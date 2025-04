Senado designó a los ponentes de la reforma a la salud y anunció audiencias públicas antes del tercer debate

Se llevarán a cabo cuatro audiencias públicas antes del tercer debate del proyecto de ley - crédito Fernando Vergara/AP

La Comisión Séptima del Senado de la República designó a los ponentes y coordinadores ponentes que se encargarán de liderar el trámite de la reforma a la salud. Según anunció la presidenta de la comisión, Nadia Blel, se han designado doce ponentes, asegurando la representación de todas las bancadas con asiento en la Comisión.

Las coordinadoras ponentes serán las senadoras Martha Peralta Epieyú (MAIS), Norma Hurtado Sánchez (Partido de la U) y Esperanza Andrade Serrano (Partido Conservador).

Mientras tanto, los ponentes designados incluyen a Ferney Silva Idrobo (Colombia Humana), Wilson Arias Castillo (Polo Democrático Alternativo), Fabián Díaz Plata (Alianza Verde), Miguel Ángel Pinto Hernández (Partido Liberal), Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa Libres), Ana Paola Agudelo García (Partido MIRA), Alirio Barrera Rodríguez (Centro Democrático), Berenice Bedoya Pérez (Alianza Social Independiente) y Omar de Jesús Restrepo Correa (Comunes).

En su declaración, la senadora Nadia Blel explicó que esta decisión busca garantizar un debate equitativo y participativo. “Para ello y con el fin de brindar garantías a todas las bancadas que tienen asiento en la Comisión, hemos designado un ponente de cada uno de los partidos”, afirmó la legisladora.

Los ponentes tendrán 15 días para presentar el informe de ponencia, con posibilidad de prórroga - crédito Senado de la República

Participación de todos los sectores

Uno de los aspectos clave resaltados por la presidenta de la Comisión Séptima es la garantía de un debate transparente e incluyente, asegurando la participación de diferentes sectores de la sociedad en la discusión del proyecto de ley. “Desde la mesa directiva vamos a brindar todas las garantías para que esta sea primero una discusión que sea de cara al país, una discusión seria, una discusión técnica y responsable”, enfatizó Blel.

En este sentido, se anunció la realización de cuatro audiencias públicas antes de programar el tercer debate del proyecto, con el objetivo de recoger aportes de todos los actores involucrados en el sistema de salud.

La senadora Blel afirmó que la comisión “no se va a doblegar a pesar de las amenazas y los descalificativos" - crédito X

“El sentido de la Comisión es abrir y dar espacios de participación (...) con el fin de que ellos puedan presentar sus recomendaciones, pero especialmente sus preocupaciones y propuestas frente a lo que está ocurriendo en el sector salud”, agregó la senadora.

Asimismo, los ponentes designados tendrán un plazo de quince días calendario para presentar el informe de ponencia del proyecto de ley. Este plazo podrá ser prorrogado, dependiendo de la dinámica de trabajo de cada ponente.

Dado que el proceso de tramitación de la reforma a la salud se desarrolla en un contexto político complejo, luego del reciente hundimiento de la reforma laboral, Blel aseguró que la Comisión Séptima mantendrá su compromiso de debatir el proyecto sin presiones externas. “Esta comisión no se va a doblegar a pesar de las amenazas y los descalificativos”, manifestó.

La Comisión Séptima insiste en que la reforma debe construirse con el aporte de usuarios, profesionales de la salud y expertos en el sector - crédito @CamaraColombia/X

Sobre la seguridad de los legisladores, la presidenta de la Comisión destacó el acompañamiento de las autoridades para garantizar el normal desarrollo de los debates. “Debo agradecer y reconocer (...) el acompañamiento que ha hecho la Policía Nacional con el fin de brindarle seguridad no solamente a los senadores, sino también a sus familias y a los equipos de trabajo que nos acompañan en las discusiones de estos proyectos”, afirmó.

Por último, Blel reiteró la importancia de que el debate se desarrolle con respeto a la autonomía del Congreso. “Insistir que el Congreso de la República es autónomo, que nosotros actuamos conforme a la ley y que Colombia sigue siendo una democracia. Por lo tanto, le exigimos respeto para que podamos hacer este ejercicio de cara al país, un ejercicio serio, un ejercicio técnico, pero sobre todo responsable”, concluyó la senadora.

Armando Benedetti cuestionó la demora en el trámite de la reforma a la salud en el Senado - crédito @MinInterior/X

Por su parte, el ministro del Interior Armando Benedetti, se refirió al inicio del trámite de la reforma en el Senado, cuestionando las demoras en el proceso: “La reforma de la salud fue aprobada en la Cámara de Representantes el 6 de marzo. Dice la Ley 5ta que a los 15 días debe estar dándose el tercer debate. Han pasado 33 días y no hay ponentes. Quiero advertir que una la hundieron -la reforma laboral- firmando unos congresistas que no eran ponentes. Y, al mismo tiempo, ahora dilatan y no han puesto, todavía ponentes. Quiero llamar la atención de eso en una forma diplomática y amena”, dijo el jefe de la cartera política.