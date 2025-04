Pablo Escobar y la columna que Mario Vargas Llosa le dedicó al capo: “Engendros destructivos”

El escritor indicó que había visto la serie sobre la vida del narco - crédito Reuters/Colprensa

El 13 de abril se confirmó la muerte de Mario Vargas Llosa, escritor peruano ganador del premio Nobel que publicó 20 novelas durante su carrera, motivo por el que es catalogado uno de los genios literarios del continente, pero también es reconocido por la forma en que opinó durante su vida de otros temas relevantes.

La muerte del peruano ha provocado que se recuerden historias de su vida, incluyendo el altercado que tuvo con Gabriel García Márquez, pero esa no fue la única ocasión en la que el autor fue referenciado por una situación ligada a Colombia.

En 2001, se generó el rumo de que Vargas Llosa tenía la intención de inspirarse en el escape de Pablo Escobar de La Catedral para hacer una novela, pero esto no se consolidó; sin embargo, 12 años después el peruano le dedicó una columna de opinión a la serie sobre el capo.

En un texto publicado por El País, de España, el peruano indicó que había observado 74 episodios de la serie protagonizada por Andrés Parra, al que llenó de elogios en su columna.

“La serie de la televisión colombiana Escobar, el patrón del mal, ha tenido mucho éxito en su país de origen y no cabe duda que lo tendrá en todos los lugares donde se exhiba. Está muy bien hecha, escrita y dirigida, y Andrés Parra, el actor que encarna al famoso narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, lo hace con enorme talento”, escribió Vargas Llosa.

De la misma forma, y aunque se alejó del mundo criminal de la vida de Escobar, al que catalogó como un personaje negativo, Vargas Llosa utilizó la producción colombiana como una excusa para hablar de la legalización de la droga.

“La represión de la droga solo sirve para generar engendros destructivos como el que creó Pablo Escobar”, afirmó en esa ocasión el ganador del premio Nobel.

Al hablar de Pablo Escobar, el autor lo describió como una persona inteligente, que podría haber llegado a ser presidente de Colombia, pero aseguró que su “soberbia” provocó que terminará cayendo junto al emporio criminal que construyo.

Vargas Llosa mencionó que le sorprendía cómo la serie hablaba de un negocio criminal que, en lugar de terminar con la muerte de Pablo Escobar, para 2013 era “mucho más moderna, sofisticada e invisible que entonces. Colombia ya no tiene la hegemonía de antaño”, afirmó.

Por último, Vargas Llosa indicó que el propulsor del narcotráfico fue la corrupción, por lo que terminó la columna de opinión asegurando que las consecuencias y la guerra que provoca este negocio ilícito solo se terminarán cuando las drogas sean legalizadas y el dinero del Estado se gaste en campañas de rehabilitación y prevención de la misma.

Sobre la serie que vio el escritor peruano, fue estrenada en 2012, se basó en el libro La parábola de Pablo, de Alonso Salazar, que es considerada la investigación más completa del líder del cartel de Medellín. La producción fue nominada a 30 premios nacionales e internacionales, de los cuales ganó 15.

De la misma forma, desde su estreno en Netflix se ha mantenido en uno de los puntos más altos de la plataforma, aunque en esta solo se encuentren 74 de los 107 capítulos que fueron presentados en Colombia, ocupando semanalmente los primeros lugares dentro de las producciones más vistas.

A pesar de los elogios que recibió por su trabajo, Andrés Parra decidió no interpretar más en su carrera a Pablo Escobar, asegurando que no se trataba de un personaje por el que quisiera ser recordado.

“Tampoco es el Chapulín Colorado o Pedro el Escamoso, donde no hay una responsabilidad tampoco. Esto lo digo no desmeritando a esos maravillosos personajes, sino poniéndolos también en donde están. Son personajes de ficción, cómicos, ligeros, que podrían prestarse también para algo así, pero este no. Este personaje trae implícita cierta responsabilidad, independientemente de que ciertos espectadores hayan tomado la decisión de transformar la serie en su comedia favorita”, afirmó el actor en sus redes sociales.