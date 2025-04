Este comediante colombiano enseña cómo usar expresiones del español en inglés, durante un partido de fútbol: “Hágame famoso, papi”

crédito @santiagocomedy/IG y @santiagocomedia/IG

Santiago Espinosa es un comediante que se presenta en sus redes sociales como colombiano, canadiense y estadounidense; y en su contenido que comparte en ambos idiomas (inglés y español), suele compartir situaciones que se suelen presentarse, por ejemplo, a la hora de jugar fútbol.

Es por eso que Espinosa se tomó a la tarea de explicarle a los ciudadanos del mundo algunos términos que se utilizan en las canchas de fútbol y microfútbol en el país, que junto a naciones como Argentina, Brasil o Uruguay, respiran y viven con pasión el llamado deporte rey.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Here’s some Colombian slang. If you’re playing football in Colombia or with Colombian, I’m going to translate the equivalent in English”, así inicia la grabación el comediante colombiano.

En español, lo anterior quiere decir: “Aquí hay algo de jerga colombiana. Si juegas al fútbol en Colombia o con colombianos, voy a traducir el equivalente en inglés”.

Seguido a esto el joven realiza varios ejemplos en movimiento de lo que representa cada una de las expresiones, y su traducción al inglés.

Dejando algunos clásicos que, sobre todo, se pueden escuchar en canchas y torneos de barrio en Bogotá, donde se realizan competencia de microfútbol conocidas como relámpagos, y donde además de la virtuosidad con la pelota, quedan perlas como las siguientes:

crédito @santiagocomedy/IG y @santiagocomedia/IG