese es el ejemplo que le quiere dar a su hijo?’ y pam, me fusila", contó Carla Giraldo.

La actriz y presentadora confesó que comprendió que “la embarró” porque debía haberlo dicho de otra manera, pero aclaró que ella no se metió con su hijo, sino que quería referirse al ejemplo que se le iba a dar con ese tipo de acciones.

“Ya ahí la embarré y no hubo disculpas que valieran, no hubo perdón que valiera, se fracturó nuestra relación, que nunca la tuvimos porque realmente no fue una persona con la que tuve afinidad desde el comienzo, pero tampoco éramos enemigas”, explicó.

Finalmente, dijo lo que para ella había sido el detonante de la situación que hubo entre las dos, mientras indicaba las cualidades que le vio siempre a su excompañera.

“Yo creo que las compincherias no llevan a nada bueno y cuando nos juntamos las cuatro babies, que éramos cuatro cuchas (risas), se fue todo. Ya era como que eran cuatro arpías de tras de una persona, pero nosotras nunca hablábamos del juego, siempre estábamos hablando de otra cosa, echando chisme, riéndonos. Entonces yo creo que nos veían como unas hienas, empezaron a vernos de esa forma y así nos vendieron y estuvo divino igual, gané. Pero siento que con Liss fue más que no tuvimos empatía desde el primer momento y eso se ve reflejado en cámaras, en cámaras todo se ve”, puntualizó.