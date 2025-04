Exdirectora del Icbf comparó a ministro de Salud con Hugo Chávez tras polémica con los niños: “El Estado debe proteger, no reemplazar”

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue comparado con el dictador venezolano Hugo Chávez, por parte de la exdirectora del Icbf Cristina Plazas - crédito Colprensa - EFE

Si hay una voz, si se quiere, autorizada para poner la lupa en las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el sentido de que la patria potestad de los menores de edad en Colombia pertenece al Estado, es la de la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas Michelsen: que se desempeñó como titular de la entidad durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Plazas Michelsen cuestionó en sus redes sociales al jefe de la cartera, luego de las polémicas declaraciones, efectuadas durante una rueda de prensa el jueves 10 de abril de 2025: cuando se analizaba el impacto de la fiebre amarilla en la población. Lo dicho por Jaramillo causó una ola de reacciones debido a su implicación en el debate sobre los derechos de los padres y la intención de imponer vacunación obligatoria.

El ministro Guillermo Jaramillo afirmó que la patria potestad de los menores de edad es del Estado - crédito @MariaFdaCabal/X

Durante el encuentro con medios, en el que presentó un balance sobre esta situación junto al Instituto Nacional de Salud (INS), Jaramillo causó revuelo. “Todo niño o niña adolescente, menor de 10. Todo niño, niña o adolescente. Todos los menores de 18 años, a patria potestad, es del Estado”, expresó el ministro, que añadió que, en caso de que los padres se nieguen a vacunar a sus hijos, intercederá el Icbf.

La comparación de la exdirectora del Icbf: puso a la par a Guillermo Jaramillo con Hugo Chávez

Tras el gran impacto de lo expresado por Jaramillo, la reacción de Plazas, que trabajó entre 2014 y 2017 como directora del instituto, no se hizo esperar y en sus redes sociales, la exfuncionaria calificó como grave que Jaramillo se haya expresado en ese sentido. “Esto no solo es falso, sino peligrosamente autoritario. La patria potestad es de los padres, lo dice el Código Civil. El Estado protege, no reemplaza”, expresó.

Y fue entonces cuando hizo una analogía directa con el régimen del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, al recordar una propuesta legislativa impulsada durante su mandato. “Lo que dijo el ministro de Salud hoy sobre la patria potestad me recuerda el medieval proyecto de Hugo Chávez, aquel que impulsaba una ley para quitarles la patria potestad a los padres y entregársela al Estado”, escribió.

Con este mensaje, la exdirectora del Icbf Cristina Plazas comparó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el exjefe del régimen en Venezuela, Hugo Chávez - crédito @cristinaplazasm/X

Según explicó Plazas, al citar un artículo de Infobae en el que se reportaba esta iniciativa, la propuesta venezolana planteaba que los menores de entre 3 y 20 años debían ser enviados a “círculos infantiles”, en donde permanecerían bajo supervisión estatal, permitiéndole a las familias visitarlos únicamente dos veces al mes; lo que a su juicio era un exabrupto de marca mayor.

“Sí, dos veces. Como si fueran visitas carcelarias. Aquella ley no pasó, pero el intento dejó claro el modelo: el Estado como padre, la familia como estorbo. Y ahora aquí, en Colombia, oímos ecos de lo mismo”, señaló Plazas en sus mensajes en la plataforma digital de X, en la que expresó su crítica posición con respecto a la manera en la que el Gobierno Petro entiende los derechos de la niñez.

Por su parte, en un segundo mensaje, insistió en que estas afirmaciones “no solo violan la autonomía familiar, sino que abren la puerta al adoctrinamiento desde la cuna, rompen el vínculo afectivo y despojan a los padres del derecho y deber de criar a sus hijos”. Para Plazas, es claro que además de proteger, el Estado debe educar y no imponer, acompañar y no arrebatar.

Con un mensaje en la red social X, la exdirectora del Icbf Cristina Plazas y sus críticas al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito @cristinaplazasm/X

“Cuando el poder pretende criar a los hijos de todos, ya no estamos hablando de democracia. Estamos hablando de otra cosa. Y esa otra cosa no es libertad”, dijo la exdirectora del Icbf, que también pidió campañas de vacunación claras y masivas, al remarcar que la vacunación infantil es una prioridad de salud pública, pero que debe garantizarse dentro del marco de los derechos fundamentales.

“Se necesitan campañas claras y masivas, para que los papás, con convicción y conocimiento, los vacunen. La Corte Constitucional ha sido clara: la vacunación es esencial, pero debe respetar derechos fundamentales y convicciones de los padres, siempre que no se comprometa la vida del niño ni la salud pública”, afirmó Plazas, que alimentó la polémica e insistió en un sano equilibro en favor de los menores.