Hija de Rey Ruiz debutó en la salsa: Laura Gabriela estrenó ’90 minutos' y busca conquistar el género

Hablar de Rey Ruiz es referirse a uno de los grandes exponentes de la salsa romántica. Conocido como “El bombón de la salsa”, se ha ganado el corazón de los amantes del género con éxitos como Mi media mitad, No me acostumbro y Qué hay de malo.

Desde hace años, sus canciones han marcado la pauta en la escena musical latina, y buena parte de su público se ha preguntado si habría algún heredero o heredera de su talento.

La respuesta llegó recientemente con el lanzamiento de 90 minutos, el primer sencillo de su hija Laura Gabriela, que busca posicionarse como la nueva voz femenina de la salsa rosa.

Por tal motivo, Laura Gabriela conversó con Infobae Colombia y habló sobre esta nueva etapa de su carrera, el apoyo de su padre y su deseo de que las mujeres tengan sus propias canciones románticas para dedicar.

Un sencillo con inspiración española y ritmo salsero

Durante la entrevista, Laura Gabriela explicó que 90 minutos es originalmente una canción escrita por la cantautora española Vanessa Martí y popularizada en la voz de India Martínez.

Al escucharla sintió una conexión inmediata con la letra y, al considerar su propio trasfondo salsero, decidió trasladarla al sabor latino.

“Cuando escuché la canción, me cautivó la historia y la sentí muy cercana. Entonces pensé: ¿por qué no convertirla en salsa? Así surgió 90 minutos en versión salsera”, explicó.

Su versión busca rescatar la esencia romántica de la composición y adaptarla a un género que ella siente corre por sus venas, tanto por la herencia de su padre como por su propia formación musical.

La apuesta por la salsa rosa y el empoderamiento femenino

Uno de los puntos más llamativos de su propuesta musical es que Laura Gabriela se ha propuesto ser la voz de la “salsa rosa” femenina.

Con ello, no solo quiere rescatar la tradición de la salsa romántica, muy popular en décadas pasadas, también darle un toque de modernidad desde la perspectiva de las mujeres de hoy.

“Normalmente, cuando una mujer quiere dedicar una salsa a alguien, muchas veces tiene que valerse de letras escritas por hombres que hablan de una relación. Yo quiero que haya una salsa hecha desde la voz de la mujer, que no implique cambiar géneros o pronombres, que exista la opción de dedicar nuestras propias canciones románticas”.

Además, Laura Gabriela explicó que, en su opinión, la salsa es un género que puede transmitir las más diversas emociones, desde la alegría hasta la nostalgia.

Sin embargo, cree que hay un hueco en las voces femeninas que hablen directamente del amor y el desamor desde una postura más actual, en la que las mujeres tengan el protagonismo en la historia.

El respaldo de una leyenda

Como era de esperarse, uno de los ejes de la conversación fue el enorme apoyo que ha recibido de su padre.

Laura Gabriela, además de ser la hija de Rey Ruiz, se desempeña como corista en las presentaciones de su progenitor, por lo que esta cercanía en el escenario y en el estudio ha sido clave en su desarrollo musical.

“Mi papá me dice que está muy orgulloso de mí. A veces siente un poco de nostalgia porque si mi carrera solista crece, podría perder a su corista, pero siempre me ha impulsado a que dé este paso. Él fue quien me guio en las sesiones de grabación y me prestó su orquesta y su estudio para mi proyecto”.

Destacó que, aunque no tiene una fecha exacta para “independizarse” al 100%, su deseo es seguir acompañándolo en los coros mientras construye su trayectoria como solista.

Un debut soñado en México con su padre de corista

La presentación de 90 minutos se llevó a cabo en un concierto en México, en un escenario que estaba a reventar de fanáticos de Rey Ruiz.

Para sorpresa del público, Laura Gabriela pasó de ser la corista a la cantante principal, mientras su padre invertía los papeles y hacía los coros para ella.

“Estaba muy nerviosa, México tiene una altura similar a la de Bogotá, así que me costaba respirar bien; además, era mi primera gran presentación como solista, pero ver que la gente recibió con aplausos y cariño la canción me dio un impulso enorme”, recordó.

Ver a su padre en la parte de atrás, apoyándola vocalmente, fue un momento único: “Si me sentía insegura, lo miraba y él me daba confianza con la mirada. Fue una experiencia inolvidable”.

El consejo de Rey Ruiz

En cuanto al mejor consejo que su padre le ha dado, Laura Gabriela respondió sin titubear: “Respira, disfrútalo y sé feliz”.

Según ella, esas palabras la han acompañado no solo en su debut, sino en cada paso que da en su carrera.