Festival Estéreo Picnic 2025: los artistas que no se puede perder el tercer día

Ya está en marcha la edición 14 de Festival Estéreo Picnic en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, presentando una variada selección de artistas nacionales e internacionales que congrega a miles de espectadores, y hasta celebridades que no se quieren perder los que están llamados a figurar entre los mejores shows de 2025.

En ese contexto, Infobae Colombia hace una selección de 10 presentaciones imperdibles del tercer día, el sábado 29 de marzo, con sus respectivos horarios y escenarios.

Melov (2:15 p. m.​, escenario Falabella​)

Pablo Melov, miembro del proyecto de electrónica The Virgina Valley, presentará su proyecto solista en el festival, que se caracteriza por tener un tono más orgánico. Su LP de 2024 Vortex exhibe su gusto por dibujar ambientes cinematográficos y nocturnos. Tendrá el reto de ser el primer acto del día en su tarima, pero al ser en forma de carpa, podría ser un aspecto que juegue a su favor.

Melov también se presentará con The Virgina Valley, horas después, en la carpa Club FEP a partir de las 11:00 p. m.

Felipe Orjuela (3:45 p. m.​, escenario Falabella​)

El músico y productor colombiano viene cobrando fuerza por su fusión atrevida de ritmos del Caribe y el Pacífico colombiano (la cumbia en particular) con elementos de la música electrónica occidental, dándole a su repertorio un tono que mantiene los “sube y baja” de intensidad propios del house y el techno, pero apostando por las características de la tradición musical costera del país.

“La cumbia, el merecumbé, la gaita, el porro, tienen una cosa muy chévere y es que es música pa bailar y es música de pista de baile. Y la música electrónica tradicional que nos ha llevado al occidente es música de baile”, comentó Orjuela en diálogo con Infobae Colombia. “Intento coger los elementos de la música de pista de baile y dejo de pensar tanto en rótulos”.

Orjuela se prepara para estrenar nuevo material en los próximos meses, pero por lo pronto es una garantía de que se verá una presentación de alto nivel desde las primeras horas del día. “Lo que nosotros hemos intentado hacer es dar el mismo show en todos los lados, presentarlo en tarima grande y chiquita, y eso nos da la ventaja de que ya lo tenemos derechito y le podemos hacer frente”, comentó frente al desafío de tocar un festival comparado con un concierto solista.

Galy Galiano (4:30 p. m.​, escenario Johnnie Walker)

Dentro de la programación del Estéreo Picnic existe desde hace tiempo la postura de ubicar en la programación un artista nacional que se salga de la norma predominante de rock, electrónica y fusiones contemporaneas.

En la edición 14 ese honor le correspondió a Galy Galiano, que a pesar de ser más conocido por sus composiciones ligadas al despecho como Me bebí tu recuerdo o Pequeño motel, también tiene incursiones en la salsa o el vallenato. Todo indica que más de un asistente se llevará una sorpresa con el de Chiriguaná.

Motherflowers (5:30 p. m.​, escenario Falabella​)

En lo que se refiere a fusiones, este colectivo venezolano es uno de los más atrevidos de la programación. No hay reparos a la hora de incorporar ritmos latinos, aspectos del hip hop o el género urbano, o de sumar instrumentación orgánica cuando corresponde.

“Es una banda 100% festivalera”, comentó Frank Lucas, lider del proyecto, en diálogo con Infobae Colombia. “Es una banda que desde la canción uno hasta la última canción te lleva a un carrusel de emociones, porque es una banda bastante diversa a nivel de géneros y de moods, entonces es como un carrusel que te va llevando. Nosotros vamos con la energía con la que siempre vamos, como si estuviéramos cantando en nuestra casa, porque Bogotá para nosotros ha sido como una casa y nos ha abrazado bastante", expresó.

St. Vincent (6:30 p. m.​, escenario Johnnie Walker​)

La multiinstrumentista y cantautora estadounidense hace su regreso a Colombia, y nuevamente lo hace en el Estéreo Picnic, en el que ya dejó ver todo su talento en 2019.

En esta ocasión llega presentando All Born Screaming, uno de los trabajos más notables de 2024 y uno que vuelve a exhibir su capacidad para ofrecer canciones atrapantes, seductoras, pero con esa cualidad que por uno u otro motivo siempre se sale de la norma ya sea desde la guitarra o desde los sintetizadores.​

Astropical (8:45 p. m.​, escenario Johnnie Walker​)

Tras dar su primera presentación en México, el proyecto colaborativo entre Bomba Estéreo y Rawayana pasará por el Estéreo Picnic como una de las apuestas más grandes del festival.

Su debut homónimo cuesta de 12 canciones y además de sumar ritmos caribeños, deja ver el resultado de combinar en un mismo proyecto las voces de Li Saumet y Alberto Montenegro.

Nasa Histoires (9:00 p. m.​, escenario Presente​)

La agrupación boyacense hace su debut en el festival con una propuesta que incorpora ideas del jazz y el indie, y que ya se hizo notar en el último tiempo gracias a su segunda placa, Flora, de la que se desprende Bugambilia, su mayor éxito hasta la fecha.

“Cuando nos reunimos a ensayar, cuando estábamos muy chicos, no soñábamos con la idea de vivir de la música y de viajar haciendo giras. Pero cuando esas cosas golpean a tu puerta y tu abres y ves todo eso, pues puede llegar a ser un poco mucho, muy especial”, comentó la banda en diálogo con Infobae Colombia, acerca de su creciente popularidad que ya los llevó a tocar en el exterior.

Beck (11:00 p. m.​, escenario Johnnie Walker​)

El sustituto de The Black Keys no pudo tener un perfil más alto. Reconocido como uno de los artistas que definieron el rock alternativo durante los años 90, el norteamericano no solo llevará a los asistentes por un repertorio lleno de éxitos que activarán la nostalgia como Loser, Gamma Ray, Sexy Laws o Devil’s Haircut, sino que mostrará su versatilidad para transitar por distintos estilos musicales, siempre en sus propios términos.

Justice (12:45 a. m.​, escenario Johnnie Walker​)

Si existe una garantía de un espectáculo audiovisual que volará la mente de todos los asistentes al Estéreo Picnic, esa sin duda la brinda el dúo francés, que ya estuvo en el evento en 2017. Esta vez presentarán su más reciente producción Hyperdrama, junnto a los éxitos que les confirmaron como uno de los nombres indispensables a la hora de hablar del aporte de Francia a la música electrónica.

Funk Tribu (1:30 a. m.​, escenario Falabella​)

Para los que quieren seguir toda la madrugada, este DJ colombiano es una buena alternativa. Con un marcado influjo de las técnicas de producción de los 90 (sobre todo las más ligadas al hardcore techno), el productor de 22 años ya tiene su propia sesión en Boiler Room y ahora promete encender la rumba con los temas de su primer larga duración Against All Odds, publicado en 2024.