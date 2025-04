Gustavo Petro defendió una vez más a Beatriz Gómez: su pareja, el ministro de Salud, se negó a hablar con la prensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, salió en defensa de Beatriz Gómez durante el Consejo de Ministros - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Supersalud

Durante el sexto Consejo de Ministros televisado de su Gobierno, el presidente de la República, Gustavo Petro, adelantó una nueva y férrea defensa de Beatriz Gómez Consuegras: superintendente delegada para prestadores del servicio de salud y esposa del ministro de la rama, Guillermo Alfonso Jaramillo, que está en el centro de la polémica por presunto abuso de poder en su cargo, tras denuncias periodísticas.

Petro salió a darle un respaldo público a la funcionaria, señalada de cometer aparentes irregularidades en el proyecto de un buque hospital para la región del Amazonas y descalificó las críticas que señalan a Gómez. En sus declaraciones, el mandatario insistió –pese a que no es cierto– que la funcionaria fue designada antes de su administración, en el Gobierno de Iván Duque, y negó las acusaciones de abuso de poder.

El presidente de la República, Gustavo Petro, en el Consejo de Ministros del lunes 7 de abril de 2025, defendió a la superintendente delegada de prestación de servicios de salud, Beatriz Gómez Consuegra, en el cargo - crédito Presidencia

“Una indolente, cierto, funcionaria. Entonces, por dárselas de que pelea con la esposa del ministro, cuando la esposa del ministro fue escogida en el cargo antes de este gobierno, indolente con la población del Amazonas, entonces no firma el contrato con la Armada. La Armada no es una entidad privada. Ahí no hay corrupción”, afirmó Petro en su intervención durante la reunión con el gabinete.

“Entonces, el que está perdiendo, el indígena que está al borde del río y la comunidad y los pobres”, agregó el jefe de Estado durante el Consejo de Ministros, en el que defendió la decisión de Gómez de no firmar el contrato para la compra y operación de esta infraestructura, en un proyecto que ha causado controversia por la implicación de un millonario contrato sin tener, al parecer, el respaldo presupuestal necesario.

La iniciativa se ha visto frenada por la oposición de varios funcionarios, entre ellos la agente interventora Lina Baracaldo y Mario Castro, asesor jurídico del Hospital San Rafael de Leticia, que se opusieron a la firma del contrato con la Armada, al advertir posibles anomalías si no se cumplían los requisitos legales. Petro lanzó críticas hacia la funcionaria, pues cree que su negativa perjudicó a las comunidades.

Beatriz Gómez Consuegra, funcionaria de la Supersalud; Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, hoy objeto de controversia - crédito Supersalud/Carlos Ortega/EFE/@Supersalud/X

La controversia se originó a raíz del anuncio del Ministerio de Salud en agosto de 2024, que contemplaba la adquisición de un buque hospital para beneficiar a las poblaciones más aisladas del Amazonas. Según el Ministerio, se asignaron 55.000 millones de pesos colombianos para la compra y operación de la embarcación, que sería administrada por la ESE Hospital San Rafael.

Mientras Petro la defendió en público, Jaramillo evadió preguntas sobre su esposa

La defensa hecha por el jefe de Estado a Beatriz Gómez Consuegra, contrasta con el sorpresivo silencio del ministro Jaramillo, que pese a las denuncias que salpican a su pareja sentimental, evitó abordar el tema ante los medios de comunicación. Y, ante una pregunta sobre el asunto, el funcionario se limitó a responder con un escueto “Gracias, gracias” antes de abandonar el recinto; una clara evasión a la prensa.

Este comportamiento se contradice con lo que el mismo funcionario había indicado en su perfil de X, cuando rechazó las críticas hacia Gómez; aunque a diferencia del presidente, Jaramillo sí reconoció que la llegada de la funcionaria al cargo que ocupa hoy en día se dio al mes de que inició la administración Petro; es decir, el 2 de septiembre de 2022, como consta en la radicación de la hoja de vida en la página de Presidencia.

Con este mensaje, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, insistió en defender a su esposa, Beatriz Gómez - crédito @GA_Jaramillo/X

“Desde que fui nombrado Ministro de Salud y Protección Social, los ataques contra mi esposa no han cesado. Quienes la señalan omiten deliberadamente que su nombramiento fue realizado en septiembre 2022 por el superintendente Ulahi Beltrán, mucho antes de que yo asumiera este cargo”, expresó, destacando que no existe una relación jerárquica entre él y su esposa en el ámbito laboral”, afirmó.