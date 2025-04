Habló amiga de Sara Millerey, la mujer trans torturada y arrojada a una quebrada al norte de Medellín: “Sufría mucho por el abuso”

El doloroso y violento crimen en contra de Sara Millerey, como se hacía llamar, fue condenado por el Gobierno y las instituciones del Estado - crédito redes sociales/X

Las instituciones y entidades del país, políticos y líderes de opinión están alzando el grito en contra de los reprochables delitos que llevaron a Sara Millerey, un hombre que hizo transición al género femenino, a la muerte, luego de que su cuerpo fuera brutalmente golpeado y hallado con fracturas en sus extremidades, en una quebrada del municipio de Bello, en el departamento de Antioquia.

Tras los pronunciamientos y denuncias de un acto que se ha catalogado como transfobia, una amiga de la mujer transgénero ofreció detalles de la vida de Millerey, y afirmó que desde su infancia la víctima había tenido que sufrir duras discriminaciones y abusos, incluido, el sexual.

La vida de Saray Millerey: sus luchas y adversidades

De acuerdo con el testimonio de la amiga de Millerey, que fue entregado en una reunión extraordinaria propuesta por el espacio intersectorial en defensa de las personas de la comunidad sexualmente diversa, Mesa Ciudadana Lgbtiq+, desde temprana edad la víctima mortal, cuyo nombre de nacimiento fue Alejandro González, sintió que no se identificaba con el cuerpo en el que había nacido.

En lo que va del 2025, 13 personas de la comunidad Lgbt+ han sido asesinadas en el departamento de Antioquia - crédito Caribe Afirmativo

“Estaba encerrada en un cuerpo que no le pertenecía”, testificó la amiga. Según sus palabras, en ese momento, el joven trans enfrentó un pasado doloroso, marcado por el abuso sexual en su infancia y la lucha por su identidad de género en su adolescencia.

“Me dijo que empezó a ser muy rebelde desde pequeña y que en esa época había sufrido de abuso sexual de parte de un familiar. Luego, en la adolescencia se dio cuenta de que era mujer atrapada en un cuerpo de hombre y empezó a cambiar su aspecto, pero sufría mucho por lo del abuso y porque no se hallaba”, fue el comentario, citado por Teleantioquia.

Su historia estuvo, además, atravesada por múltiples dificultades. Dejó el colegio y, en su intento por encontrar un lugar en el mundo, se involucró en el consumo de drogas y vivió sin contar con techo fijo.

“Conoció las drogas y la calle. Durante años estuvo en ese mundo. Intentó rehabilitarse y su madre le ayudó en el tratamiento. Estuvo muy bien algún tiempo, consiguió novio, pero recayó”, recordó su amiga.

A pesar de los intentos de su madre por brindarle estabilidad, en los últimos meses residía en un cuarto en el barrio El Cóngolo, hasta el fatídico 4 de abril de 2025, cuando fue hallada por ciudadanos de Bello.

El crimen que conmocionó a Bello

Ese día, alrededor de las 3:00 p.m., la madre de la mujer trans y recibió una llamada alertándola de que su hija había sido arrojada a la quebrada La García, en un sector conocido por el consumo y venta de drogas.

Al llegar al lugar, la encontró aferrada a unas ramas para evitar ser arrastrada por la corriente. Con ayuda de testigos, fue rescatada y trasladada al hospital La María.

La alcaldesa Lorena Gutiérrez se refirió al violento crimen en contra de Anderson González, que luego se hizo llamar Sara Millerey, tras su transición de género - crédito X

De acuerdo con el recuento del mencionado medio, en sus últimas palabras, la joven alcanzó a decirle a su madre: “me tiraron a la quebrada”, pero sin identificar a los agresores. Al día siguiente, 5 de abril, falleció debido a la gravedad de sus lesiones, en un centro asistencial.

“Fue un acto transfóbico”: alcaldesa de Bello

La alcaldesa de Bello, Lorena González, condenó el crimen con contundencia: “Alzo mi voz por Sara Millerey, mujer trans brutalmente asesinada. Le quebraron sus sueños, su cuerpo, su vida. No fue solo un crimen, fue un acto transfóbico que nos duele y nos indigna. La transfobia mata, no más indiferencia y no más silencio”.

Este 8 de abril de 2025 se llevan a cabo las honras fúnebres de Sara Millerey, mientras su familia y amigos claman justicia y exigen que su caso no quede en la impunidad.

Ministerio de la Igualdad Rechaza crimen de mujer trans y pide celeridad en el caso - crédito, redes sociales y Ministerio de la igualdad

La Defensoría del Pueblo también se pronunció, exigiendo acciones concretas contra la discriminación y la violencia.

“Hacemos un llamado a la sociedad para que no se siga naturalizando el odio y el prejuicio, y a todas las entidades del Estado para que su acción proteja, garantice y dignifique las vidas de las personas transgénero”, comunicó la Defensoría del Pueblo.

El Ministerio de Igualdad y Equidad de Género también expresó su rechazo, y por medio de un mensaje en redes, comunicaron que su muerte “enluta al país y evidencia las violencias estructurales que siguen afectando a las personas trans y Lgbtiq+ en Colombia (…) La vida de las personas trans importa y el Estado tiene la obligación de protegerlas”.