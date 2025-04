Cris Valencia desmintió ruptura con Yana Karpova y explicó la razón de su distanciamiento: “Está solucionando sus cosas”

Cris Valencia aseguró que su noviazgo con Yana Karpova está firme, pese a que no se les ve juntos desde que 'la Rusa' salió de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

El artista urbano Cris Valencia aseguró a su amigo Westcol que su relación con Yana Karpova sigue firme, desmintiendo los rumores de ruptura que surgieron tras la salida de “la Rusa” de La casa de los famosos Colombia 2025, pues desde entonces la pareja no se había mostrado junta.

A esto se sumó el hecho de que Karpova, también cantante de reguetón, ha sido vista últimamente muy cercana al exparticipante del reality Marlon Solórzano, lo que desató especulaciones sobre un posible nuevo romance.

Sin embargo, Cris aclaró que su novia simplemente asistió al cumpleaños del modelo paisa, debido a que tienen amigos en común, pese a que no alcanzaron a coincidir en la competencia, puesto que Marlon quedó eliminado antes de que Yana llegara como reemplazo de la actriz Jery Sandoval.

Cris Valencia afirmó que no ha terminado su relación con Yana Karpova, 'la Rusa' que salió sin explicación de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @lcdlfcolombia/Instagram

Además, Valencia explicó que, por temas personales, “la Rusa” debe estar unos días más en la capital colombiana, mientras que él por su trabajo eligió quedarse en Medellín, ciudad en la que desarrolla su carrera musical. “Ustedes saben que a mí no me gusta Bogotá, yo no me amaño allá, a mí no me gusta y me toca es estar acá en Medellín, más que todo por mi música, no me puedo descuidar”, comentó.

En charla con un grupo de amigos, entre los que se encontraba el famoso streamer paisa, Valencia fue interrogado acerca de las especulaciones que empezaron a tomar fuerza luego que Yana publicara un video en el que se le ve cenando con Marlon Solórzano.

“¿Qué con la rusa? ¿Cómo vas a esa vuelta?”, comenzó preguntando Westcol de manera directa. “No, pues ya está en Bogotá”, contesto Cris. Sin embargo, el influencer quiso ahondar en la respuesta y contra preguntó, ¿Pero terminaron o no están? “No, no, ella está solucionando sus cosas, yo pues usted sabe que yo tengo que estar acá. Yo qué voy a hacer por allá”, añadió el joven cantante de 21 años.

Mensaje de Cris Valencia a Yana Karpova y la reacción de la rusa - crédito @la.casa.de.meliss/TikTok

Westcol que sirvió tanto de ‘Cupido’ como ‘Celestina’ en dicha relación, aconsejó a su pupilo para considerar viajar a compartir y apoyar a su pareja. “Pero debe acompañarla. En este momento es tan difícil. Pues, eso es lo que haría un novio es estar en Bogotá”.

Por su parte, Cris insistió en que todo estaba bien entre ellos, que “la Rusa” solo permanece temporalmente en Bogotá, pero que su relación no se ha roto.

“No, no, usted sabe que no me gusta Bogotá, pues con todo respeto para los de Bogotá, pero a mí no me gusta esa ciudad, me estoy máximo cinco días y me aburró, no encuentro qué hacer”, reiteró Valencia.

‘La Rusa’ se mostró muy cercana a otro exparticipante de ‘La casa de los famosos’

En la noche del sábado, 29 de marzo, Yana Karpova y Marlon Solórzano compartieron un video a través de su cuenta de Instagram en el que hicieron frente a quienes los critican en redes sociales.

'La Rusa' Yana Karpova reapareció de rumba en Bogotá luego de su misteriosa salida de ‘La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @la_rusayana/Instagram

“Un saludo muy especial para todas las envidiosas porque son las fans número uno. Siempre están pendientes de tus estados y comentan primero que cualquiera. Agradecemos por ser tan leales”, comenta la primera rusa en cantar reguetón y cuya salida de La casa de los famosos Colombia 2, sigue siendo un misterio.

Las imágenes, que dejan en evidencia la cercanía que existe entre Yana Karpova y Marlon Solórzano, no fueron tomadas este mismo fin de semana, sino que corresponden a la celebración del cumpleaños del antioqueño, realizada hace varios días en un conocido restaurante de Bogotá.

Las continuas muestras de cariño entre los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia no han pasado por alto para los cibernautas, cuya curiosidad ha despertado una gran cantidad de rumores que alimentan la versión de una supuesta ruptura entre “la Rusa” y Cris Valencia.

Otra causa les presunto fin de la relación habrían sido las especulaciones de infidelidad, además de que Cris Valencia se mostró molesto porque ‘La Rusa’ nunca lo mencionó durante su participación en el reality show. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los implicados ha confirmado o desmentido esta información.