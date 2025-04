Con decreto de por medio, Armando Benedetti declaró insubsistente a la directora nacional de bomberos y confirmó su reemplazo

Lourdes Peña del Valle fue relevada del cargo de directora nacional de Bomberos de Colombia - crédito @DNBomberosCol/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, destituyó el martes 8 de abril de 2025 a Lourdes del Socorro Peña de su posición como directora general de la Dirección Nacional de Bomberos. Por intermedio del Decreto 0428, el titular de la cartera, con el aval del presidente de la República, Gustavo Petro, decidió declarar insubsistente a la funcionaria, que se negaba a dejar el cargo en mención.

En el documento al cual tuvo acceso Infobae Colombia, el ministro Benedetti designó al capitán Fredy Alonso Alvarado Navarro como director encargado. De esta manera, y luego de una intensa semana, en la que se registró un fuerte enfrentamiento mediático entre Peña y las autoridades competentes, se terminó confirmando una abrupta salida que ha captado el foco de atención mediática.

Benedetti argumentó la desvinculación como una medida basada en la figura de “empleo de libre nombramiento y remoción”. El documento especifica que se revocó el nombramiento de la funcionaria, que había quedado en firme con el Decreto 0078 de 30 de enero de 2024; además de dejar en firme la llegada de Alvarado Alonso, que cumple con los requisitos legales para asumir temporalmente el cargo.

Con este decreto, en 0428 de 2025, se declaró insubsistente a la directora de bomberos, la capitana Lourdes del Socorro Peña - crédito suministrado a Infobae Colombia

Declararon insubsistente a directora del cuerpo de bomberos que se negaba dejar su cargo

El proceso de desvinculación estuvo empañado por los fuertes señalamientos hacia Peña, que afirmó su cargo solo podía ser removido por decisión directa del primer mandatario, que finalmente respaldó la medida adoptada por el ministro Benedetti: que habría tomado la decisión basada en algunas dudas sobre aparentes irregularidades en los procesos de contratación celebrados en la Dirección Nacional de Bomberos.

“Yo continuo en el cargo porque no he recibido ningún oficio por parte del presidente de la República, que es el nominador, ni de ningún otro miembro o funcionario que me declare insubsistente. Y seguiré trabajando por mi país y por los bomberos de Colombia hasta tanto pueda recibir este documento”, expresó la funcionaria, en relación con lo que derivó en su inminente salida del cuerpo bomberil.

El presidente Gustavo Petro dio el aval para decretar la salida de Lourdes del Socorro Peña de la Dirección Nacional de Bomberos - crédito César Carrión/Presidencia

“Soy la primera mujer nombrada como directora nacional de bomberos de Colombia, y esta oportunidad de servir a mi país”, expresó en su momento la saliente directora, en un mensaje en el que agradecía al presidente por haberle brindado la oportunidad; que se dio en enero de 2024, luego de la decisión del entonces ministro del interior, Luis Fernando Velasco, de nombrarla en este importante puesto.

La controversia con la Dirección Nacional de Bomberos

El documento también dispone que el encargo otorgado a Alvarado Navarro será temporal, “mientras se nombra y posesiona al titular del cargo”. No obstante, este nombramiento no interrumpirá las funciones que Alvarado desempeñaba previamente dentro del Grupo Regional Servicio de Extinción de Incendios, de la Dirección Regional Occidente de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Un año y tres meses duró Lourdes del Socorro Peña en este importante cargo- crédito @dianadiago/X

El decreto también establece lineamientos respecto a la comunicación interna del cambio. El ministerio ordenó que, a través de la Subdirección de Gestión Humana, se comunique el contenido de este Decreto a la Dirección Nacional de Bomberos y a tanto a Peña y Alvarado Navarro, con lo que se formalizó del proceso tanto para la funcionaria saliente como para el nuevo director encargado.

En entrevista con Caracol Radio, la destituida funcionaria se preguntaba sobre las razones por las que Benedetti la quiere fuera del cargo. “Eso habría que preguntárselo al ministro Benedetti. La verdad, no sé, con él no he tenido personalmente, creería yo, ningún problema. Inclusive pedí que nos sentáramos cuando le pasé el informe para que pudiera ampliarle en más detalle lo que hemos hecho”, afirmó.