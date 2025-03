⁠“Shakibecca”, doble de Shakira, reveló las restricciones que le impuso la producción de la artista en sus conciertos en México: “Por su seguridad”

La imitadora de Shakira lamentó que el equipo le haya negado el chance de caminar al lado de la colombiana - crédito @sientesequenpueda/IG

Una de las primeras presentaciones que ofreció Shakira en Ciudad de México en el Estadio GNP Seguros generó controversia, por la presencia de la imitadora de la barranquillera, conocida como Shakibecca.

La razón de la polémica tuvo que ver con los comentarios que surgieron en redes sociales.

En un video se ve a la doble de la cantante barranquillera llorando antes de pasar a la caminata que hace Shakira en su entrada. En el clip se alcanza a escuchar en el audio que le dicen que “no eres ella”, mientras ella argumenta que pagó por su entrada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Imitadora de Shakira rompe en llanto tras fuerte pelea con el equipo de la cantante; fans la critican: “No eres ella” - crédito @shakibecca/IG

Después de algunos días de ocurridos los hechos, se conoció la versión de la imitadora que luce muy parecida a la colombiana, sobre las razones por las que Shakibecca no pudo caminar cerca de la colombiana, en declaraciones a un programa de televisión:

“Vengo como soy yo, este es mi pelo, así soy yo, no tengo ningún retoque estético, nada. Me vine vestida de negro como me dijeron, me indicaron ‘no puedes estar muy cerca, tienes que estar más hacia atrás y en el medio, de manera que no te veas’”, expuso la doble.

Quién es Shakibecca, la imitadora de Shakira que es señalada de estar obsesionada con la cantante en shows de México - crédito @Shakibecca @Shakira/IG

Conmocionada por las instrucciones del equipo de seguridad de la artista dentro del estadio y junto a los organizadores del evento, preguntó el motivo, pues consideraba que se estaba coartando su “ilusión de Shakifan”.

Y agregó: “Yo sé que adelante tengo un poco más de posibilidades de ver a Shakira. Me dijeron ‘discúlpanos, es por seguridad de ella y tuya’ porque la gente podría confundirse con el parecido que tenemos”.