Ana del Castillo continuó sus ataques contra Beéle y su nueva relación, ahora le escribió al cantante: “Me dejó en visto”

Ana del Castillo continúa metida en el triángulo amoroso entre Beéle, Isabella Ladera y la ex del cantante 'Cara' - crédito @beele y @anadelcastilloj/Instagram

A pesar de ser fuertemente criticada por comprar peleas ajenas, Ana del Castillo siguió interviniendo en el triángulo amoroso que tiene en el ojo del huracán al cantante Beéle, su nueva novia Isabella Ladera y la exesposa del reguetonero, Camila Rodríguez, mejor conocida en el mundo digital como “Cara”.

Luego de que la modelo venezolana, señalada de haber causado el divorcio entre el músico barranquillero y la madre de sus dos hijos, sacara a la luz los fuertes mensajes que la intérprete vallenata le envió por interno en Instagram, la artista reveló que también le escribió a su colega, pero que este, la ignoró.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Fue durante una transmisión en vivo que la creadora de contenido Karol Alcendra, a la que el público conoce en redes sociales como “Karola”, que la streamer llamó al celular de la cantante para conversar acerca de las razones que la motivaron para atacar a la influencer Isabella Ladera por la relación sentimental que inició con Beéle y que habría causado la separación del artista de su esposa.

Ana del Castillo reveló a Karol Alcendra el motivo por el que arremetió contra Beéle e Isabella Ladera - crédito @televallenato/Instagram

Para sorpresa de “Karola” y los panelistas con los que compartía en cabina, Ana se destapó y dejó saber que inicialmente al que le había escrito para expresarle su inconformismo por el escandaloso triángulo amoroso había sido al mismo Beéle, peor este no le respondió.

“Yo educadamente, sutilmente. Yo tenía guardada hasta la foto porque me encanta el estilo de la vieja y todo, pero yo pensando bien, sigo a esta muchacha. En la mañana vi una foto de ella con sus hijos y escribió: ‘Después de cuatro días de trabajo, ahora sí puedo disfrutar de mis hijos’. Me recordó cuando llego de trabajar y estoy tan cansada, y me recibe mi mamá. Yo no tengo hijos, pero así es como una mujer se da cuenta de que está guerreando por sus hijos, mientras él está allá sabroseando con una inservible. No la dejé de seguir porque la quería, la adoraba. No sé si es mala persona, no le deseo el mal. Por eso le dije: ‘Hija, busca de Dios para que seas salva’”, explicó del Castillo.

Ana del Castillo contó por qué escribió a Beéle y su pareja Isabella Ladera - crédito @televallenato/Instagram

¿Qué le dijo Ana del Castillo a Beéle?

Las declaraciones de la cantante vallenata que la dejaron en medio de la polémica por la relación que habría iniciado Beéle con Isabella Ladera cuando todavía se encontraba casado con la madre de sus hijos Ethan y Paolo, avivaron la controversia al revelar por qué quiso intervenir ante la presunta infidelidad. “Tú eres atrevida, Ana del Castillo”, comentó Karol Alcendra. Tuvo que haber amanecido con el pie izquierdo”, contó “Karola” a la cantante.

Ana del Castillo reveló que le escribió primero a Beéle y luego a su nueva novia Isabella Ladera para defender a la ex del cantante - crédito @televallenato/Instagram

“Más bien amanecí con el pie derecho. Le escribí a Beéle, pero me dejó en visto. A ella le debería dar pena estar cediendo con lo bella que es. Con lo hermosa que es, debería sentirse segura. Cuando uno sabe lo que vale, especialmente una mujer, no anda con un aparato feo como ese”, afirmó Ana.

Los panelistas le pidieron que leyera el mensaje, pero debido a problemas técnicos, Ana del Castillo decidió enviarle la captura de pantalla a su amiga, quien procedió a leerla en vivo para todos sus seguidores.

¿Qué le dijo Ana del Castillo a Isabella Ladera?

Según con la captura de pantalla que compartió la creadora de contenido, los primeros mensajes de la artista vallenata corresponden a la mordaz crítica que lanzó contra la influenciadora por haberse involucrado con el barranquillero.

Ana del Castillo continuó sus pullas contra Beéle y su nueva pareja Isabella Ladera - crédito @televallenato/Instagram

“Tú misma te buscaste tu condena. Busca de Dios, hija, pa’ que seas salvada. Y te digo algo: Beéle no es para ti. Él siempre amará a Cara, la mamá de sus hijos ¡Entiende! Busca tu camino en otro lado”, escribió Ana del Castillo a lo que Isabella Ladera contestó: “Dale, amor. Otey (okey)”.

Al parecer, la respuesta de la venezolana no sentó nada bien a la intérprete de La cachera, quien volvió a la carga, esta vez de forma airada. De hecho, fue allí cuando se burló de los rumores que señalan una posible ruptura entre Ladera y Beéle.

“El ‘otey’ ese te lo meterás por el ojete con el tiempo. Dios te bendiga, hija ¡Insegura revisando teléfono! Tan bonita que eres y muestra otra cosa en redes ¿Ya no se siguen? Estás de burla”, expresó Ana del Castillo a Isabella Ladera, quien tampoco se aguantó las ganas de responder en esta segunda ocasión: “¿Qué haces hablando de Dios, mi bebé?, con esas energías tan chimbas”