Escolta que impidió el robo del vehículo perteneciente al esquema del exministro Juan Fernando Cristo en Bogotá relató su experiencia: “Me llegaron de repente”

Un intento de robo a una camioneta perteneciente al esquema de seguridad del exministro del Interior Juan Fernando Cristo se registró en la noche del miércoles 2 de abril en el sector de Modelia, al occidente de Bogotá.

De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 9 p. m. , cuando cinco hombres armados abordaron al conductor del vehículo mientras este llegaba a su residencia tras finalizar su jornada laboral.

El conductor del esquema de seguridad explicó que los atacantes actuaron con rapidez y violencia, disparando varias veces cuando él intentó defenderse.

Según relató el propio afectado en una entrevista con el programa Arriba Bogotá de City TV, el incidente dejó como saldo una intensa balacera que se extendió por varias calles del sector.

De acuerdo con el testimonio del escolta, quien prefirió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, el ataque se produjo mientras abría la puerta de su vivienda.

A pesar de tomar las precauciones habituales para verificar que no hubiera personas sospechosas en los alrededores, fue sorprendido por los asaltantes, quienes llegaron en una camioneta que, según investigaciones preliminares, había sido robada días antes en la misma zona.

“Me había bajado para abrir la puerta, siempre con la precaución que nosotros tenemos de mirar que no venga nadie. Ya cuando me dirigía a abrir, ellos me llegaron de repente”, narró.

El escolta detalló que los delincuentes descendieron del vehículo con armas, lo que dio inicio a un intercambio de disparos. Durante el enfrentamiento, el hombre resultó herido en el brazo por una bala que lo rozó, pero logró reaccionar rápidamente para repeler el ataque.

“Al reaccionar, comenzaron a dispararme y yo disparé. Hacia atrás reaccioné con el otro (ladrón) porque venía por detrás. Esa fue la bala que me impactó y me rozó el brazo”, explicó.

En un intento por protegerse y evitar el robo, el escolta se dirigió hacia la avenida ciudad de Cali, donde aprovechó para recargar su arma mientras los asaltantes continuaban disparando tanto contra él como contra su vehículo. Según su relato, la persecución se extendió por varias calles y barrios aledaños, generando alarma entre los residentes de la zona.

El enfrentamiento culminó cuando el escolta logró bloquear el paso del vehículo de los delincuentes, impidiendo su huida. “Yo me atrincheré. Por eso ya no pudieron pasar y no se pudieron devolver. Les tocó dejar esa camioneta botada, que era con la que han hecho otros atentados y la habían robado como en marzo aquí en Modelia también”, afirmó.

La camioneta abandonada por los asaltantes fue identificada como el mismo vehículo utilizado en otros delitos recientes en el sector.

La comunidad local jugó un papel crucial en el desenlace del incidente, ya que algunos vecinos ayudaron al escolta a detener a uno de los delincuentes. Sin embargo, no se especificó si el resto de los asaltantes logró escapar o si también fueron capturados posteriormente.

Aunque el escolta aseguró que se encuentra físicamente bien tras el ataque, expresó su temor por posibles represalias por parte de los delincuentes, quienes lograron identificar la ubicación de su vivienda. “Pueden atentar contra mí y contra mi familia porque saben dónde vivo y pueden hacer algo”, manifestó con preocupación durante su entrevista con Arriba Bogotá.

Detalles del robo

La Unidad Nacional de Protección (UNP) informó que un grupo de delincuentes intentó robar una camioneta asignada al esquema de seguridad del exministro Juan Fernando Cristo en el barrio Modelia, en Bogotá. Aunque el exfuncionario no se encontraba en el lugar al momento del intento de hurto, el personal de protección reaccionó y logró frustrar el robo.

La UNP indicó que los responsables fueron cinco personas que se movilizaban en otra camioneta. Tras el incidente, dos de los presuntos delincuentes fueron capturados.