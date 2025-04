Perros callejeros en Bogotá: crisis de salud pública y un juego de culpas institucionales

En Bosa, un joven atacado por perros sufrió 150 heridas y permanece hospitalizado en estado crítico - crédito Alcaldía de Bogotá

La situación de los animales callejeros en Bogotá se convirtió en un desafío de salud pública y convivencia. Aunque se estima que cerca de 66.000 perros vagan sin control por las calles de la capital, el foco de atención recayó sobre la localidad de Bosa, donde se registraron ataques violentos que pusieron en evidencia tanto la ausencia de respuestas institucionales oportunas como las consecuencias del abandono animal.

Uno de los casos más graves ocurrió el 31 de marzo, cuando Greiber Berrío, un joven de 19 años, fue atacado por una jauría de nueve perros a menos de 200 metros de su casa, en el sector de Potreritos. El ataque duró cerca de media hora y le dejó unas 150 mordeduras, según relató su padre. Como consecuencia, Greiber perdió ambos brazos y las orejas, y permanece en una UCI, luchando por su vida.

Pero este no fue un hecho aislado. Días después, otra joven, de 27 años, residente también en Bosa, reveló que semanas antes fue agredida por los mismos animales. “Yo venía caminando y en el trayecto se me apareció un perro negro. Me quito la chaqueta, me la boto al pasto. En ese momento, salieron los otros perros y me atacaron la pierna”. La mujer, que prefirió el anonimato, recibió 76 puntos por las heridas. Lo que agrava la situación es que las autoridades ya habían recibido alertas por parte de la comunidad sobre estos mismos perros, pero no actuaron con suficiente celeridad.

Los ataques en Bogotá no son nuevos. De acuerdo con datos del Sistema de Vigilancia y Salud Pública, solo entre enero y agosto de 2024 se reportaron 1.188 casos de mordeduras de perros en la jurisdicción de la Subred Sur Occidente, 379 de ellos clasificados como graves. Esta cifra representa un aumento respecto a los 1.145 reportados en todo 2023.

Las causas detrás de este fenómeno son múltiples y complejas. Para Julio César Piedra, presidente de la Corporación Nacional de Protección y Bienestar Animal, la situación responde a un “lío de responsabilidades compartidas” entre ciudadanos que abandonan a sus mascotas y autoridades con presencia institucional limitada. “Un censo de 2021 señaló que en Bogotá había 66.000 animales en condición de calle. Hoy hay que sumar factores como la falta de esterilizaciones y el hecho de que a Bogotá llegan animales a diario de distintas partes del país”.

Según cifras mencionadas por la concejala María Clara Name, en la ciudad se abandona un promedio de 32 animales al día, lo que se traduce en más de 11.000 casos anuales. Enero, por ejemplo, es conocido por ser “el mes del abandono”, debido a que muchos animales fueron regalados en Navidad y luego desechados como si fueran juguetes o accesorios, explicó Piedra.

Los perros callejeros no forman un grupo homogéneo. Algunos son solitarios y nómadas, otros son los llamados “perros de la cuadra”, sin dueño definido pero alimentados ocasionalmente por vecinos. También existen los asilvestrados y ferales, que viven en zonas alejadas como humedales, y pueden formar jaurías peligrosas para humanos.

En cuanto al caso de Bosa, las autoridades indicaron que cuatro de los nueve perros involucrados fueron entregados voluntariamente por su tenedor y se encuentran bajo evaluación etológica en la Unidad de Cuidado Animal. Sobre los otros cinco no hay información oficial. Según el Distrito, se está investigando si los animales tenían antecedentes de agresión, enfermedades o si eran de manejo especial.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) desarrolla estrategias como la Captura, Esterilización y Suelta (CES), con la que busca intervenir colonias callejeras. Sin embargo, la cifra de 29.946 esterilizaciones realizadas en 2024 queda lejos de la meta del Plan de Desarrollo de Carlos Fernando Galán, que propone alcanzar 300.000 procedimientos en cuatro años.

Para la concejala Clara Lucía Sandoval, exdirectora del Idpyba, el caso de Bosa revela una falla grave: “¿Qué acciones concretas se tomaron tras las denuncias?, ¿cómo se manejó clínicamente a los perros si tenían antecedentes de agresión?”. Según la cabildante, la reducción en programas de prevención, cultura ciudadana y esterilización contribuye a que este problema se agrave.

