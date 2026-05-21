Estas son las canciones que Carlos Vives y La Fiebre Amarilla compusieron para alentar a la selección Colombia en el Mundial 2026: No más “sí se puede”

La barra oficial de la selección Colombia espera acabar con el grito de "si se puede" en los estadios de Colombia - crédito FCF

A 27 días del debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA, Carlos Vives anunció junto a la barra oficial La Fiebre Amarilla la creación de una colección de canciones adaptadas para alentar al equipo nacional desde las gradas.

El anuncio se realizó a través del canal de YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol, en un momento marcado por la expectativa y la unidad en torno al fútbol y la música colombiana. El compositor expresó su entusiasmo por aportar al ambiente de los estadios, convencido de que los cantos con identidad nacional no solo serán coreados por los colombianos, sino que también podrán ser adoptados por seguidores de equipos rivales.

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“Son canciones que se fueron por el mundo y yo sí sueño con tener una gran colección de barras nacidas de canciones históricas muy colombianas que hoy son canciones del mundo, no solamente de Carlos Vives”, dijo el artista.

Carlos Vives detalló que su propuesta busca trascender lo local y ofrecer un repertorio que identifique a la hinchada colombiana en cualquier parte del planeta. Destacó el anhelo compartido con otros músicos reconocidos del país, quienes también desean que las canciones emblemáticas de Colombia acompañen a los deportistas en diferentes disciplinas y escenarios internacionales.

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La barra Fiebre Amarilla invita al banderazo de apoyo a la selección Colombia previo al partido contra Venezuela - crédito Colprensa-John Paz.

Entretanto, Ramón Jesurún aseguró que parte de la iniciativa busca erradicar el grito del “Sí se puede” de las tribunas colombianas: “Colombia desafortunadamente no hemos tenido e incluso hemos copiado muchos cánticos extranjeros que ayudan y aveces hemos adoptado unos que cogieron mucha popularidad y que al jugador no le gusta como el famoso ‘Sí se puede’ que es una cosa de absoluta ineptitud. Todo el mundo lo grita y no saben lo mal que cae eso”

Vives manifestó: “Sueño con una colección de canciones icónicas colombianas de regalo, no solamente para nuestra selección, porque… va a ser para nuestra selección de chicas, va a ser para nuestros deportistas que van a competir por el mundo”. El músico resaltó que este proceso responde a un deseo de larga data de artistas y seguidores. También agradeció a la Federación por permitir que ese anhelo se concrete en vísperas del Mundial.

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La iniciativa cuenta con el respaldo de La Fiebre Amarilla, reconocida por su fidelidad y creatividad en el acompañamiento a la selección, como destaca Infobae en su crónica sobre la barra más fiel de Colombia. Vives valoró el esfuerzo de los líderes de la barra, como Juan Felipe Garay y Cristian Orozco, quienes han sostenido la presencia de hinchas colombianos en cualquier parte del mundo, llevando bombos y energía a cada partido.

La Fiebre Amarilla, barra oficial de la selección Colombia que se creó en Bogotá con la iniciativa de hinchas de Santa Fe y Millonarios. Hoy recorren todo el país apoyando a la Tricolor y los estadios del mundo donde aparezca la camiseta amarilla representativa del país

El cantante relató que se sumó al grupo con su trombón y que, junto a los miembros de la barra, comenzaron a adaptar tres canciones de su repertorio: “Sí, sí, sí”, “Yo te aliento” y “Qué linda es”. El objetivo fue tomar el lenguaje universal de los cantos de estadio y fusionarlo con ritmos nacionales como la cumbia. “Vas a sentir ahí la cumbia, vas a sentir ahí nuestros ritmos dentro de ese lenguaje”, afirmó, convencido del potencial musical de Colombia.

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Vives hizo hincapié en la importancia de apoyar a la selección en todas las etapas, no solo en los momentos de triunfo. “Lo incondicional es algo que está en lo natural de uno acompañar a su país, a su equipo… No solamente podemos estar con la selección cuando ganamos, sino que acompañamos la selección en todos los procesos, en todo su momento”, señaló. Llamó a la prensa deportiva y a los aficionados a mantener ese compromiso permanente.

Insistió en que la abundancia de ritmos y canciones propias es una oportunidad única para fortalecer la identidad de la barra colombiana. “Colombia creo que tiene el patrimonio musical más importante. Y hemos empezado con algunas de mis canciones para llevarlas al lenguaje de las gradas, para cantarlas, para acompañar a nuestra selección”, dijo Vives.

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Los cánticos compuestos entre La Fiebre Amarilla y Carlos Vives para la selección Colombia serían entonados por primera vez en el partido contra Costa Rica en Bogotá - crédito Colprensa-Mariano Vimos

Durante el anuncio, Carlos Vives expresó la alegría de vivir la previa del Mundial, un periodo que, según él, une a los colombianos como pocas cosas lo logran. “Quisiéramos que nuestra vida, que todo lo de Colombia nos uniera, como nos une la selección, como nos une la música”, afirmó. Compartió su fe y esperanza en el equipo, subrayando que la selección representa a todas las regiones del país.

Para cerrar, evocó al poeta Rafael Pombo como símbolo de unidad: “Yo soy de Colombia entera, de un trozo de ella jamás, y ojalá más grande fuera, que así me gustara más”. Agradeció a la Federación y a la prensa por la oportunidad de acompañar a la hinchada con nuevas canciones y renovar el espíritu de apoyo incondicional.

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