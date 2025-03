Yaneth Waldman aseguró que vio la muerte a la cara: “Nadie sabía nada”

Yaneth Waldman estuvo hospitalizada por una septicemia - crédito @yanethwaldman/IG

Yaneth Waldman es una de las presentadoras y actriz más queridas de la televisión.

En 2023, la artista sufrió un grave accidente laboral que la mantuvo alejada de los escenarios, luego de caerse y sufrir varias fracturas en el rostro.

“Cirugía de vesícula en 3...2...1, terminé Mamma mia y madrugué al otro día a cirugía”, escribió en Instagram la talentosa presentadora.

La presentadora confirmó que fue un episodio duro en su vida - crédito @menoapusicasyque/IG

Recientemente, estuvo como invitada en el pódcast Menopáusicas y qué, en la que habló sobre diversos temas, como la salud sexual de las mujeres; sin embargo, una historia que la marcó de por vida fue aquella en la que vio a la muerte a la cara por un quebranto de salud.

Inicialmente, la mujer relató que debido a una septicemia, debió permanecer cerca de quince días hospitalizada en la clínica Santa Fe, recordando que hicieron llamar a sus hijos para verla, debido al delicado estado de salud en el que se encontraba.

Las presentadoras no dudaron en acudir al hospital para acompañar a su querida amiga Yaneth en este difícil momento - crédito @carocruzosorio/Instagram

“Tuve una manguera y una bolsa seis meses, nadie se enteró, la tuve que sufrir (...) Tengo otro ombligo; nadie se enteró, no porque me diera pena, simplemente porque no me gusta victimizarme. Seguí en mis redes, estaba en 50 kilos, duro como un hijuemadre, entendí la mente de un suicida, entendí que es mucha la desesperación. Jamás uno puede juzgar a una persona que se quita la vida”, mencionó inicialmente.

Andrea Serna y Carolina Cruz son grandes amigas de Yaneth Waldman y así lo replican en sus redes sociales - crédito @andreasernafotos/IG

Finalmente, la comunicadora explicó que el día en el que aceptó el proceso que estaba viviendo “ese día me mejoré”, recordando que en 1994 trabajando con Pacheco tuvo una muerte clínica y salió airosa del temido momento que afrontó.

Es de recordar que este quebranto de salud que vivió, solamente lo conocieron personas cercanas a su círculo social, teniendo en cuenta la publicación que hicieron Carolina Cruz y Andrea Serna en agosto de 2024 cuando compartieron la visita a la clínica donde se encontraba.

Así recordó Andrea Serna el episodio de Waldman en sus publicaciones: “Vivimos momentos contigo el año pasado, nuestra admiración por ti creció al infinito, verte reponerte, tu actitud durante los meses que tuviste que lidiar con todo, viajamos; mejor dicho eres una dura”.

Yaneth Waldman es una talentosa figura del espectáculo musical en teatro - crédito @yanethwaldman/IG

El gesto de Andrea Serna al enviarle un mensaje a la presentadora y actriz, destaca la fortaleza que tienen sus lazos de amistad, también enfatiza un importante mensaje sobre la importancia de la empatía y el apoyo en momentos de necesidad.

En un entorno donde a menudo las noticias están dominadas por el glamour y los conflictos, actos como este sirven de recordatorio de los valores más fundamentales de la humanidad.

Qué dijo sobre la salud sexual de las mujeres

De acuerdo con lo expresado por la actriz, la menopausia llegó a su vida de manera tardía, algo que inicialmente le generó una sensación de alivio en comparación con otras mujeres de su entorno: “Me burlé mucho de mis amigas porque a mí me llegó tardía la menopausia”.

La famosa presentadora y actriz dio detalles de este proceso - crédito Menopáusicas ¡y qué! / TikTok

La comunicadora explicó que uno de los primeros cambios que notó con la llegada de la menopausia fue la disminución de su deseo sexual, algo que para Waldman, a muchas mujeres les da temor decir: “A las mujeres nos da vergüenza ir donde un médico y decirle: ‘Marica, no quiero tirar, algo me está pasando’”, explicó.

Además, habló sobre la resequedad vaginal, un síntoma que describió como doloroso y que afecta la calidad de vida de muchas mujeres: “La mucosa vaginal se baja, empieza la resequedad y duele”, señaló, siendo uno de los primeros signos de alerta que noto del cambio en su cuerpo físicamente y que no siempre los especialistas comprenden para poder ayduar.