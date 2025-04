Representante a la Cámara aseguró que está siendo víctima de amenazas por culpa de WestCol: “Aparece en su foto un arma, me llaman prostituta”

Denuncian amenazas por parte de Westcol - crédito @westcol/IG y @CaroGiraBo/X

A través de su cuenta en X, la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo Botero, denunció que está recibiendo amenazas, al parecer, por parte de seguidores del streamer Westcol, luego de que ella le pidiera respeto por las mujeres pereiranas.

De acuerdo con sus declaraciones, se tomó un tiempo para manifestar su descontento respecto al nombre que le habría puesto el creador de contenido a un alimento que está ofreciendo en uno los establecimientos que tiene en Pereira.

Se trataría de una hamburguesa a la que le hicieron publicidad en el establecimiento con un video en el que mencionan que debería llamarse “La Perreirana”. Cuando ella expresó que estaba inconforme con este nombre y trato, empezó a recibir mensajes ofensivos y amenazas con la foto de un arma.

“Vuelve y juega Westcol. Incluso, después de que la Corte Constitucional hubiera fallado en su contra por difundir discursos de odio miren con lo que sale supuestamente promocionando su nuevo restaurante de hamburguesas en Pereira”, dijo Carolina Giraldo en un video publicado en su cuenta de X.

En el clip, en el que Carolina Giraldo demostró su inconformismo, puso la promoción que se estaba haciendo y se trataba de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, los cuales estaban probando las hamburguesas y charlando en un espacio de amigos, en medio de la conversación una de las chicas les pregunta a los jóvenes cuál creen que sería el nombre ideal que debe tener una de estas preparaciones para que la compren y tenga buen consumo en la ciudad.

En ese momento uno de los chicos contesta que “debería llamarse ‘La Perreirana’ y tendría una doble carne bien jugosa, y claramente iría con la salchicha por dentro”. Aunque no es Westcol quien lo menciona directamente, al ser un restaurante en el que él es socio, estaría siendo parte del apoyo a que este tipo de mensajes se difundan, así que la representante a la Cámara le lanzó un fuerte comentario y le pidió respeto por las mujeres.

“Señor Westcol, respete a las pereiranas”, puntualizó.

Luego de esta publicación, la mujer también escribió: “No podemos seguir normalizando este tipo de contenidos que ofenden y degradan a las mujeres. La indignación fue tanta que les tocó bajar el video”.

Fue por esto que, según denunció, en las últimas horas empezó a recibir todo de tipo de amenazas, advertencias y comentarios machistas, por lo que decidió salir a publicar lo que le está pasando y mostrar las pruebas al respecto.

“Como congresista y como mujer pereirana me ofende profundamente las publicidades que circularon ayer del restaurante de Westcol y que se refieren de forma muy denigrante a las mujeres pereiranas. Las pereiranas no somos un estereotipo, no somos una hamburguesa para ser comida, no somos ‘Las perreiranas’. Somos mujeres valientes, trabajadoras, esposas, hijas, madres, que le aportamos mucho a este país y no merecemos ese maltrato”, fueron las palabras que expresó.

“Tengo que denunciar que estoy siendo objeto de amenazas que han llegado en comentarios a ese video. Amenazas que vienen de un perfil que también aparece el rostro de Westcol, amenazas en donde aparece en su foto un arma, en donde me llaman prostituta, perpetuando este estereotipo. Así no es, esto ya pasó la raya. Esto, más allá de una campaña publicitaria, es sobre todo es la generación de una violencia machista. Y las pereiranas no somos cunas de estereotipos, no tenemos por qué aguantarnos esto. Las pereiranas somos mujeres que merecemos respeto y no nos dejamos pisotear”, denunció Carolina Giraldo Botero.

Hasta el momento el streamer no se ha pronunciado al respecto, ni por el pedido de respeto hacia las mujeres de Pereira que pidió la representante, ni por las amenazas que le han llegado, al parecer, de parte de su grupo de fans. Ni tampoco el restaurante ha hecho ningún tipo de declaraciones, se espera más información al respecto en las próximas horas.