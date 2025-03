José Rodríguez es el eliminado de ‘La casa de los famosos’, solo tuvo 9,30% de las votaciones

Él es José Rodríguez, eliminado de 'La casa de los famosos Colombia 2025' fue el que más besos dio en la primera semana del 'reality' incluido el que le dio a Emiro Navarro - crédito cortesía Canal RCN

José Rodríguez salió de La casa de los famosos Colombia 2 por decisión de la audiencia, ya que, aunque cuenta con gran experiencia en este tipo de competencias de convivencia de la edición 2025, su estrategia no convenció del todo a los espectadores.

Este modelo y entrenador físico nacido en Cali (Valle del Cauca) no era tan conocido en el país debido a que ha desarrollado su carrera artística en el extranjero, tanto así que primero hizo parte de este mismo formato del reality de convivencia en México y Estados Unidos. Además, que en 2022 paso por Acapulco Shore, programa de MTV en el que el drama, la amistad y las fiestas son protagonistas.

José Rodríguez goza de gran popularidad en redes sociales, especialmente en Instagram donde supera los 400.000 seguidores, siendo su red social predilecta donde comparte la mayor parte de su contenido en el que se destacan sus exigentes rutinas de entrenamiento y su pasión por el deporte.

En los días que permaneció al interior de La casa de los famosos conectó con los hombres que hacían ejercicio y se convirtió en el asesor físico de algunos de ellos como Alerta, Mateo, Camilo y “La Liendra”, con los que pasó la mayor parte del tiempo.

Si bien José era uno de los habitantes con más bagaje en este concurso, prometió que entraría a manejar bajo perfil; pues sabía muy bien que se encontraría con personalidades de todo estilo entre actores y creadores de contenido.

Su salto a la fama se dio luego de participar en dos realities internacionales, el primero Acapulco Shore y el segundo La casa de los famosos 3 de Estados Unidos. En este último reality norteamericano logró quedar entre los cinco finalistas de la temporada.

“Acepté México, acepté Estados Unidos, ¿Cómo no voy a aceptar mi país? Era lo último que me faltaba en el mapa. 50 millones de habitantes en Colombia, ¿Cuántos famosos hay? ¿Cuántos famosos hay fuera de Colombia? Aparte de los 50 millones que estamos hablando, imagínate que he elegido entre ellos, ¿Cómo no voy a aceptar? Sería una falta de respeto hacia todas esas personas que han querido entrar”, dijo en entrevista con el Canal RCN.

Así quedaron las votaciones

Lady: 32,08 %

El ‘Flaco’ Solórzano: 28,27 %

El ‘Negro’ Salas: 15,43 %

Peluche: 14,92 %

José Rodríguez: 9,30 %

¿Quién es el nominado de José?

José nominó a Yina Calderon; aunque no tienen mucho tiempo para dar explicaciones de su elección, el exparticipante solo dijo: “Colombia date cuenta”.

¿Tuvo un romance dentro de ‘La casa de los famosos’?

El también presentador y creador de contenido vallecaucano se ha caracterizado en los programas que ha participado pro su soltería; de hecho, antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 2025 aseguró que no tenía pareja y que iba dispuesto a dejar que las cosas fluyeran si se llegaba a presentar alguna oportunidad estando en el juego.

“Estoy solterito, sí, soltero. Bien soltero y entero. Si la persona le agrado yo y ella me agrada a mí y es buena persona y conectamos, ¿sí? Porque no me cierro las puertas”, afirmó antes de iniciar la segunda temporada de la competencia de convivencia.

Al parecer, José Rodríguez no tienen hijos ya que, cuando se le preguntó por las personas que más extraño dentro de la casa únicamente se refirió a su madre y lo importante que ha sido ella en la búsqueda de sus sueños como figura pública.

“No saber de ella, obvio. Mi mamá lo es todo, pero bueno, sé que es con un propósito y pronto nos veremos” y agregó: “No, yo tomo mis propias decisiones, al final estoy cumpliendo mis sueños y ellas siempre me apoyan lo que yo decido”.

José abandonó la casa en la que tuvo una breve relación con Yaya Muñoz, antes ded que ella fuera eliminada –y que le causó discordias con varios en el reality, pues trató de “vengar” su salida–.