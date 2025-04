Este es el poderoso narco mexicano con el que estuvo relacionada Manelyk, la nueva participante de ‘La casa de los famosos Colombia′: tuvieron un romance

Manelyk y el narco con el que tuvo un romance - crédito @@C4jimenez/X y @manelyk_oficial/IG

El nombre de Manelyk González, reconocida estrella del reality Acapulco Shore, ha vuelto al centro de la conversación pública por su participación en La casa de los famosos All Stars. Pero en la noche del 8 de abril se volvió tendencia en las redes sociales porque fue parte del intercambio internacional que hizo el programa.

Mane pasó de la producción de Estados Unidos a la de Colombia, en un intercambio con Melissa Gate, que pasó a formar parte del elenco en el mismo reality, pero que produce Telemundo en México para el público estadounidense. Desde que llegó la participante de realities a Colombia, varios fanáticos han buscado información para conocer detalles de su vida.

Es por esto que han vuelto a llamar la atención las relaciones sentimentales y la trayectoria por diferentes programas, como La casa de los famosos, de la modelo e influencer mexicana,

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De esta manera, su pasado amoroso y la vinculación con David García Ramírez, alias el Pistache, uno de los criminales más conocidos de La Unión Tepito, uno de los carteles más temidos de la capital mexicana, volvió a tener relevancia y salieron a la luz varios detalles de su vida.

Manelyk González estuvo involucrada sentimentalmente con “El Pistache”, exlíder de la Unión Tepito - crédito @manelyk_oficial/IG y @@C4jimenez/X

Sobre su relación con el en ese entonces líder criminal, en entrevista con programa La saga, conducido por Adela Micha, Manelyk aseguró que, en el momento en el que ambos sostuvieron un noviazgo, desconocía por completo la vida delictiva de su entonces pareja.

“Era una persona normal, no tenía ninguna sospecha. Él no me dio señales de nada raro. Si hubiera sabido en lo que estaba, no me habría involucrado jamás”, declaró la influencer, quien hoy mantiene distancia absoluta de cualquier implicación con redes criminales.

Cuando Maneyk inició en el mundo de los reality show, en la primera temporada de Acapulco Shore, sostenía una relación sentimental con alias el Pistache, de hecho, quedó registrado en el programa que constantemente sostenían llamadas telefónicas con él.

Además, durante ese tiempo fue que la mujer fue apodada como la “agaporni infiel”, ya que mientras tenía ese vínculo amoroso estuvo involucrada con el participante, Jawy Méndez, con quien después tuvo una relación de varios años.

“Tuve una experiencia con un novio con cosas turbias, lo empezaron a vincular conmigo cuando ya teníamos 5 años separados”, contó Manelyk González en su entrevista con Adela Micha.

Tras su declaración, Manelyk dejó claro que no tiene relación alguna con las actividades de “el Pistache”, y que su historia con él fue parte de una etapa que ya quedó atrás.

David García Ramírez, conocido como “el Pistache”, fue un integrante clave de La Unión Tepito, cuya principal habilidad no era el uso de armas, sino su capacidad para mimetizarse en ambientes sociales exclusivos, especialmente en el mundo del entretenimiento y la vida nocturna.

Según el periodista Antonio Nieto, autor del libro Cártel Chilango, alias el Pistache medía 1,75 metros, tenía una complexión cuidada, piel morena, barba de candado perfectamente alineada y siempre vestía a la moda.

Él era David García Ramírez, alias El Pistache, el narco que fue novio de Manelyk - crédito @marcosaariel/X

Esa imagen sofisticada, combinada con un expediente limpio hasta 2015, le permitió acceder a ambientes que normalmente estaban fuera del radar del crimen organizado: clubes nocturnos de música electrónica, fiestas exclusivas y círculos de influencers, actores y celebridades.

“El Pistache no era el típico sicario. Sabía moverse, tenía carisma y conocía a fondo el movimiento de los antros en la Ciudad de México. Usó todo eso para crear una red social poderosa que lo protegía y le abría puertas”, escribió Nieto en su investigación.

En reportes periodísticos locales, se indica que “El Pistache” fue detenido en 2018 en un condominio exclusivo en Santa Fe. por la Secretaría de Marina, la Agencia de Investigación Criminal, agentes de la ahora extinta Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad capitalina luego de que fuera identificado como uno de los líderes de La Unión Tepito.

La estrategia de alias El Pistache se centraba en mantener una imagen empresarial, lo que le permitió mezclarse con figuras del espectáculo y la televisión. A diferencia de otros miembros del cártel que operaban desde la clandestinidad, él prefería un enfoque más público: asistir a eventos, frecuentar los lugares más exclusivos de la ciudad y relacionarse con figuras del entretenimiento.

Él era David García Ramírez alias El Pistache - crédito @marcosaariel/X

Fue en ese entorno donde conoció a Manelyk González, quien entonces gozaba de gran popularidad como una de las protagonistas del show Acapulco Shore. La relación entre ambos generó especulaciones durante años, pero hasta hace poco la celebridad decidió confirmar el romance, subrayando que su cercanía con alias El Pistache fue producto de su desconocimiento total sobre la vida criminal del hombre.

Aunque no se le conocía al hombre como un sicario violento, tenía un rol clave en las finanzas y la expansión social del cártel, en especial en el control de bares y discotecas.