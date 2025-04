Culotauro, Camilo Sánchez y Emir Quintero salvaron a una mujer de ser atacada en Bogotá mientras que grababan un video

Humoristas en Bogotá frustran intento de ataque a una mujer mientras grababan un video - crédito @culotauro - @cajadepizza/Instagram

Un grupo de comediantes que grababa contenido para su canal de YouTube se convirtió en protagonista de un acto de solidaridad ciudadana en Bogotá.

Los integrantes de Por la Ventana Pódcast, Culotauro, Camilo Sánchez y Emir Quintero, intervinieron para evitar un presunto intento de robo o ataque contra una mujer que corría en una cicloruta de la avenida Circunvalar.

El hecho quedó registrado en video mientras los humoristas realizaban una de sus habituales grabaciones dentro de un carro.

El incidente fue capturado en video mientras los integrantes de Por la Ventana Pódcast grababan contenido para su canal de YouTube - crédito @cajadepizza/Instagram

El incidente ocurrió en horas de la tarde en una transitada calle de la capital colombiana. Los comediantes notaron que un hombre perseguía a una mujer que hacía ejercicio. Sin dudarlo, desde el interior de su vehículo, comenzaron a gritarle al sospechoso, que al verse descubierto, desistió de sus intenciones y se alejó del lugar.

Aunque el hombre logró huir, la acción de los humoristas fue suficiente para evitar que la mujer fuera víctima de un ataque. ¿Qué le pasa, cucho? ¿Está muy valiente o que le pasa? Hágase el huevón”, fueron las palabras de los humoristas para defender a la mujer del presunto agresor.

El grupo, conocido por su estilo irreverencia y humor negro, no solo interrumpió la grabación para intervenir en la situación, también comentó lo sucedido con su característico tono humorístico.

Humoristas frustran intento de robo en Bogotá durante grabación de su programa - crédito @culotauro/Instagram

Los comediantes bromearon sobre el incidente, señalando que inicialmente pensaron que el hombre y la mujer estaban entrenando juntos, pero luego se percataron de la amenaza. “Pobrecita, yo creo que ese pirobo, ni siquiera la quería robar, yo creo que está loco. Se hace el marica. Eso fue tan rápido, que yo pensé que los dos estaban entrenando y después dije ‘ay no’”, comentaron.

La reacción de los humoristas generó opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios criticaron que no se bajaran del vehículo para enfrentar al sospechoso directamente: “Ni se bajaron del carro ni enfrentaron al ladrón, el man solo se fue”; “¿Y qué se supone que hicieron? yo no veo nada, solo gritando groserías como gamines”; “pues que te diría yo que frustren que uno digas se bajaron y hicieron algo jajajajajja no nada”; “Pero entre los 3 se bajan y lo encienden melo, tampoco es que hicieran mucho, la vieja corrió y se voló”; “¿Frustraron qué? Si eso está más actuado que mi ex dando explicaciones! 😂”; “Jaja ni bajaron. Si fuera yo ya estaría encima de la espalda. No sé 🤷‍♀️”; “en realidad no hicieron nada”.

Sin embargo, otros usuarios defendieron la acción de los comediantes, destacando que su intervención fue suficiente para evitar el robo. “Si no hubiera sido por el alboroto, el tipo hubiera robado a la señora”; “Al menos hicieron algo, a veces la gente se hace la ciega y ni gritar hacen”; “Una defensa especial”; “Dios mío, arriesgaron su vida 😢”; “Al menos le echaron un Madrazo y evitaron algo, muchos de aquí calladitos viendo cómo le hacen daño a otro o prefieren sacar el cel para grabar”; “Primera cosa buena que oigo salir de la boca de ellos”; “Le llegaron los ángeles a la vieja”; “Fueron sus salvadores, muchas gracias, chicos”; “Ustedes son unos angelitos hermosos. Unos angelitos vulgares y algo defectuosos, pero de los mejores”.

La intervención por parte de los integrantes de ‘Por la Ventana Pódcast’ evitó un presunto ataque en Bogotá - crédito @culotauro/Instagram

El video del incidente, grabado durante la producción del programa, no solo se viralizó por la intervención de los humoristas, también por la posibilidad de identificar al sospechoso. Varias personas manifestaron estar atentas a reconocer al hombre para evitar que otras mujeres sean víctimas de situaciones similares en el futuro.

Por la Ventana Pódcast ha ganado notoriedad en los últimos meses por su formato único, que combina humor y situaciones reales mientras los comediantes recorren la capital del país abordo de un vehículo. El programa no solo se ha consolidado como un espacio de entretenimiento, ahora también es visto como un ejemplo de cómo el humor puede convertirse en una herramienta para generar conciencia y promover valores como la empatía y la solidaridad.