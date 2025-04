El ‘tesoro’ que Pablo Escobar le dejó a su hermana no era dinero: “Eso vale más que millones”

Alba Marina Escobar relata los valores y recuerdos que Pablo Escobar le dejó como herencia - crédito Colprensa y Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

En medio del legado de violencia, poder y riqueza que rodea la historia de Pablo Escobar, hay un relato que se sale del guion tradicional de narcos y millones enterrados. Es el testimonio de su hermana Alba Marina Escobar, que en una entrevista con la revista Semana dejó claro que los verdaderos tesoros que recibió de su hermano no fueron fajos de dólares ni propiedades lujosas, sino enseñanzas, recuerdos y valores que, según ella, valen mucho más.

“Haberme enseñado a leer, a nadar, a montar en bicicleta, haberme valorado. Eso es más valioso que cualquier cantidad de millones de dólares”, afirmó Alba Marina, en una declaración que resume lo que considera el mayor legado de Pablo para ella. Su testimonio desmonta la creencia generalizada de que los hermanos del capo más temido de los años 90 se quedaron con una fortuna oculta.

Alba Escobar aseguró que nunca fue ambiciosa y que, aunque la organización de Escobar movió cantidades “impresionantes” de dinero, su hermano no lo derrochó en lujos personales sino que lo invirtió “en la gente”. “Construyó un barrio. Y se enfrentó a una guerra con la DEA, la CIA, Estados Unidos y los caleños. ¿Cuánto vale una guerra?”, se preguntó. Para ella, la imagen de Escobar como un hombre ciego por el dinero no corresponde con la realidad que vivió de cerca.

Después de la muerte del capo en 1993, su hermana emprendió un recorrido por las caletas que conocía. Estos escondites secretos, ubicados en diferentes puntos de Antioquia, servían para ocultar documentos, armas, dinamita, dinero o incluso personas. “Encontré muchas cosas, entre ellas la libreta, cartas de Manuela (su hija), de mucha gente, de sus trabajadores”, contó. Pero lo que no encontró fue lo que todos esperaban: dinero.

“Ni un dólar. Escobar no manejaba dinero en efectivo”, aseguró, y explicó que el poco efectivo que se halló al momento de su muerte fue la excepción. Relató una anécdota que reveló la desconexión de su hermano con el manejo de billetes: cuando escapó de Aguas Frías y tomó un taxi sin tener con qué pagarlo, tuvo que pedirle dinero a un amigo. A partir de ese incidente, empezó a guardar pequeñas sumas.

Sin embargo, hubo una caleta que sí contenía dinero, 1.5 millones de dólares. Alba Marina afirmó que ese dinero lo envió a Victoria Eugenia Henao, viuda de Escobar, pero esa acción fue el inicio de un conflicto familiar. “Después salieron diciendo que yo me había robado una caleta, yo no sé con cuánta plata. Yo quedé muy maluca”, recordó. Asegura que fue objeto de falsas acusaciones por parte de su sobrino Juan Pablo Escobar (hoy Sebastián Marroquín), a quien señaló de no haber tenido la inteligencia suficiente para descubrir quién se llevó realmente el dinero perdido.

Las tensiones con la familia no terminan ahí. Su relación con los hijos de Pablo es nula y tajante: “No los considero mis sobrinos por lo mal que han hablado de Pablo, pese a lo bueno que él fue con ellos”. En su visión, las memorias que Juan Pablo ha escrito y las entrevistas que han dado Victoria y Manuela están llenas de mentiras. “Uno no debe traicionar a las personas que han sido buenas con uno solamente por escribir un libro y ganarse unos pesos diciendo mentiras”, sentenció.

Sobre propiedades, también despejó dudas. Recalcó que no se quedó con ninguna, aunque Pablo le regaló el penthouse de soltero. Cuando Victoria se lo reclamó, se lo devolvió sin dudar: “No soy ambiciosa, no quiero tener cosas que no son mías”. Según cuenta, la mayoría de las propiedades terminaron en manos de testaferros o, eventualmente, fueron reclamadas por la viuda y otros familiares.