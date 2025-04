Quién es Adriana Díaz, la mujer que tuvo una crisis nerviosa en Transmilenio tras ser “criticada” por su ropa

La madre de Díaz le envía dinero para sus gastos en Bogotá - crédito @adriana.diaz3084 / TikTok

En los primeros días de abril de 2025 se conoció el video de una mujer que confronta a un pasajero de Transmilenio por, supuestamente, haberle dicho “asquerosa”, al ver la manera en la que iba vestida: un gorro de lana, una camiseta negra y un tapabocas.

En el video, que compartió a manera de denuncia en sus redes sociales, se escucha cuando le reclama: “Sí ¿Soy muy asquerosa? Dímelo. Me acaba de decir que soy una asquerosa por como voy vestida. Eso me dijo ¿Cierto? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué me trata de asquerosa? Miren esta situación en la que me tiene mi mamá en Bogotá. Respétenme, yo soy una mujer ¿Por qué me dicen eso? ¿Dijo eso o no dijo eso? Ahora todo el mundo va a decir que no. Las personas de mi Facebook saben que es verdad, que yo soy una chica muy fiel. Por favor, ayúdenme a liberarme de mi mamá, vean al tipo de hombres que tengo pendientes de insultarme”.

El pasajero, algo confundido, se mantuvo en su lugar mientras ella grababa con su celular e, incluso, trató de preguntarle si se encontraba bien. Pero, en vez de escuchar razones, la mujer continuó su denuncia y se alteró aún más cuando otros pasajeros contradijeron su versión y señalaron que la única que había estado insultando a otros era ella.

Ningún pasajero ecundó versión - crédito @adriana.diaz3084 / TikTok

En redes se identifica como Adriana Díaz y en sus videos se ve cómo los últimos días ha estado casando peleas por Bogotá con trabajadores, ciudadanos y agentes de Policía, a los que acusa de estarla persiguiendo para ayudar a su madre a matarla:

“Quiero que las personas sepan que tengo a la Policía pendiente de todo lo que hago. Ellos están metidos en todas mis cuentas, en todas mis cosas y es algo obvio en medio de esta situación, porque a mí me están asesinando (...) esta gente está adueñándose de mi vida (...) están alterando productos de un supermercado con drogas para enfermarme, para dejarme paralítica, deformarme, torcerme el cuello, torcerme la cara y destruirme el cerebro”.

Adriana insiste que la gente en la calle le hace gestos para burlarse de ella, pero sin duda, lo que más llama la atención de su perfil es el supuesto plan que su madre tendría para asesinarla, llevándola hasta el límite en una ciudad como Bogotá.

Al principio se sintió confundido por la aparente elocuencia de Adriana - crédito @leoangelone / IG

“Siento miedo de salir, de que me atrapen y me encierren nuevamente. Acá, siento que todos me odian. Traté de compartir estos videos para pedir ayuda, pero la gran mayoría me escribe que es mejor vivir en el cielo. No entiendo por qué el mundo está en mi contra. Son mis últimas fuerzas”.

El actor Leonardo Angelone, que ha seguido de cerca el caso, explicó en un video que la suya “es una historia real y está sucediendo en este momento en Bogotá”. Adriana cree “que todo es una conspiración en su contra, que los policías, los taxistas, hasta las modelos en las vallas publicitarias están puestas a propósito para burlarse de ella”.

Revisando sus redes sociales, encontró que en el primero de sus videos compartió “que su diagnóstico es de esquizofrenia paranoide y trastorno bipolar. Sin embargo, en la descripción actual de su perfil, insiste que es “una persona normal” que necesita ayuda, para evitar que su madre la asesine y reclame un seguro de vida que habría puesto a su nombre en los Estados Unidos.

Adriana insiste que la amarraron para inyectarle algo que ha deteriorado su salud - crédito @adriana.diaz3084 / TikTok

Según comenta, ella vive en Miami y, a lo largo de los años, la ha internado en instituciones mentales de Colombia y los Estados Unidos. Pero la última vez que intentaron “retenerla” fue en la madrugada del domingo, 30 de abril, cuando funcionarios de la Secretaría de Salud llegaron a su hotel para “ofrecerle ayuda”, que en sus palabras, nunca llegó.

“Me escapé, me tenían encerrada. Después de mucho caminar logré llegar al apartamento y me encuentro con esta sorpresa: esta gente de Secretaría de Salud y la Policía me robaron 100.000 pesos, mis medicinas”.

Su caso genera preocupación en redes y entre los ciudadanos que han llegado a cruzarse con ella en la calle. Los días pasan y Adriana no parece mejorar en los videos que sube a redes y, en sus últimas declaraciones, insistió que está batallando, pero sin fuerzas.