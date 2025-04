Participante de ‘Yo me llamo’ sufrió fuerte complicación de salud en vivo: “Me voy a morir”

El hecho ocurrió después de una intensa pelea entre Amparo Grisales y el imitador - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Un momento preocupante se vivió en el programa Yo me llamo cuando el imitador de Óscar Agudelo experimentó una fuerte crisis emocional tras ser salvado de la eliminación el 1 de abril de 2025. Y es que el participante fue duramente criticado por los jurados en su primera presentación en la noche de eliminación, por lo que estuvo en riesgo de salir, aunque logró tener una segunda oportunidad en el escenario, pero la presión acumulada terminó afectando su estado físico y emocional.

Y es que en su primera aparición tuvo un intercambio de palabras con Amparo Grisales, que lo calificó de “grosero”, lo que generó dudas sobre si sería eliminado, debido a que “la diva de Colombia”, señaló que al participante le faltaba el “tono tanguero” característico del artista original. Estas críticas lo dejaron al borde de la eliminación, pero finalmente se le otorgó una nueva oportunidad para demostrar su talento.

En su segunda intervención, el imitador interpretó la canción El Redentor, logrando un mejor desempeño en comparación con su primera aparición, lo que le permitió corregir los errores señalados previamente y convencer al jurado de su potencial. Así que Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz tomaron la decisión de salvarlo, permitiéndole regresar al camerino junto a sus compañeros. Búfalo fue el encargado de comunicar la noticia, lo que desencadenó una inesperada reacción en el participante y hasta la presentadora Laura Acuña se mostró preocupada por su salud.

Las palabras del imitador no gustaron - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El imitador se mostró visiblemente afectado por la tensión acumulada y sufrió una crisis emocional al regresar al camerino, pues al reencontrarse con los imitadores de Óscar de León, Ángela Aguilar, Carin León y Gilberto Santa Rosa, expresó: “Me tiembla todo, me voy a morir”. Sus compañeros, preocupados por su estado, lo ayudaron a sentarse en una silla para intentar calmarlo y evitar que su situación empeorara. Cuando se sentía un poco mejor, el participante dijo lo siguiente: “Siento que exploté demasiado fuerte”.

El peso de la competencia en ‘Yo Me Llamo’

Esta situación se convirtió en un ejemplo de la intensa presión que enfrentan los concursantes del famoso programa de talento vocal, en el que es necesario tener la capacidad de manejar el estrés y las críticas constantes. En el caso de Óscar Agudelo, su reacción en el camerino dejó en claro que el camino en el reality no está exento de dificultades.

El capítulo de eliminación más reciente de Yo me llamo causó una gran cantidad de reacciones entre los televidentes que no dudan en comentar cada cosa que sucede en medio del programa. Incluso, algunos de ellos admiraron la resiliencia del imitador de Óscar Agudelo y se emocionaron porque continúa en la competencia, pero su problema de salud no pasó desapercibido y los internautas comentaron cosas como: “Que ternura la reacción de Óscar Agudelo jajajajaja” y “Óscar Agudelo casi se infarta qué pecao. No le generen ese tipo de emociones y tensión al viejito”.

Su interpretación conquistó - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El legado de Óscar Agudelo

La figura del famoso, conocido como el “rey del tango”, sigue siendo una referencia importante en la música latinoamericana. Tras su fallecimiento en diciembre de 2023, sus seguidores lamentaron el final de una era, aunque su legado continúa vivo a través de programas como Yo me llamo, donde los imitadores buscan rendir homenaje a su estilo único.

Sin embargo, como quedó demostrado en este episodio, capturar la esencia de un artista tan icónico no es tarea fácil y requiere no solo tener habilidad técnica, sino una profunda conexión emocional con la música para trasmitir tal cual como lo hacía el artista original, como lo exigen los jurados que están buscando “el doble exacto”.