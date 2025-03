Usaron una ambulancia para vaciar una vivienda en la localidad de Bosa

Una cámara de seguridad registró como tres hombres metieron las cosas que robaron de una vivienda a una ambulancia en Bogotá - crédito Redes Sociales

Un robo inusual ha generado conmoción en el barrio Andalucía, ubicado en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá.

Tres delincuentes ingresaron a un apartamento y sustrajeron pertenencias valoradas en aproximadamente 13 millones de pesos colombianos.

Lo que ha llamado la atención de las autoridades y la comunidad es que los ladrones utilizaron una ambulancia como medio de transporte para cargar los objetos robados y escapar del lugar. Según informó El Tiempo, el hecho ocurrió mientras la propietaria del inmueble había salido a dejar a sus hijos en el colegio.

De acuerdo con el relato de la víctima, recopilado por City Tv, los delincuentes aprovecharon su ausencia para ingresar al edificio sin necesidad de forzar la puerta principal ni la del apartamento.

El incidente sucedió en el barrio Andalucía, en Bogotá. Los responsables cargaron el botín en un vehículo que simulaba ser de emergencia médica - crédito captura de pantalla

En cuestión de minutos, los ladrones lograron sustraer diversos objetos de valor, entre ellos dos máquinas de coser, un televisor y dos computadores.

Según detalló la afectada City Tv, las máquinas de coser habían sido adquiridas recientemente con el propósito de fortalecer su negocio de confección, el cual es su principal fuente de ingresos para mantener a su familia.

La propietaria del apartamento relató que al regresar a su hogar, inicialmente no se percató del robo. Según explicó al medio mencionado, encontró ropa de su negocio de costura tirada en el suelo y pensó que sus gatos habían causado el desorden.

Sin embargo, al entrar a su habitación, notó que había ropa sobre su cama y que varios cajones estaban revueltos. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que faltaban varios de sus bienes más importantes.

Tres personas aprovecharon la rutina de una familia para saquear su vivienda. Entre el botín, máquinas esenciales para un emprendimiento - crédito Colprensa

Entre los objetos sustraídos se encontraban las dos máquinas de coser que había comprado apenas dos semanas antes, con el objetivo de mejorar su emprendimiento. Además, los ladrones se llevaron un televisor y dos computadores, dejando un gran desorden en el lugar.

La víctima expresó su frustración y tristeza por lo ocurrido, afirmando que no es justo que personas trabajadoras pierdan lo que con tanto esfuerzo han conseguido.

Uno de los aspectos más sorprendentes del caso es el uso de una ambulancia como medio para transportar los objetos robados. Según consignó El Tiempo, los delincuentes cargaron los bienes en este vehículo y huyeron rápidamente del lugar.

La víctima solicitó a las autoridades que revisen las cámaras de seguridad de la zona para identificar la ambulancia y dar con el paradero de los responsables. Hasta el momento, no se ha confirmado si el vehículo pertenece a una institución oficial o si fue modificado para simular ser una ambulancia.

La mujer también expresó su preocupación por la posibilidad de que los ladrones regresen a su vivienda. Según comentó a City Tv, teme por su seguridad y la de sus hijos, ya que los delincuentes parecen haber estudiado sus movimientos y horarios antes de cometer el robo. “No sabemos qué hubiera pasado si mis hijos y yo hubiéramos estado en casa”, señaló con angustia.

Tras el robo, la víctima ha hecho un llamado a la comunidad y a sus vecinos para recibir apoyo y poder reactivar su negocio de costura. Según explicó a City Tv, las máquinas de coser eran fundamentales para su microempresa, y su pérdida representa un duro golpe económico para su familia. “No es justo que gente que se esmera por conseguir sus cosas y otra persona se las quite así de fácil, no me parece justo”, afirmaron las víctimas al medio mencionado

Además, pidió a las autoridades que intensifiquen las investigaciones para capturar a los responsables y evitar que este tipo de delitos se repitan en la zona.

El caso ha generado indignación entre los residentes del barrio Andalucía, quienes han expresado su preocupación por la seguridad en el sector.