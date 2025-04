Así lucía Karina García cuando grabó un video musical con el cantante fallecido Legarda

Usuarios recordaron la participación de Karina García en un videoclip de Legarda - crédito @karinagarciaoficiall - @Legarda/Instagram

La vida de Karina García, participante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, se ha robado la atención de los televidentes y usuarios en redes sociales, no solo por su desempeño en el reality, también por su pasado como actriz y modelo en videoclips y su transformación personal.

Su participación en el programa ha estado marcada por polémicas, enfrentamientos y momentos emotivos que la han consolidado como una de las figuras más comentadas de esta edición.

Antes de alcanzar la fama como influencer y participante en el reality, Karina García tuvo una incursión en el mundo de los videoclips musicales.

La influenciadora fue modelo de la canción ‘11:11’ del fallecido artista - crédito @notitalencol/Instagram

En 2018 protagonizó el video de la canción 11:11 del fallecido cantante Fabio Legarda, conocido como Legarda, que perdió la vida en un trágico incidente en 2019. En el videoclip, Karina interpretó a la pareja del artista, en una historia que exploraba las segundas oportunidades en el amor. La canción, que acumula más de 11 millones de reproducciones en YouTube, se ha convertido en una de las más recordadas del repertorio de Legarda.

El video ha resurgido en redes sociales, generando comentarios sobre los cambios físicos de García desde entonces. Usuarios notaron diferencias en su rostro, como el perfil de su nariz y su diseño de sonrisa.

“😂pues parece otra totalmente diferente hasta el color de la piel ...hasta allá llegan a cambiarse 🤔....de ese vídeo me encantó fue Legarda❤️🙌”; “Se ve rarísima ! No se había hecho tantas cirugías !!”; “Pero por qué se ve morena ahí y ella está blanca en la casa de los famosos”; “😮Se ve rara y no costosa... A diferencia de hoy!”; “Lo que hace el color de piel marca una gran diferencia. Solo me pregunto que se hecho en la cara exactamente para blanquear tanto porque en sí no es solo el rostro es el cuerpo también luce muy blanca 🤔”; “pero la plata sí lo cambia a uno”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.

Usuarios en redes cuestionan los cambios estéticos de Karina García en el videoclip de Legarda - crédito @notitalencol/Instagram

Antes de su incursión en el mundo del entretenimiento, Karina García tuvo una vida muy distinta. Estudió y trabajó como enfermera, desempeñándose en áreas como urgencias, maternidad, cardiología y pediatría en diversos centros médicos, incluido el Hospital Mental de Medellín.

Durante una emisión del reality, Karina reflexionó sobre esta etapa de su vida, destacando los aprendizajes y desafíos que enfrentó en una profesión que, según sus palabras, está mal remunerada en el país.

“Eso fue lo que me dio de comer, lo que me formó como ser humano. Yo aprendí a ser persona. Yo trabajé en el hospital mental de Medellín, también pasé por urgencias, por maternidad, cardiología y pediatría. Eso fue muy duro y lo disfruté hasta cierto punto”, expresó Karina en el programa de convivencia del Canal RCN.

Karina García se consolida como figura clave en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ - crédito cortesía Canal RCN

También comparó las condiciones laborales de los auxiliares de enfermería en Colombia con las de otros países, como Estados Unidos, donde esta profesión tiene un mayor reconocimiento: “No nos digamos mentiras, la enfermería en este país es muy mal paga y es una realidad; en Estados Unidos es muy top, pero aquí no”.

Desde su llegada al reality, la modelo paisa ha sido una de las participantes más comentadas, tanto por su carisma y belleza como por los conflictos en los que se ha visto envuelta.

De qué murió Legarda

El fallecimiento del cantante Legarda en febrero de 2019 conmocionó al mundo del entretenimiento en Colombia. El cantante perdió la vida en un tiroteo en Medellín, cuando quedó atrapado en un cruce de disparos entre fleteros y una escolta. Aunque fue trasladado a un hospital, el impacto de bala resultó fatal.

Legarda, que también participó en programas como MasterChef Celebrity, dejó un legado musical que sigue siendo recordado por sus seguidores. Su relación con la influenciadora Luisa Fernanda W y su trágica muerte han mantenido su nombre vigente en la memoria de sus seguidores en las redes sociales.