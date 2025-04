Ibai Llanos pone en riesgo su amistad con Piqué, al confesar que ayudó a Shakira en una de sus canciones: “Te Fe-li-ci-to que bien actúas”

El español grabó la introducción del video de la colombiana con más vistas en YouTube - crédito @ibaillanos/TikTok

Ya son casi tres años desde que el mundo del entretenimiento se sorprendió con la noticia de la separación de Shakira y Gerard Piqué, una relación de más de 10 años y dos hijos por delante.

El romance entre el jugador y la cantante vio su final por cuenta de una joven de 22 años que le robó el corazón al deportista.

Recientemente, el streamer Ibai Llanos recurrió a sus redes sociales para hacer la confesión de que colaboró con la barranquillera en el sencillo Te felicito que grabó junto a Rauw Alejandro, en la que se descubrió que el matrimonio se acabó por una mermelada en la nevera que no era del agrado del exintegrante del Barcelona F. C.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Shakira tiene uno de los videos más vistos de su carrera, después de la separación de Gerard Piqué - crédito Venezuela News

Según expuso Ibai en un reel en su cuenta de Instagram, su voz es la que se escucha al inicio del video cuando antes de darle play al sencillo, se escucha: “Aprovecha esta ventana que te da el diario de Patricia y manda un mensaje que sientes del corazón”.

“Seguro que no sabíais que yo colaboré en una canción con Shakira y Rauw Alejandro. La intro de Te felicito es mía”, indicó el diario El Periódico, de España, agregando que para ese entonces desconocía dónde terminaría su colaboración para la barranquillera.

La cara de Rauw Alejandro junto a la mermelada de la discordia por la que Shakira se enteró de la infidelidad de Piqué - crédito YouTube

Y concluyó diciendo que: “Ese soy yo. Tuve que firmar un contrato con la discográfica y me dijeron que si quería colaborar con ellos. Yo les dije que encantado, lo que no sabía que la canción era Te felicito...”, dijo Llanos.

Ahí no termina la historia de su colaboración, pues aunque tuvo que firmar el contrato con la disquera, a los pocos meses decidió colaborar con Piqué en la Kings League y mucho menos “que meses después iba a pasar lo que pasó entre Shakira y Piqué. En fin, la vida, que da muchas vueltas, vamos a dejarlo ahí“, lo que puso a tambalear su amistad con el exfutbolista y empresario.

Ibai Llanos no sabía que su voz sería utilizada en la grabación de 'Te felicito' de Shakira y Rauw Alejandro - crédito REUTERS/Albert Gea

Finalmente, aseguró que la canción de Shakira en colaboración con Rauw Alejandro, es uno de los videos con más vistas en el que Llanos aparece, pues hizo un recuento de sus colaboraciones en streaming y videos de redes sociales donde el mayor número son casi 66 millones de vistas: “El video acumula más de 1.000 millones de visitas”.

También hubo espacio para las bromas, teniendo en cuenta el éxito de la canción de la colombiana, no dudó en hacer un llamado a otros artistas que deseen colaborar con él “pues traigo suerte”, por lo menos así lo percibe en el ámbito profesional.

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los seguidores reaccionaron a la confesión del streamer español con mensajes como: “Te felicito Ibai que bien actúas”; “Ibai es fan de Shakira o Shakira es fan de Ibai, que alguien me lo aclare”; "Si tienen pareja no colaboren con Ibai, ya ven lo qué pasó con Shakira y Piqué, entre Rauw y Rosalia“, entre otros.

Los números con los que empezó la canción

El 21 de abril de 2022, Shakira lanzó la canción Te Felicito en colaboración con el puertorriqueño Rauw Alejandro y a pesar de que su fanaticada estuvo esperando meses este sencillo, tardó en despegar de todas las plataformas musicales. Sin embargo, los malos números fueron revertidos con creces y, actualmente, es una de las más escuchadas en el mundo.

Gracias a este éxito que tuvo la canción, la colombiana recibió varios reconocimientos en los países en los que el tema está posicionado en los primeros lugares de las listas musicales. En Estados Unidos recibió disco de platino – diamante; mientras que en Perú, España, México, Argentina, Centroamérica, el Caribe y Colombia, recibió discos de platino.