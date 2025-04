Carlos Lehder afirmó que John Lennon sigue siendo su ídolo y aclaró que nunca secuestró a integrante de los Rolling Stones

La fascinación de Carlos Lehder por John Lennon, su escultura perdida y los orígenes de su obsesión en Quindío - crédito Reuters / Posada Alemana el opulento complejo turístico y temático del Quindío / Facebook

Carlos Lehder, uno de los principales miembros del cartel de Medellín, brindó recientemente una entrevista en la que abordó varios aspectos de su vida, como sus gustos musicales y mitos alrededor de ellos.

Entre las revelaciones, el exnarcotraficante declaró que John Lennon sigue siendo su ídolo, a la vez que aclaró rumores que lo vinculan con el secuestro de miembros de los Rolling Stones, según sus declaraciones en Caracol Radio.

En su conversación con Gustavo Gómez, Lehder recordó cómo desde joven se vio influenciado por la cultura musical estadounidense.

“De muy joven, como muchos colombianos, yo emigré a Estados Unidos, y mi cultura musical, la que adopté, pues la que aprendí y capté en Estados Unidos, era la música rock and roll”, expresó el exintegrante del cartel.

A pesar de la notoriedad de su pasado criminal, Lehder destacó a Lennon como una de sus principales figuras de admiración. “John Lennon sí era mi ídolo y continúa siéndolo”, afirmó, subrayando la influencia del músico británico en su vida.

Sin embargo, lo que generó aún más controversia fue su respuesta a los rumores que circulan sobre su supuesta vinculación con el secuestro de los músicos Ringo Starr y Ron Wood, exintegrantes de los Beatles y los Rolling Stones, respectivamente.

Según versiones que han cobrado fuerza en los medios internacionales, Lehder habría secuestrado a ambos artistas durante su apogeo en el narcotráfico, en una isla que poseía en las Bahamas.

Lehder negó categóricamente estos rumores, calificándolos de “fábulas inventadas”. “Yo entiendo que un músico del conjunto Rolling Stones, no, no Ringo Starr, Ringo Starr es de los Beatles. Entonces, por alguna razón, se inventó esa fábula. Yo sí soy muy aficionado y admirado de esa gente de los Beatles, y si yo les hubiese dado la mano o saludado, posiblemente no me hubiera lavado la mano en dos o tres días de la dicha”, dijo Lehder en tono claro y directo.

Además, reiteró su postura de rechazo absoluto a la violencia, asegurando que las acusaciones de secuestro eran completamente absurdas y falsas: “Yo soy totalmente antiviolencia y algo así es completamente absurdo, así que yo niego totalmente que eso haya existido.”