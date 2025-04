Lina Tejeiro reveló sus exigencias para una primera cita romántica: “Si lo dice no importa, pero mejor no”

Esto es lo que le gusta a Lina Tejeiro en la primera cita romántica - crédito @linatejeiro/Instagram

La actriz colombiana Lina Tejeiro, actualmente ha sido tema de conversación en las redes sociales y entre el público por su interpretación de Rosmery en la serie Nuevo Rico, Nuevo Pobre, de Caracol Televisión.

La manera en la que ha sacado adelante el proyecto, lo que pasó detrás de las escenas, cómo le fue compartiendo set con sus compañeros, lo que más y lo que menos le gustó de la novela y otros detalles que se han conocido respecto a la actriz y su último trabajo se han convertido en interés para sus seguidores.

Sin embargo, en las últimas horas volvió a llamar la atención al sincerarse sobre las condiciones que, para ella, son fundamentales en una primera cita, ya que indicó qué es lo que a ella le gusta que un hombre tenga y haga en esa salida y lo que no le perdonaría.

En una entrevista reciente para el portal web de Caracol Televisión, la también influenciadora dejó claro que no está dispuesta a ceder en ciertos aspectos cuando se trata de conocer a alguien en el plano amoroso.

Lina Tejeiro hizo el listado de las cosas necesarias para tener en una primera cita con ella - crédito @caracoltv/TikTok

Sin rodeos, Tejeiro afirmó que el primer punto que debe cumplir la persona interesada en salir con ella es tener estabilidad económica, ya que “es fundamental”, según recalcó la artista, quien también se mostró tajante frente al tema de dividir la cuenta.

“Que tenga una estabilidad económica, pues que no me vaya a salir en la primera cita: ‘Mitad y mitad’. Que si me lo dice igual de pronto, pero mejor no“, expresó Lina Tejeiro.

Pero el dinero no lo es todo. Lina también valoró otro tipo de detalles, como la caballerosidad y la atención que muestren tener algunos hombres con ella desde el primer momento.

Por ejemplo, para la actriz es muy importante que la recojan en su casa, sin importar el medio de transporte, pues tiene muy en cuenta la intención y el gesto del interesado en la salida, frente a este tipo de acciones.

“Que me recoja. No importa si es en carro, moto, taxi, en bicitaxi. Lo importantes que si me recoges y veo la intención de que en medio de todo me quiso recoger, fantástico”, explicó la actriz.

Exigencias de Lina Tejeiro para las primeras citas - crédito caracoltv/TikTok

La también mejor amiga de la cantante Greeicy Rendón subrayó que busca originalidad y diversión en los planes. Asegura que uno de los errores más comunes en las citas es caer en lo predecible y a ella le llama la atención hacer cosas novedosas y que la sorprendan en esas primeras salidas.

Pero principalmente se refirió al tema de que algunos hombres suelen invitar a las casas de primerazo y lo vio como un punto negativo.

“Que se invente un plan divertido, algo diferente. Que no siempre sea como cuando terminan diciendo: ‘vamos a mi casa’ (dice con voz de sabotaje). Ay, no, invéntese otra cosa, vamos a una cita a pintar, a rellenar sopas de letras, a jugar paintball, algo distinto, sorpréndeme con la primera cita”, añadió con humor, pero con firmeza.

Estas declaraciones rápidamente circularon en las redes sociales y no tardaron en generar opiniones encontradas. Mientras algunos usuarios aplaudieron que la actriz tenga claras sus expectativas y sepa lo que quiere, otros cuestionaron el nivel de exigencia. Aun así, muchos coincidieron en que tener un plan diferente y demostrar interés genuino es clave para una cita exitosa.

Lina Tejeiro ha sido siempre transparente con sus emociones, y esta vez no fue la excepción. Su lista de condiciones para una primera cita no solo refleja su personalidad directa y exigente, sino también su deseo de vivir experiencias auténticas. Con estas palabras, dejó claro que el romance, para ella, no se trata solo de flores y cenas, sino de respeto, intención y creatividad