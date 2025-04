Anamar, exparticipante del ‘Desafió‘, confirmó su embarazo con emotivo video y llamó “cobarde” a Renzo

La exparticipante emitió un mensaje calificado por muchos como inspirador, reflejando los cambios personales que acompañan esta etapa crucial en su vida - crédito anamar.rpo / Instagram

En medio de una serie de controversias que marcaron su vida pública, Anamar, exparticipante del Desafío 2024, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando un bebé. La noticia, que había sido previamente revelada por su expareja Renzo Meneses en el programa La Red, fue confirmada por la joven a través de un emotivo video publicado en su cuenta oficial de Instagram. En este mensaje, Anamar compartió detalles sobre los desafíos emocionales y físicos que ha enfrentado durante los cinco meses de gestación, describiendo esta etapa como un proceso de transformación personal.

Anamar utilizó un video grabado en un entorno natural para dar a conocer la noticia. En las imágenes, se la ve caminando entre la naturaleza y bañándose en una cascada, mientras reflexiona sobre el impacto que este embarazo ha tenido en su vida. “Hoy comparto con ustedes el secreto más hermoso que he guardado en mi corazón durante 5 meses. Mi familia sigue creciendo”, escribió en la publicación, que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios de apoyo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Anamar confirma su embarazo tras cinco meses manteniéndolo en secreto - crédito anamar.rpo / Instagram

En su mensaje, Anamar describió los retos que ha enfrentado desde que descubrió su embarazo. Según detalló, este periodo ha estado marcado por momentos de soledad, lágrimas y pruebas difíciles, pero también por un amor profundo y fe. “Este camino no ha sido fácil… ha estado lleno de pruebas, silencios, lágrimas, pero también de un amor infinito, fe inquebrantable y una esperanza que nunca se apagó”, expresó. Además, destacó que esta experiencia le ha permitido descubrir una fortaleza interna que desconocía.

La joven también compartió cómo este proceso la ha llevado a replantearse su vida y a encontrar nuevas razones para seguir adelante. “Algo estaba cambiando dentro de mí y fue entonces cuando llegó todo por completo y puso mi mundo al revés. Me encontré con una parte que no conocía y me sentí en soledad, pero más acompañada que nunca”, afirmó. A pesar del cansancio físico y emocional, aseguró que el amor por su bebé le ha dado una fuerza renovada para enfrentar esta nueva etapa.

Polémicas con su expareja Renzo Meneses

Polémicas públicas resurgen tras la revelación del embarazo de Anamar por su expareja - crédito redes sociales

El anuncio de Anamar llega meses después de que su relación con Renzo Meneses, también participante del Desafío, se viera envuelta en una serie de acusaciones y conflictos públicos. Durante su participación en el reality de Caracol Televisión, ambos protagonizaron uno de los romances más comentados del programa, pero la relación terminó de manera conflictiva a finales de 2024.

Anamar denunció haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de Renzo. En sus redes sociales, compartió imágenes de lesiones y relató episodios de abuso, acusándolo de celos excesivos y agresiones. La situación se agravó cuando la joven afirmó que Renzo le había sido infiel con Karen Candia, otra exparticipante del reality. Según explicó, tras una fuerte discusión, Renzo habría viajado con Karen a Santa Marta, lo que marcó el fin de su relación.

Por su parte, Renzo negó las acusaciones de maltrato y aseguró que eran “falsas”. Aunque admitió que la relación fue tóxica y que hubo forcejeos, rechazó haber golpeado intencionalmente a Anamar, atribuyendo los moretones a enfrentamientos accidentales. Además, anunció que tomaría acciones legales para defender su versión de los hechos. Karen Candia, que fue señalada como la tercera en discordia, confirmó que su relación con Renzo comenzó después de la ruptura con Anamar y aseguró que no tuvo ninguna injerencia en la pareja original.

Declaraciones sobre la revelación de su embarazo

Anamar llamó "cobarde" a Renzo, su expareja y padre de su hijo, tras exponer públicamente su estado embarazo sin previo consentimiento - crédito anamar.rpo / Instagram

En medio de esta controversia, Anamar también se refirió a la manera en que su embarazo fue revelado públicamente. En una historia de Instagram, la joven calificó de “cobarde” a Renzo por hablar sobre el tema públicamente sin su consentimiento. “Nadie, absolutamente nadie tenía el derecho de salir a hablar sobre mi embarazo y más de la manera que lo hicieron. Se debe ser muy cobarde en la vida para salir en TV nacional a hablar sobre un tema tan delicado y que merecía prudencia”, escribió.

A pesar de este incidente, Anamar dejó claro que está enfocada en su futuro como madre y en construir una vida llena de amor para su hijo. “Será mío y solo mío por siempre y para siempre”, afirmó, dejando entrever que planea enfrentar esta etapa sin la participación de su expareja.