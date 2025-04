Yeferson Cossio terminó su compromiso con Carolina Gómez: qué pasó

Yeferson Cossio confirmó el fin de su relación con Carolina Gómez - crédito @yefersoncossio/Instagram

El creador de contenido Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores al anunciar públicamente que su relación con la modelo Carolina Gómez había llegado a su fin.

La noticia fue revelada durante una transmisión en vivo en la red social TikTok, donde el influencer explicó que la separación ocurrió hace varias semanas y desmintió que la ruptura estuviera relacionada con una infidelidad.

Según detalló el propio Cossio, la decisión de terminar fue mutua y se debió a diferencias en los acuerdos que ambos habían establecido al inicio de su relación: “Caro y yo decidimos cortar la relación hace 2 semanas, pero no hubo infidelidad de ninguna de las dos partes”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El creador de contenido explicó en TikTok que la ruptura ocurrió hace varias semanas - crédito @Saramedinaaaaa1/TikTok

El influencer añadió que, con el tiempo, sus vidas comenzaron a tomar caminos distintos, lo que los llevó a reevaluar su relación de pareja: “A ver, al principio nosotros, antes de empezar, teníamos unos acuerdos, por decirlo así. Resulta que, mutuamente, pues ya no estamos de acuerdo con muchos acuerdos mutuos que nos pusimos inicialmente. Entonces, ya no íbamos como en la misma onda. Sí, ya nuestras vidas se empezaron a tomar como rumbos diferentes, si así se puede decir”.

Cossio también aprovechó la oportunidad para abordar los rumores que habían surgido en redes sociales tras el distanciamiento entre ambos: “Mucha gente está especulando y están comentando: ‘ya no se siguen’ (...) Yo prefiero, antes que salga en todas esas páginas de chismes (...) prefiero que salga de mi boca (...) no hay peleas, no hay nada malo”.

Además, destacó que la decisión fue tomada pensando en su bienestar emocional y en mantener una relación cordial: “Obviamente, por la salud mental, pues uno decide distanciarse y ya es mejor quedar así, con el bonito recuerdo y todo, y felices (...) Entonces, para que por fa dejen de especular, vuelvo y digo: no fue infidelidad”.

Yeferson Cossio aseguró que la decisión fue mutua y que buscaban preservar su bienestar emocional - crédito @Ely.blanquicet/TiKTok

El empresario paisa aclaró que no se trataba de una broma, como las que él acostumbraba hacer en las redes sociales: “En serio, sí, no, yo nunca, yo nunca charlaría con eso. Pues nos íbamos a casar”.

La noticia de la ruptura llegó pocos meses después de que Yeferson Cossio y Carolina Gómez anunciaran su compromiso en una romántica propuesta el 14 de febrero de 2025, Día de San Valentín. El creador de contenido organizó un evento especial en una sala de cine privada, donde sorprendió a Gómez con un video que recopilaba momentos destacados de su relación.

En la pantalla apareció la pregunta “¿Te quieres casar conmigo?”, mientras la pareja, vestida completamente de negro, estaba rodeada de amigos y familiares cercanos. Después, Cossio subió las escaleras, se arrodilló y presentó un anillo de compromiso a Gómez, que aceptó emocionada. La celebración continuó con un brindis de champaña.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez en el evento de compromiso el 14 de febrero- crédito @yefersoncossio/Instagram

Uno de los detalles que más llamó la atención en ese entonces fue el anillo de compromiso que Cossio eligió para Gómez. Según el medio Los 40 Principales, la joya, que cuenta con un gran diamante central rodeado de circones, podría tener un valor estimado de 38.500.000 pesos. Aunque no se confirmó oficialmente el lugar de compra, el diseño del anillo guarda similitudes con los modelos de la reconocida joyería Bracarli, ubicada en Medellín.

Durante la transmisión en vivo, algunos seguidores de Yeferson Cossio aprovecharon para preguntarle sobre el futuro de su compromiso y el destino del costoso anillo que había adquirido para Carolina Gómez. Ante la pregunta de si aún planeaba casarse, el influencer respondió con un rotundo “no”. En cuanto al anillo, simplemente comentó: “esas cosas pasan”, sin ofrecer más detalles al respecto.

Además, respondió comentarios que surgieron en la transmisión: “Ahí es donde uno se da cuenta de que el dinero no le sobra”, expresó un usuario, y Yeferson respondió: “¿Qué putas tiene que ver con el dinero? O sea, ¿quién está hablando aquí de plata?”. Otro internauta cuestionó: “¿Aquí no hay arreglo, Jeff?”, y Cossio afirmó: “Bro, es que no hay nada que arreglar, nada se dañó, solo uno deja de ser compatible”.

La propuesta de matrimonio se realizó en una sala de cine privada en Medellín - crédito @yefersoncossio/Instagram

El anuncio de la separación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores de ambos han expresado su sorpresa y tristeza por el fin de una relación que parecía sólida: “Entonces para que le propuso matrimonio?”; “😩 y este no que se iba a casar pues ?”; “Aquí es donde uno dice; la plata no es todo, calma los nervios, pero no lo es todo! 🙌🏽”; “Marketing? Como ya ni suena 🥴🤡”; “No fue por infidelidad, entonces ¿por qué?”.