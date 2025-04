“El Instituto Nacional de Salud, producía vacunas en Colombia, llegó Andrés Pastrana y quitó la producción”: Gustavo Petro sobre vacunas contra la fiebre amarilla

Gustavo Petro cuestionó la administración del expresidente Andrés Pastrana - crédito EFE - Colprensa

El martes 15 de abril de 2025, Gustavo Petro, presidente de Colombia, informó que se implementará un decreto de emergencia sanitaria y económica en el país. La medida busca responder al impacto generado por la propagación de la fiebre amarilla en el territorio nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, el primer mandatario del país ha hecho diferentes declaraciones al respecto. En uno de sus mensajes en la red social X, y en medio de la alerta nacional por el aumento de casos de fiebre amarilla en varias regiones del país, Petro aprovechó para dirigir una crítica al expresidente Andrés Pastrana.

Según el mandatario, decisiones tomadas durante ese periodo afectaron la capacidad de Colombia para producir vacunas, lo que, asegura, ha dejado al país en desventaja frente a emergencias sanitarias como la actual.

El comentario del presidente de la República tuvo origen en respuesta a una publicación en la red social X, del profesor universitario bioquímico Moisés Wasserman, que con respecto a la situación comentó que el Instituto Nacional de Salud era experto mundial en fiebre amarilla.

“El Instituto Nacional de Salud era experto mundial en fiebre amarilla. Heredero del Instituto Finlay, tenía planta de producción de la vacuna. Me cuentan con dolor que muchos virólogos salieron del Instituto. ‘Llegó un faraón que no conoció a José””, escribió Wasserman en su mensaje.

Frente a lo señalado por Moisés Wasserman, el presidente Gustavo Petro respondió dejando en claro su posición sobre el impacto de decisiones políticas en el sistema de salud. En su declaración, cuestionó directamente al expresidente Andrés Pastrana, atribuyéndole la suspensión de la producción de vacunas en el país.

“Señor Waserman, efectivamente el.Instituto Nacional dd Salud, producía vacunas en Colombia, llegó Andrés Pastrana y quitó la producción de vacunas (sic)”, escribió por medio de su cuenta de X el presidente de la República de Colombia.

A las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, respondió con una crítica directa, indicando que el problema relacionado con la fiebre amarilla no radica en la falta de vacunas, sino en la ausencia de campañas de prevención. Además, señaló que el actual gobierno habría desprofesionalizado al Instituto Nacional de Salud y lo habría utilizado con fines políticos, según el congresista opositor.

“Sin engaños, presidente. El problema con la fiebre amarilla no es porque no haya vacunas, sino porque no hubo campañas de prevención, y su gobierno, como ocurrió con otras entidades, destecnificó al @INSColombia y lo convirtió en una bolsa de empleo progresista”, afirmó el congresista perteneciente a la Comisión Septima de la Cámara de Representantes por medio de su cuenta en la red social X.

Además de la respuesta de Andrés Forero, el propio Moisés Wasserman también reaccionó al comentario del presidente Gustavo Petro. En su respuesta, expresó su inquietud sobre lo que calificó como el “desmantelamiento” del cuerpo técnico en el Instituto Nacional de Salud. “Pero me inquieta saber quién acabó con el cuerpo técnico de excelencia”, comentó Wasserman.

Y es que, el Ministerio de Salud, en su último informe con corte al 16 de abril, detalló que se han registrado 74 casos confirmados de fiebre amarilla en el país. De estos, 34 personas han perdido la vida.

Frente a lo anterior, el jefe de Estado consideró que decretar emergencia sanitaria y económica en el país podría controlar la expansión del virus por todo el territorio nacional, al recalcar que en departamentos como Tolima es una de las regiones donde se han presentado la mayoría de los casos por el mismo.

“Voy a decretar la emergencia económica, después de la sanitaria. Pero no por lo que dicen los contrabandistas, lavadores y petroleros, que son los que vienen dominando la política económica de Colombia, sino por algo simple y contundente: LA VIDA”, expresó Petro en un extenso mensaje publicado en su perfil de X.