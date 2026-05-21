Colombia

Superintendencia de Sociedades aprobó reorganización de Lec Lee: así podrá evitar su quiebra

El acuerdo posibilita que la empresa propietaria de Lec Lee reestructure compromisos financieros, evite la liquidación y conserve más de cuatrocientos empleos tras obtener respaldo mayoritario de los acreedores y cumplir los requisitos legales

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La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de Lec Lee por $22.101 millones bajo la Ley 1116 de 2006 - crédito Superintendencia de Sociedades
La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de Lec Lee por $22.101 millones bajo la Ley 1116 de 2006 - crédito Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de Luis Eduardo Caicedo S.A., dueña de la marca Lec Lee, y con esa decisión la textilera evitará la quiebra, podrá reestructurar deudas por $22.101 millones y mantener su operación en Colombia bajo la Ley 1116 de 2006.

Según la entidad, la aprobación llegó después de que el plan obtuviera el respaldo del 81,8% de los acreedores calificados y graduados, lo que además busca preservar 434 empleos directos.

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De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, al 31 de marzo de 2026 la compañía registró ingresos por $6.259.661.000 y un margen bruto de 59%.

Confirmación del acuerdo de reorganización de Luis Eduardo Caicedo S.A. – (LEC LEE). La Superintendencia de Sociedades informa a los acreedores, terceros interesados y a la opinión pública que fue confirmado el acuerdo de reorganización empresarial de la sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A. (LEC S.A.), identificada con la marca comercial LEC LEE, dentro del proceso de insolvencia adelantado en los términos de la Ley 1116 de 2006″, dice el comunicado emitido por la Superintendencia.

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Lac Lee, icónica textilera colombiana, evita la quiebra y preserva 434 empleos directos gracias a la reestructuración empresarial - crédito Superintendencia de Sociedades
Lac Lee, icónica textilera colombiana, evita la quiebra y preserva 434 empleos directos gracias a la reestructuración empresarial - crédito Superintendencia de Sociedades

La entidad sostuvo que esas cifras muestran continuidad operativa y capacidad de generación de recursos durante el proceso.

La decisión fue adoptada dentro del trámite de insolvencia al que la empresa ingresó en 2023 por una situación de cesación de pagos, según la Superintendencia de Sociedades.

Entre las causas reportadas por la entidad estuvieron la volatilidad cambiaria, el aumento de los costos de materias primas, la crisis financiera internacional, el contrabando, el cierre de su principal proveedor de insumos y el impacto económico de la pandemia.

Según la Superintendencia, los efectos de la pandemia redujeron en 39% los ingresos de la compañía durante 2020. Ese deterioro se sumó a presiones externas e internas que afectaron su flujo de caja y su capacidad de pago.

La empresa presentó un plan de negocios orientado a la recuperación operativa y financiera, con el que se estructuró el acuerdo para atender un pasivo total de $22.101.977.946, de acuerdo con la SuperSociedades. La entidad verificó que la propuesta cumplía los requisitos legales exigidos para este tipo de procesos.

La confirmación del acuerdo responde también a la continuidad de la actividad empresarial, según la Superintendencia de Sociedades. La entidad señaló que el objetivo es preservar 434 empleos directos, sostener la operación y proteger el crédito.

La textilera registró ingresos por $6.259 millones y un margen bruto del 59%, indicando su capacidad operativa y de generación de recursos - crédito Lec Lee
La textilera registró ingresos por $6.259 millones y un margen bruto del 59%, indicando su capacidad operativa y de generación de recursos - crédito Lec Lee

Así mismo, se agrega: “Con la confirmación del acuerdo de reorganización, se busca la preservación de 434 empleos directos, la continuidad de la operación empresarial y la protección del crédito, en concordancia con los principios de empresa en marcha, función social y conservación del empleo, reafirmando el papel de la Superintendencia de Sociedades como autoridad orientada a la recuperación empresarial y a la estabilidad económica del país”, dice en el comunicado.

Lec Lee tiene más de 80 años de trayectoria en Colombia y, según la Superintendencia de Sociedades, es una de las compañías pioneras en la fabricación de blue jeans en el país. La compañía inició operaciones en Cali y trasladó su actividad principal a Bogotá en 1957.

Desde ese traslado, la sociedad ha mantenido una operación integrada de diseño, confección, comercialización y distribución de prendas de vestir, con manufactura nacional y presencia en canales mayoristas, tiendas propias y comercio electrónico. Actualmente opera a través de 33 establecimientos de comercio en el país.

La Superintendencia de Sociedades, en cabeza de Nini Johana Castañeda, reafirmó su compromiso con la recuperación empresarial y la preservación del tejido económico nacional - crédito Superintendencia de Sociedades
La Superintendencia de Sociedades, en cabeza de Nini Johana Castañeda, reafirmó su compromiso con la recuperación empresarial y la preservación del tejido económico nacional - crédito Superintendencia de Sociedades

La superintendente de Sociedades encargada Nini Johanna Castañeda dijo en un comunicado de la Superintendencia de Sociedades: “La confirmación del acuerdo de reorganización de Luis Eduardo Caicedo S.A., reconocida comercialmente como LEC LEE, demuestra que el régimen de insolvencia empresarial es una herramienta efectiva para proteger empresas viables, conservar empleos y ordenar las relaciones con los acreedores”.

En la misma comunicación, Castañeda agregó: “En este caso, la reorganización permite que una compañía con más de ocho décadas de trayectoria continúe operando, atienda sus obligaciones conforme a la Ley 1116 de 2006 y siga aportando al sector productivo nacional. Desde la Superintendencia de Sociedades reafirmamos nuestro compromiso con la recuperación empresarial, la protección del crédito y la preservación del tejido económico del país”.

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, el proceso de reorganización empresarial permite que compañías con dificultades financieras renegocien sus obligaciones sin suspender operaciones y bajo supervisión judicial. En el caso de Luis Eduardo Caicedo S.A., la confirmación del acuerdo habilita un cronograma de pagos pactado con los acreedores mientras la empresa continúa con su actividad comercial.

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