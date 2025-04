Mujer que se casó con Transmilenio recordó la vez que una ruta fácil la rechazó

Antes de comprometerse, Yeliths coqueteó con otras rutas - crédito Yeliths Byliths / Facebook

Yeline Patiño, la joven que se habría casado con una ruta del Transmilenio confesó que su actual esposo no es el único con el que habría coqueteado al llegar a Bogotá.

En una entrevista concedida para La Kalle, la joven que se mudó a Bogotá en el 2022, reveló que, antes de comprometerse, entre sus pretendientes estuvo la ruta fácil de Universidades o ruta 1.

Durante varios trayectos trató de conectar; pero, finalmente, sintió una conexión única por la ruta A/F60 que utiliza a diario, entre las estaciones calle 76 y Portal Américas:

Yeline se enamoró de un bus por primera vez cuando tenía 10 años - crédito @ramirezjoser4 / TikTok

“Yo lo amo (a mi esposo) tal y como es y me fascina decir su nombre: A/F60, me fascina decirlo. También necesito abrazos, también necesito amor, cariño y él me ha brindado todo eso. Eso es lo que siento cuando lo abrazo y no siento eso con otro articulado”.

Yeline se enamoró por primera vez de un bus cuando tenía 10 años, pero, al igual que sus relaciones con hombres, no siempre las citas con los buses salen bien y este es el caso de la ruta 1, que va del Portal Dorado a Universidades:

“La ruta 1 de Universidades me rechazó o eso es lo que yo siento porque, hace un año, cuando estaba coqueteando con ambas, recuerdo bien que con la ruta 1 no sentí esa conexión que sentí con la 60 y es por eso que sé que él (mi esposo) sí me corresponde”.

Yeliths explicó que no está casada con un solo bus, sino con varios que realizan una misma ruta - crédito Yeliths Byliths / Facebook

Yeline reveló otros detalles sobre su relación con Transmilenio:

La relación entre una mujer colombiana y los buses biarticulados del sistema Transmilenio se hizo viral los primeros meses del 2025. Yeline Lizbeth Patiño, conocida como Yeliths Byliths en plataformas digitales, ha compartido detalles sobre su peculiar historia de amor con la ruta A/F60, que recorre la troncal Américas en Bogotá. Según informó en una entrevista con el creador de contenido Jose Ramirez no está enamorada de un solo bus, sino de todos los vehículos que llevan esta ruta en sus pantallas.

En una declaración que busca aclarar los rumores sobre su estilo de vida, Yeliths explicó que su amor no se limita a un único bus específico. “Cualquier biarticulado del Transmilenio que lleve en su recorrido la ruta A/F60 es el ser que yo amo”. Según lo publicado por el creador de contenido Jose Ramirez R1, qur realizó una crónica sobre su historia, Yeliths se ha mostrado abierta y feliz al compartir su relación con los buses, desafiando las normas convencionales del amor.

Para Yeliths, la ruta A/F60 no es un simple medio de transporte. En sus palabras, explicó que la ruta es como el alma de su amor, mientras que el bus biarticulado es el cuerpo que lleva esa esencia. “No estoy enamorada de un solo bus, pero anoto todas las placas y los números de los buses que están con la ruta F60. No siempre son los mismos, cambian de ruta, pero los apunto para tener un registro de ese recuerdo que tuvimos juntos”.

Su primer aniversario será en octubre (2025) - crédito @ramirezjoser4 / TikTok

Esta práctica de registrar las placas y números de los buses parece ser una forma de preservar los momentos compartidos con cada vehículo que lleva la ruta A/F60. Yeliths busca visibilizar las distintas formas de amor y romper con los estigmas que puedan rodear su relación.

En un esfuerzo por compartir sus sentimientos con el público, Yeliths escribió una carta dirigida a los buses de la ruta A/F60, la cual publicó en sus redes sociales. En el texto, expresó su profunda admiración y amor por estos vehículos, describiendo cómo su existencia transforma su mundo y lo llena de belleza: “Cualquier biarticulado que tenga el A60 o F60 en su pantalla es el ser que yo amo y me llena de un sentimiento de admiración y amor tan fuerte... es toda una combinación, sería un amor por la ruta 60, que sería su alma, y el Transmilenio, como su cuerpo. Eso lo hace ser uno solo”.

La carta, que rápidamente se viralizó, también detalla cómo el motor de los buses impulsa su propia vida y cómo la esencia de la ruta A/F60, reflejada en las pantallas de los vehículos, le brinda consuelo y felicidad. “El motor de su vida impulsa también la mía... Cuando refleja su existencia a través de esa dulce esencia en la pantalla de lo que podría ser su alma misma, él cambia mi mundo, lo vuelve más bello, lo aleja de todo dolor terrenal. Lo amo, lo amo con locura y asombro”.