Gustavo Petro se pronunció sobre declaraciones de secretaria de Estados Unidos: “No son ciertas”

Toda una polémica generó la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, por una entrevista en la que reveló detalles de una reunión que sostuvo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. De acuerdo con la funcionaria norteamericana, el primer mandatario dejó en evidencia su rechazo a múltiples políticas del Gobierno de Donald Trump y se mostró afín a una organización criminal.

“El presidente Gustavo Petro empezó criticando a nuestro gobierno de Estados Unidos durante aproximadamente media hora, y hablando sobre cómo se malinterpreta a los miembros del Tren de Aragua que, en realidad, solo eran personas que necesitaban más amor y comprensión. Habló de cómo algunos de los miembros del cartel eran como sus amigos”, indicó la servidora pública norteamericana, en diálogo con el medio televisivo NewsMax.

No obstante, el presidente Petro aseguró que sus declaraciones carecen de veracidad e insinuó que podrían obedecer a un negocio que está haciendo el Gobierno colombiano con el Gobierno sueco, para la adquisición de aviones que reemplacen la flota Kfir.

“Yo no sé si mi decisión de comprar los aviones de guerra a Suecia tenga algo que ver con estas últimas palabras que no son ciertas, de la señora secretaria de Seguridad, Kristi Noem (...). No es cualquier persona, es la ministra de Seguridad de Estados Unidos y le habla al oído a Trump”, indicó el jefe de Estado en el encuentro ‘Acordando y Haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial de Nariño’, llevado a cabo en Pasto (Nariño).

