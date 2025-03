Esto es lo que dice la experta en etiqueta Carmiña Villegas sobre el uso del celular en la mesa: “Créeme, puede esperar”

La experta en etiqueta rechazó el uso de dispositivos en medio de la cena - crédito carminavillegas.cv / TikTok

En un video reciente, respondiendo a las preguntas de sus seguidores, la empresaria y experta en etiqueta Carmiña Villegas rechazó el uso de dispositivos móviles en la mesa.

De manera escueta, pero contundente, cuestionó a sus “apasionados de la mesa, ¿invitaron a su pareja, a su familia o a sus amigos a cenar o a que vean la parte de atrás de su celular?”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin lugar a especulaciones o vacíos sobre el tema, Carmiña explicó que no hay espacio para los celulares en la mesa y que utilizarlos frente a los invitados en la cena es una falta de respeto inadmisible: “Recuerden: el celular en la mesa no va. Créanme, la conversación con esa persona pro WhatsApp (o cualquier otra aplicación de mensajería móvil) puede esperar”.

En caso de tratarse de una emergencia, las manuelas de modales en la mesa estipulan que puede contestarse, siempre y cuando se explique a los presentes, que es algo que no puede esperar. Pero, en otras situaciones, será mal visto.

El lenguaje de los cubiertos en la mesa: mitos y realidades, según Carmiña Villegas

Al finalizar una comida formal, la posición de los cubiertos sobre el plato puede generar confusión entre los comensales. Según explicó la empresaria colombiana Carmiña Villegas en sus redes sociales, existen reglas claras sobre cómo colocarlos, pero podría ser confuso por los mitos que suelen escucharse en eventos protocolarios. Por eso, desmintió algunas creencias populares y ofreció una guía práctica para desenvolverse con seguridad en la mesa.

De acuerdo con la experta en etiqueta, el lenguaje de los cubiertos no es tan complejo como se piensa, pero es importante conocer las posiciones correctas para evitar transmitir mensajes equivocados. Por ejemplo, al hacer una pausa durante la comida, el cuchillo y el tenedor deben colocarse sobre el plato en una posición que simule las manecillas de un reloj marcando las 4:40 o las 8:20, con los mangos hacia afuera. Esta disposición indica que el comensal no ha terminado de comer, pero no significa que esté listo para el siguiente plato.

Carmiña advirtió que algunos mensajes no se transmiten con los cubiertos - crédito @carminavillegas.cv

Asímismo, Villegas desmintió varias creencias populares relacionadas con el uso de los cubiertos en la mesa. Uno de los mitos más extendidos es que colocar los cubiertos en forma de cruz sobre el plato indica que el comensal desea que se sirva el siguiente platillo. Según explicó, esta idea es incorrecta, ya que el momento en que se sirve cada plato depende de la logística del evento y no de las señales que envíen los invitados.

Otro error común es creer que colocar los cubiertos en posición horizontal sobre el plato expresa satisfacción con la comida. Villegas aclaró que, si un comensal desea manifestar su agrado por un platillo, lo más adecuado es agradecer directamente al chef al final de la cena o enviar un mensaje de reconocimiento a través del mesero.

La empresaria señaló que no es correcto utilizar los cubiertos para expresar desagrado por un platillo. Algunas personas creen que formar una “x” con el cuchillo y el tenedor sobre el plato indica que no les gustó la comida, pero Villegas enfatizó que esta práctica no es válida. En su lugar, recomendó solicitar al mesero, de manera discreta y educada, que retire el plato si algo no es de su agrado.

La experta advirtió que hay una única excepción - crédito @carminavillegas.cv

Al concluir una comida, la posición de los cubiertos también tiene un significado. Según explicó, los cubiertos deben colocarse de manera vertical sobre el plato o en un ángulo que forme 120 o 240 grados. Estas son las únicas posiciones aceptadas para indicar que el comensal ha terminado de comer.

La experta en etiqueta destacó que, a pesar de los rumores y las interpretaciones erróneas, solo existen dos posiciones válidas para los cubiertos: la de pausa y la de finalización. Además, recordó que los cuchillos y las cucharas siempre deben colocarse a la derecha del plato, mientras, los tenedores deben ubicarse a la izquierda.