Video| Hijos de Karina García entraron al congelado de ‘La casa de los famosos Colombia’: estas fueron las emotivas palabras

Karina García ha sido una de las participantes más controversiales de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, pues su vida personal ha salido a flote en varias oportunidades, teniendo en cuenta que se le ha acusado de involucrarse sentimentalmente con diferentes figuras del entretenimiento y hasta de “acabar con matrimonios”, como lo asegura la recién ingresada Laura González, que no ha dudado en atacarla en repetidas oportunidades, asegurando que su prometido le fue infiel con ella en su apartamento en Río de Janeiro (Brasil).

Esta polémica ha sorprendido a los seguidores del programa, que están atentos a cada uno de los adelantos sobre esta supuesta infidelidad, por lo que en redes sociales es común encontrar información sobre las peleas de afuera que son llevadas al interior de la casa. Y es que algunos de los internautas optan por defender a Karina y hasta aseguran que los organizadores del programa están en su contra, mientras que otros afirman que es su “karma” por la manera en cómo ha llevado su vida y reiteran que le gusta “victimizarse” frente a sus compañeros.

Y es que la discusión está encendida en redes sociales desde que en la famosa dinámica de los congelados han ingresado varias personas a lanzar críticas a la famosa modelo, como es el caso de Marilyn Oquendo y Sofía Avendaño, exparticipante del reality show, que no dudo en aprovechar su reingreso a la casa para “tirarle” a su compañera.

Todas estas situaciones llevaron a que los seguidores del programa hicieran una petición de que ingresara alguien del círculo familiar de Karina García, teniendo en cuenta que los demás congelados han estado llenos de amor con los familiares de los participantes del concurso.

Tal parece que el Canal RCN escuchó la petición y la hija de Karina García, Isabella Vargas, fue la persona seleccionada para ingresar en el congelado del 6 de abril de 2025 junto al pequeño Valentino, con lo que encendieron las redes sociales, pues muchos querían ver este reencuentro.

En la tarde del domingo se viralizó un video en el que se vio a Isabella llegar a las instalaciones de La casa de los famosos para visitar por fin a su madre y allí la esperaban algunos de los fanáticos de su mamá, que no dudaron en llenarla de palabras de aprecio.

En ese momento, Isabella reveló que ingresaría a la casa para llevar un mensaje de amor y aliento a su madre, pues no pretendía lanzar hate en contra de ninguno de los habitantes, pese a que muchos de ellos han tenido problemas con su mamá, aunque en medio de su ingreso sí se dirigió directamente a Laura G.

Así fue el congelado para Karina

“Por fin un congelado lindo para la más linda de la casa. La gente te ama, lo está haciendo muy bien. No le pares bolas a hombres, en este momento te quiero solita, te quiero enfocada, entiende que es un juego. No nos pidas pruebas, porque la gente sabe que la falsa no eres tú y que no eres moza”, fueron las palabras de la hija de Karina García para su mamá.

Además, aprovechó para decirle unas palabras a Laura González: “No vengo botarle a nadie veneno, mi mamá es a la que más le han tirado aquí. Laura tú sabes que mientes, mi mamá no tiene chicharrones afuera”. Finalmente, se dirigió a Alerta y Lady Tabares agradeciéndoles por acompañar a su mamá y le dejó un mensaje a las chicas fuego “Respétense entre ustedes” y a los demás participantes les dejó el siguiente mensaje: “Jueguen limpio muchachos”.