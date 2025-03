Conductor colombiano se le midió a manejar con tacones para responder qué tan conveniente es: “No solamente es incómodo, puedes cometer un error”

El experto en vehículos probó con varios tipos de calzado diferentes para establecer cuál es el más cómodo a la hora de conducir - crédito Soy el de los carros / Facebook

Para responder, ¿qué tan difícil y seguro es manejar con tacones? y ¿qué es mejor entre manejar en medias, descalzo o con zapatos?, el creador de contenido especializado en vehículos, conocido en redes como ‘Soy el de los carros’, se le midió a probar las cuatro y compartir sus conclusiones en redes sociales.

Primero intentó con los tacones, con los que pudo “presionar el freno y acelerador, pero, definitivamente, la suela tiene muy poco agarre y, además, el tacón da demasiada inestabilidad. No solamente es incómodo, puede cometerse un error y tener un accidente”, advirtió.

También probó descalzo y con medias - crédito Soy el de los carros / Facebook

Lugo trató de hacerlo descalzo, pero notó “un menor agarre. Es demasiado inseguro, pareciera como si fuera a cometerse un error porque los dedos hacen que todo se vuelva mucho más incómodo”.

Así que se colocó medias y descubrió que “es un poco más cómodo que estando descalzo, pero, definitivamente, el agarre sigue siendo nulo y hay una gran probabilidad de cometer un error”.

Su conclusión, al dar por terminado el experimento, no es otra que: lo ideal es usar zapatos y “la clave para (escoger) los zapatos correctos es que sea flexible, tenga agarre, una suela no muy ancha y, por favor, no conduzca ni descalzo, ni con medias, ni menos con tacones. Después de la fiesta, use sus zapatos de repuestos”.

Otras recomendaciones de ‘Soy el de los carros’ para encontrar el calzado ideal para conducir:

Tras establecer que se logra un mejor agarre de los pedales con zapatos, ‘Soy el de los carros’ puso a prueba varios tipos de calzado para encontrar el mejor a la hora de conducir.

Empezó con chanclas, pero “aunque son las más fáciles de poner, se salen fácilmente y pueden causar un accidente”. De otro lado, los tenis de suela ancha “permiten presionar el acelerador y el freno, pero podrían presionarse al tiempo por su tamaño” y los tenis con suela rígida “quitan movimiento”.

Incursionando en otro tipo de calzado, ‘Soy el de los carros’ trató con botas y “a pesar de tener una suela menos ancha y ser flexibles, quitan movimiento en el tobillo”. Pero los mocasines se convirtieron en su zapato favorito para conducir, debido a que “tienen un movimiento natural, cambian fácil de pedal y son muy flexibles”.

Probó con botas, tenis y mocasines - crédito Soy el de los carros / Facebook

¿Qué tan peligrosas son las distracciones al volante?: esto dice la Ansv

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) insisite en su llamado a los actores viales para que eviten cualquier tipo de distracción mientras están al volante. Y es que, según informó, utilizar el celular, comer, fumar o incluso conversar con los pasajeros pueden aumentar considerablemente los riesgos de sufrir un siniestro vial.

Estudios internacionales han demostrado que el uso del teléfono celular mientras se conduce multiplica por cuatro el riesgo de accidentes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), enviar mensajes de texto al volante es particularmente peligroso, ya que implica largos periodos de distracción tanto visual como cognitiva. La OMS ha calificado esta práctica como “peligrosa y mortal”, subrayando la necesidad de evitarla para proteger la vida de los conductores y de quienes comparten las vías.

Además, la manipulación de dispositivos electrónicos como radios, pantallas de televisión o sistemas de GPS también representa un riesgo significativo. Según detalló la ANSV, estas acciones pueden reducir el campo visual del conductor entre 50 y 60 grados, limitando su capacidad para observar lo que ocurre frente al vehículo, así como en los laterales y en la parte trasera a través de los retrovisores.

Maquillarse, comer o fumar puede reducir la concentración al volante, de manera considerable - crédito iStock

Un ejemplo ilustrativo de este peligro es el tiempo que un conductor puede pasar revisando su celular. Según pruebas experimentales, dedicar 15 segundos a esta tarea mientras se conduce a una velocidad de 50 km/h (31 mph) equivale a recorrer 208 metros sin prestar atención al camino. Esta distancia, que podría ser suficiente para evitar un accidente, se convierte en un tramo de alto riesgo debido a la falta de visibilidad y reacción.

Pero el uso del teléfono móvil no es la única distracción que pone en peligro la seguridad vial. Según la ANSV, fumar mientras se conduce también puede generar riesgos significativos. El humo del cigarrillo puede causar irritación ocular, lo que desvía la atención del conductor de la vía.

Por otro lado, ingerir alimentos al volante es otra práctica que incrementa la probabilidad de accidentes. Esta acción obliga al conductor a retirar las manos del volante, reduciendo su capacidad para maniobrar de manera adecuada ante cualquier imprevisto.

Asimismo, investigaciones han señalado que actividades como conversar con los pasajeros, leer o maquillarse mientras se conduce pueden disminuir la atención del conductor en un 50%. Esta reducción en la capacidad de observación dificulta la reacción frente situaciones inesperadas, aumentando el riesgo de siniestros y la probabilidad de muerte en la vía.