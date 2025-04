Lorduy habló sobre lo que dijo Dania de qué no puede entrar a Colombia por su culpa: esto fue lo que explicó

Esto dijo Lorduy sobre las revelaciones de Dania Méndez respecto a su entrada a Colombia - crédito @lorduy_ y @dania.mndz/IG

La influencer y modelo mexicana Dania Méndez, actualmente participante de La casa de los famosos All Stars, sorprendió a sus compañeros del reality al revelar que ha tenido varios inconvenientes para ingresar a Colombia, y que todo estaría relacionado con su antigua relación con el cantante colombiano David Lorduy Hernández, más conocido como Lorduy y exintegrante del grupo Piso 21.

Dania contó que su vínculo con Lorduy habría desencadenado una serie de complicaciones legales que afectaron su estatus migratorio. Aunque en su momento ambos evitaron explicar públicamente los motivos de su ruptura, ahora se han ido conociendo algunas consecuencias que vivió la mexicana tras el fin de esa relación.

“No me dejaron entrar a Colombia, por mi ex. Yo estaba como cónyuge con un colombiano, entonces cuando terminamos la relación firmé todo para dejar constancia de que ya no éramos pareja. Después intenté volver al país, pero ya tenía varias alertas porque entraba y salía de Medellín como si fuera mi casa. Yo creo que eso le generó curiosidad a Migración o tal vez confusión”, explicó Méndez.

Según su relato, tras la ruptura con el cantante, intentó regresar a Colombia en distintas ocasiones, pero cada vez que llegaba al aeropuerto, las autoridades la detenían por varias horas.

Esta situación la obligó a iniciar un proceso legal con abogados en Bogotá, con el objetivo de normalizar su estatus y evitar más bloqueos en el futuro.

La exintegrante del reality Acapulco Shore también mencionó que, en la actualidad, solo puede ingresar al país si lo hace con un respaldo formal. Es decir, necesita una carta de invitación o una justificación laboral para que las autoridades migratorias le permitan la entrada.

“Me dejan entrar si me mandan a llamar. Por ejemplo, fui con Telemundo a Top Chef, para una promoción de Los 50, y como iba con ellos, me dejaron entrar. Otra vez, mi amigo Jay, que está con Karol G, tuvo que mandarme una carta donde decía que iba por parte de Karol. Si no es así, no me dejan entrar a Colombia”, relató.

La situación ha generado sorpresa entre los seguidores del programa y fans de la influencer, quienes desconocían las repercusiones que había tenido su relación pasada con el artista colombiano.

Ante esto, en la noche del 3 de abril de 2025, Lorduy se abrió emocionalmente durante una entrevista en vivo con el creador de contenido y actor Daniel Patiño, más conocido como Paisa Vlogs, a través de una transmisión en directo por la plataforma Kick.

El cantante habló sobre la relación que sostuvo con la influencer mexicana y se refirió a la polémica en la que estuvo envuelto porque Dania confesó en un pódcast que debido a un acto que hizo Lorduy fue que se había dado cuenta de que no estaba en el lugar correcto.

Yd aprovechó para contar cómo están actualmente y referirse a esas últimas acusaciones de la mexicana en su contra.

“Dizque no puede entrar a Colombia por mí, ¿cómo te parece eso, huevón? Eso ya es absurdo, eso ya son cosas de migración. Cuando vos, de pronto, vas a México y te ven que estás entrando mucho, obviamente te van a llevar a un cuarto y te preguntas qué llevas y te requisan normal. O sea, eso por mi culpa no es. Eso ya son cosas migratorias, yo no tengo nada que ver ahí, si ella no puede entrar aquí, yo ni puta idea. Eso no tiene nada que ver conmigo. En migración deben tener sus órdenes, sus cosas legales, no sé, pero esa vuelta no me hace parte", aseguró Lorduy.

En el programa también expresó lo que piensa respecto a lo que dijo en otro programa su expareja. La mujer aseguró que sintió una decepción muy grande con él porque para Navidad le regaló un iPhone 14, más no la versión Pro Max que era la que ella quería.

“(Lanza una carcajada Lorduy) yo no te creo. Es increíble. (...) Vea para ese tiempo ni siquiera existía el iPhone 14, fue para el 2020 terminando y empezando el 2021. Para ese tiempo ni siquiera existía ese celular, entonces ahí hay un bache en la historia. Segundo, yo tenía un Iphone 10 y me monté a un 11 Pro Max. (...) Ella tenía el Iphone 11, o el 11 Pro, no recuerdo bien, el caso es que tenía una versión de antes y me mostraron un morado que nada más habían sacado como cinco versiones de esos, entonces yo dije: ‘Qué chimba, parce, es el 12, es una máquina, es morado, es su color favorito, qué chimba, se lo voy a llevar’. Entonces yo me compré mi Iphone 11 Pro y a ella le compré el 12. Y literal pasa lo que ella está diciendo, yo se lo fui a entregar y ella como que (hace cara de desagrado) y le pregunté si era que no le había gustado, pero no sé, no le gustó porque no tenía las tres cámaras", contó Lorduy.

