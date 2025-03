Rey Ruiz amenazó con irse de ‘Yo Me Llamo’: las discusiones entre los jurados del ‘reality’ no paran

Nuevo enfrentamiento entre Amparo Grisales y Rey Ruiz en ‘Yo me llamo’ hace que el cantante se quiera ir del 'reality' - crédito Yo Me Llamo edición Colombia/YouTube

El cantante cubano Rey Ruiz, conocido como uno de los jurados del programa de televisión ‘Yo Me Llamo’, protagonizó un tenso momento durante el más reciente episodio del reality.

La controversia surgió tras la presentación del imitador de Dean Martin, que interpretó la canción Dream a Little Dream of Me. Mientras que dos de los jurados, Amparo Grisales y César Escola, elogiaron la actuación, Ruiz expresó una opinión contraria que desató una discusión en la mesa de evaluación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En esta ocasión, la actuación del imitador logró conmover a Grisales, que destacó que el participante había captado la esencia del legendario cantante estadounidense. Por su parte, Escola también valoró positivamente la presentación, por lo que señaló que el concursante había seguido las recomendaciones impartidas en la escuela del programa. Sin embargo, Rey Ruiz no compartió el entusiasmo de sus compañeros y calificó la interpretación como “caricaturesca”, argumentando que no encontraba similitudes con el estilo de Dean Martin.

Un enfrentamiento en la mesa de jurados

Amparo Grisales afirmó que el imitador captó la esencia del movimiento de Dean Martin durante su presentación - crédito captura de pantalla de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión

El desacuerdo entre los jurados escaló rápidamente. Según detalló el medio, Grisales cuestionó la postura de Ruiz, acusándolo de no valorar el esfuerzo del imitador y de minimizar su desempeño. En respuesta, el cantante cubano defendió su punto de vista, afirmando: “A mí no me gustó. Te veo como una caricatura y haciendo cosas que a mí no me da Dean Martin. Yo veo con mis ojos y mis oídos, solo quiero que corrijas lo que creo debes cambiar”. Además, Ruiz dejó entrever su molestia al añadir: “Si creen que mi devolución no vale nada, espérate un momentico y me voy”.

Este intercambio de opiniones evidenció las diferencias en los criterios de evaluación de los jurados, lo que generó un momento de tensión que no pasó desapercibido para los televidentes. La situación también puso en el centro de atención la dinámica entre los miembros del jurado, que suelen tener enfoques distintos al calificar a los participantes.

Cabe destacar que, la controversia en torno al trato hacia Rey Ruiz ha puesto en el centro de atención la relación entre los jurados y la manera en que interactúan durante las evaluaciones. Este tipo de críticas podría influir en la percepción del público a largo plazo. La interacción entre los jueces es uno de los elementos que más atrae a los televidentes, pero también puede convertirse en un punto de conflicto si no se maneja adecuadamente.

La vida personal de Rey Ruiz: su relación con su hijo colombiano

Rey Ruíz tomó por sorpresa al jurado de 'Yo me llamo' al emitir un duro concepto sobre uno de los participantes - crédito @reyruizsalsa/Instagram

Más allá de su participación en el reality, la presencia de Rey Ruiz en el programa ha reavivado el interés por aspectos de su vida personal. Una de las historias que ha salido a la luz es la relación del cantante con su hijo colombiano, Samuel, fruto de una relación extramatrimonial con una mujer caleña llamada Luisa Márquez. En el pasado, Márquez habría presentado una denuncia en busca de una cuota alimentaria, ya que Ruiz inicialmente negó ser el padre del joven. Sin embargo, una prueba de paternidad confirmó lo contrario.

Actualmente, Ruiz asegura tener una buena relación con su hijo, que tiene 20 años y reside en Montreal, Canadá. En declaraciones recientes, el cantante expresó: “No le presto atención al amarillismo, no tengo que arrepentirme de lo que pasó, es mi hijo. Mucha gente me tildó de irresponsable, al contrario, yo participé en la vida de mi hijo desde pequeño, no tengo que enseñarle a nadie”. Estas palabras reflejan su postura frente a las críticas que ha recibido en el pasado y su compromiso con Samuel.

Un jurado que no pasa desapercibido

El cantante destacó que más allá de ser un padre, mantiene una relación de amistad y cercanía con Samuel, su hijo colombiano - crédito Colprensa

La participación de Rey Ruiz en Yo Me Llamo no solo ha generado interés por sus opiniones como jurado, también por los aspectos personales que han salido a la luz desde su llegada al programa. Su estilo directo y sus comentarios críticos han sido motivo de debate entre los seguidores del reality, que han mostrado opiniones divididas sobre su desempeño en el panel de jueces.

Con su participación en el reality y las historias que lo rodean, Rey Ruiz continúa siendo un personaje que genera tanto admiración como polémica, consolidándose como una figura central en la actual temporada de Yo Me Llamo.