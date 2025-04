Nueva denuncia de Ángela Benedetti apunta a la influencia de Laura Sarabia en entidades estratégicas del Estado

Benedetti afirmó que Sarabia hace parte de la junta directiva del Grupo Bicentenario, una entidad que opera bajo normas del derecho privado y no está sujeta a la Ley 80 de contratación - crédito @CancilleriaCol/X y Angela Benedetti/Facebook

Ángela Benedetti, exembajadora de Colombia en Panamá y hermana del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, arremetió nuevamente contra la actual canciller, Laura Sarabia, con una serie de denuncias que van más allá de simples recriminaciones personales.

Esta vez, sus señalamientos apuntan a supuestos intereses estratégicos que, según ella, Sarabia y personas cercanas a su círculo estarían ejerciendo en varias entidades del Estado con poder financiero y de contratación.

A través de su cuenta de X, Benedetti lanzó una serie de publicaciones en las que dibujó un entramado de relaciones que vinculan a la jefa de la diplomacia colombiana con organismos clave como el Fondo Nacional del Ahorro, el Grupo Bicentenario, Fiduprevisora, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entre otros.

“El Ministerio de Hacienda tiene entidades adscritas y vinculadas. Mencionaré algunas en las que Laura Sarabia y/o Vero (refiriéndose a Verónica Alcocer, primera dama), han tenido interés, tal como lo han revelado algunos medios de comunicación”, escribió Benedetti, quien no solo insinuó conflictos de interés, sino que también sugirió un posible patrón de nombramientos y relaciones personales dentro de estas instituciones.

Uno de los señalamientos más contundentes hechos por Benedetti fue en relación al Grupo Bicentenario, una sociedad de economía mixta que agrupa a entidades financieras del Estado. Benedetti recordó que esta organización opera bajo el derecho privado, lo que implica que no está sujeta al régimen de contratación pública establecido por la Ley 80.

“Laura es miembro de la junta directiva del Grupo Bicentenario. El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad que pertenece al Grupo Bicentenario, cuya directora es Laura Rojas, amiga muy cercana a Andrés Sarabia, hermano de Laura. ¿Será casualidad lo hasta ahora relacionado en este X?”, cuestionó Benedetti, insinuando una posible puerta giratoria o favoritismo en la asignación de cargos dentro de estas entidades.

La exembajadora también hizo referencia a Fiduprevisora, donde, según su denuncia, la vicepresidenta de contratación derivada, Daniela Andrade, sería pareja de Jaime Ramírez Cobo, “definitivamente, muy cercano a los hermanos Sarabia”. De acuerdo con Benedetti, Cobo trabajó como asesor del Dapre durante la gestión de Laura Sarabia, y ha sido mencionado en escándalos relacionados con la Ungrd y el sistema de salud.

Las acusaciones apuntan a una supuesta red de lealtades personales dentro de instituciones estatales que manejan recursos públicos de alta sensibilidad, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles conflictos éticos y de interés dentro del Gobierno Petro.

Los polémicos audios revelados por Laura Sarabia

Horas después de las publicaciones de Benedetti, la canciller Laura Sarabia usó sus redes sociales para comunicar que había entregado a la Fiscalía General audios y mensajes como parte de una investigación en curso.

Uno de esos audios fue revelado posteriormente: se trata de un mensaje de voz en el que el ministro Armando Benedetti le asegura a Sarabia que puede ser nombrado en cualquier cargo del Estado, pues “sus procesos penales están controlados”.

“Me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada… Estoy muy bien ranqueado allá, para que sepas, para cualquier otra cosa que necesites tú o el Gobierno”, dice Benedetti en el audio.

La revelación causó revuelo en la opinión pública y motivó una respuesta inmediata del exfiscal general Francisco Barbosa, que negó tajantemente cualquier acercamiento o acuerdo con el hoy ministro del Interior.

“Niego categóricamente las insinuaciones que hace Armando Benedetti en un audio enviado a Laura Sarabia. Mientras me desempeñé como Fiscal General jamás me reuní con él ni participé en acuerdos de ningún tipo con ese señor”, escribió Barbosa, quien además señaló que durante su gestión sí avanzaron procesos de extinción de dominio contra Benedetti, a pesar de los constantes cambios de fuero por sus nombramientos en el Gobierno.

