Lina Tejeiro conto cuál es el peor beso en su carrera actoral: fue con uno de los protagonistas de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’

Lina Tejeiro ha encantado a sus seguidores con la participación en Nuevo rico, nuevo pobre, donde interpreta el papel de Rosmery, la novia de Brayan Galindo, personaje que es interpretado por Variel Sánchez.

Recientemente, Tejeiro participó en una dinámica con Caracol Televisión, donde contó algunos detalles de su participación en la producción televisiva. En la conversación, contó cuál fue el peor beso de su carrera y que se dio durante las grabaciones de la novela.

Según relató la llanera, apenas llevaban dos días de grabaciones cuando debió darse el primer beso con su compañero Variel, haciendo énfasis en que “no teníamos la confianza y tampoco nos habíamos besado por primera vez”, pero todo salió mal “nos besamos horrible”.

Y agregó: “Cuando uno besa, hace esto”, mientras mostraba con sus manos cómo debe ser el movimiento de los labios, pero “los dos estábamos haciendo como pescados, abríamos la boca al mismo tiempo”. A lo que Sánchez, agregó: “Fue como, ¡No puede ser! Esto no se puede ver así”.

Entre risas, la reacción de Tejeiro fue decirle a su compañero que no sabía besar y a lo que él le responde “usted aprenda a besar primero”, por lo que debieron coordinar bien los movimientos de sus bocas en cámaras, porque no es sencillo ensayar las escenas de besos.

Finalmente, la actriz confesó que lograron coordinar el beso “y salió mucho mejor, pero ese día dije ‘uy, nunca me habían besado tan mal’”, concluyó Tejeiro.

Las reacciones a sus declaraciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente se conocieron algunas opiniones como: “Okey, pero yo vi el capítulo de ayer y con Andresito 😍, ufffff esos besos fueron tan originales 😍👌🏻“; ”pero habiendo tantos actores y escogen a Variel que es uno de los más suavecitos"; “Fueron tan gráficos con las manos que si me los imaginé... amé 😂😂😂😂😂“, entre otros.

Es de recordar que, el actor confirmó esta información el 3 de abril en conversación con el programa Realidades ocultas, donde contó que debían hacer las grabaciones bien para enamorar al público.

Según explicó el actor, el motivo por el que no fluía en dichas escenas era por la falta de costumbre. “Yo no besaba hace rato a nadie que no fuera mi esposa”, recordó, haciendo del momento algo todavía más incómodo.

Tejeiro estuvo a punto de rechazar el protagónico

Durante su paso por The Suso’s Show, Tejeiro contó que hubo un punto en el que rechazó la posibilidad de hacer su primer protagónico en televisión nacional debido a sus compromisos como presentadora en La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN.

“A mí me llamó mi manager y me dijo: ‘Lina, te están buscando para presentar un casting para Nuevo rico, nuevo pobre, serías la protagonista’; yo venía haciendo otra cosa, estaba presentando y mi horario era demasiado largo y era demasiado tarde, entonces me dijo y yo le dije: ‘No, la verdad yo no quiero’”, recordó.

Sin embargo, la actriz comenzó a sufrir de remordimiento de conciencia. “Me acosté a dormir esa noche y tuve pesadillas con una voz interna diciéndome: ‘Desagradecida, vas a perder el protagónico de tu vida’. Me levanté y dije: ‘¿Será que estoy haciendo mal?‘. Entonces la llamé el sábado y le dije: ‘Bueno, está bien’, el casting era el lunes. Literal fue como: ‘Ay, sabes que sí, voy a presentar el casting’ (con cara de desagrado)“, reveló.

“A los 8 días me llamó mi manager por videollamada y me dice: ‘Hola, Rosmery’ y yo: ‘¡Noooo!‘. Yo no sabía si estaba feliz o triste, estaba conflictuada. Cansada, sigo, pero hice el proyecto”, confesó Lina Tejeiro entre risas.