Youtuber visitó pueblo en el que la gente vive más de 100 años: “El secreto de la longevidad”

El colombiano visitó Nicoya, en Costa Rica - crédito @PlanetaJuan/YouTube

La esperanza de vida en Colombia es de 73 años, mientras que en Latinoamérica es de 77 años, por lo que buscando el lugar en el que más hay longevidad de la región, un creador de contenido colombiano decidió visitar Nicoya, en Costa Rica, que es una de las cinco zonas azules del mundo.

El término zona azul se refiere a un espacio geográfico en el que las personas viven más años que el promedio; estas zonas se caracterizan por tener una población longeva sin que esto dependa de ingresos altos o cuidados de salud especializados.

En su llegada a Nicoya, que es una ciudad ubicada en la provincia de Guanacaste y que tiene una población de 24,752 habitantes, Juan Díaz, que es más conocido como Planeta Juan, indicó que su objetivo era visitar a personas mayores para preguntarles por “el secreto de la longevidad”.

“La gente guarda un secreto, el secreto de la vida eterna y la longevidad en calidad de vida, por qué en este punto se da este efecto, de que las personas vivan tanto, con buena salud y con buenos estándares de vida”.

El colombiano visitó el cementerio del pueblo - crédito @PlanetaJuan/YouTube

En los primeros aspectos que le mencionaron al colombiano, los pobladores indicaron que en la ciudad se come principalmente maíz, plátano y yuca, que se consume poca carne roja y qué estudios han confirmado que su agua es rica en calcio y magnesio.

Para revalidar por qué le sorprende tanto la esperanza de vida de este lugar, el creador de contenido recordó que de acuerdo con la ONU, de cada mil, solo 13 personas llega a vivir hasta los 100 años, mientras en este sitio son 26.

La primera visita de Díaz fue en la casa de María Felicita Molina, a la que conocen en el pueblo como “Chana”, que cumplió 102 años y afirma que aún desea vivir más.

“Chana” vive acompañada de su hija, de 64 años, a la que el colombiano le prometió una entrevista en 40 años, cuando pueda cumplir la edad que tiene su madre en la actualidad.

Díaz visitó a "Chana", una mujer de 102 años - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Al hablar de cómo ha logrado superar los 100 años, María Felicita Molina indicó lo que ha realizado durante su vida para poder llegar a una edad que es poco común en el mundo.

“Solamente Dios, que se porten bien, no andar peleando, buscando bochinche. Hay que andar tranquilos. Nosotros comíamos bien, no tomar guaro, porque el guaro lo va matando poco a poco. Trabajando, yo pescaba, arrancaba frijoles, antes pescaba, ahora ya no”, indicó la costarricense.

Otro aspecto que destacó “Chana” es que es importante vivir sin preocupaciones, llegando al punto de que aseguró que no conoce la palabra “estrés”, porque ella decidió vivir siempre contenta.

En Nicoya tienen un calendario para exponer a los pobladores que tienen más de 100 años - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Es tal el orgullo que tienen en el pueblo de la esperanza de vida de su población, que en Nicoya tienen un calendario en el que aparecen las personas más longevas de la región, entre ellos, un hombre que en 2025 cumplió 117 años. “Él vive en Cardenal, los 117 años los cumplió este año”, indicó la hija de “Chana”.

Buscando comprobar las historias que tienen sobre Nicoya, Díaz decidió visitar el cementerio de la ciudad, en donde comprobó que la mayoría de tumbas indican que lo normal es que las personas de ese lugar lleguen a vivir al menos 90 años.

“Eso es lo curioso, la primera tumba que mire y la persona casi llega a 100 años. Muchas personas llegaron a 90, no todos son 100, pero es buena la estadística, gente longeva y que vive tranquila por acá”, puntualizó el colombiano.