Bogotá tendrá zonas gratuitas de bienestar y cuidado para las mascotas en la ciclovía: así puede acceder

Estaciones “Pit Stop” en la ciclovía brindan asesoría veterinaria y actividades gratuitas para familias y sus mascotas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de mascotas presentes en la ciclovía de Bogotá ha llevado a la creación de nuevas propuestas que buscan integrar el bienestar animal con el disfrute ciudadano. Durante los recorridos dominicales, familias completas, incluyendo a sus perros, han encontrado en este espacio una oportunidad para compartir actividades al aire libre y fomentar la convivencia.

La empresa Gabrica, aliada con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), presentó una experiencia innovadora inspirada en los “Pit Stop” del automovilismo. Este proyecto, que inicia la última semana de mayo y permanecerá vigente hasta finales de 2026, instala estaciones de 40 metros en puntos estratégicos de la ciclovía para ofrecer servicios gratuitos como orientación veterinaria, asesoría nutricional y actividades lúdicas para los animales de compañía y sus cuidadores.

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La iniciativa responde a una tendencia en crecimiento: cada vez más personas incluyen a sus mascotas en las actividades recreativas de la ciudad. Según reportes del Idrd, solo en los primeros meses de 2026 se contabilizó la presencia de 17.741 animales de compañía de razas no peligrosas y 3.304 de manejo especial en la ciclovía. Estos datos reflejan cómo el espacio se ha convertido en un punto de encuentro para la integración familiar y el bienestar animal.

Más de 17.000 perros han participado en las actividades recreativas de la ciclovía durante 2026, según cifras oficiales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada jornada de “Pit Stop” está diseñada para atender a cerca de 150 mascotas por jornada, que junto a sus familias acceden a actividades centradas en hábitos saludables y fortalecimiento del vínculo entre cuidadores y animales. “Queremos que las familias y sus mascotas vivan una experiencia diferente dentro de la ciclovía, un espacio que ya hace parte de la cultura bogotana”, afirmó Marcela Jurado, gerente de Trade Marketing de Gabrica.

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Las estaciones cuentan con la presencia de asesores veterinarios, quienes brindan recomendaciones sobre nutrición y cuidado integral. Además, los espacios están pensados para que los animales puedan comer, descansar y jugar mientras acompañan a sus familias durante las jornadas recreativas.

El Idrd informó que cada jornada de ciclovía recibe un promedio de 985 mascotas, lo que evidencia la magnitud de la participación de los animales de compañía cada fin de semana en las calles bogotanas. Esto ha impulsado la necesidad de crear entornos seguros y apropiados, tanto para las personas como para los animales, promoviendo el uso responsable del espacio público.

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La iniciativa fortalece el vínculo entre cuidadores y animales, integrando a las mascotas en los espacios públicos de Bogotá - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciclovía como escenario de integración familiar y animal

La ciclovía de Bogotá se ha consolidado como un plan recreativo esencial para la ciudad. Miles de personas recorren sus corredores en bicicleta, patines o a pie cada domingo, haciendo de este espacio un punto neurálgico para la integración social y familiar. En los últimos años, el protagonismo de las mascotas en la vida urbana ha crecido significativamente, y su presencia en la ciclovía es una prueba de ello.

A través de este nuevo proyecto, Gabrica y el Idrd buscan facilitar el acceso a servicios de bienestar animal durante las jornadas recreativas, ofreciendo actividades educativas, asesoría profesional y experiencias diseñadas para fortalecer la relación entre los animales y sus cuidadores.

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Promoción del bienestar animal y corresponsabilidad ciudadana

Los animales podrán descansar, jugar y ser valorados por veterinarios en la ciclovía - crédito Gabrica

La propuesta de Gabrica llega en un momento en el que la convivencia responsable y el bienestar animal constituyen prioridades para la ciudadanía y las autoridades. Para Daniel García Cañón, director del Idrd, la ciclovía es “un escenario de encuentro, bienestar y convivencia para toda la familia”. El funcionario subrayó: “Desde el Idrd celebramos iniciativas como esta, que promueven el cuidado responsable de los animales de compañía y fortalecen el vínculo de la ciudadanía con el espacio público”.

La apuesta es que cada jornada se convierta en una oportunidad para disfrutar la ciudad de manera segura, incluyente y corresponsable, respondiendo a las nuevas dinámicas urbanas y familiares de Bogotá.

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