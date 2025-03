Migrante uruguayo admitió que quedó en ridículo por no entender esta frase que usan los colombianos: “Quedé como boludo”

Al darle un sentido literal, se hizo una idea errónea de su significado - crédito @rodrigocazz / TikTok

En un video compartido a través de sus redes sociales, el músico y migrante uruguayo Rodrigo Caz recordó una anécdota relacionada con cierta frase que los colombianos “usan cuando alguien es muy talentoso, que no conocía y me hizo quedar como un boludo”.

En el 2024, Caz participó de un diplomado de música y la etapa final era una especie de concurso, “tipo La Voz”, en el que el jurado puntuaba en cada etapa a los participantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la primera fase, Caz recuerda que a una estudiante que lo hizo increíblemente bien le empezaron a gritar “te vas para Bogotá” y, al no entender a qué se referían, decidió aplicar el refrán: “A donde fueres, haz lo que vieres”:

Aunque no es común, se trata de una referencia a los programas de concurso en televisión nacional - crédito @rodrigocazz / TikTok

“Yo no entendía bien qué era lo que estaba pasando, pero, para no quedar mal, me puse a gritar con ellos y, pasados cinco meses, quedé en la semifinal y hablando con un amigo del concurso, le suelto: si quedamos en la final tenemos que ir hasta Bogotá ¿no? Y se me quedó mirando, como... ¿Qué dice este pelotudo?”.

La frase “te vas para Bogotá”, aunque es poco común, suele ser utilizada en programas de canto que se transmiten en televisión nacional, por los jurados cuando realizan audiciones en otras ciudades y escogen a un participante.

Sin embargo, Rodrigo asumió que la frase era utilizada en un sentido literal y terminó preguntando a sus amigos, meses después, cuando sería el viaje a Bogotá. De ahí que, su recomendación no sea otra a: “No asuman. Siempre pregunten”.

Migrante argentina estuvo a punto de perder su trabajo por frase que no entendió en Colombia:

Una expresión comúnmente utilizada en Colombia estuvo a punto de dejar sin trabajo a la creadora de contenido argentina, conocida en redes sociales como Camilups. La influencer compartió su experiencia en redes sociales, donde explicó cómo la frase “de hoy en 8″ la llevó a un malentendido con sus compañeros de trabajo. Un incidente que deja claro que las diferencias culturales y lingüísticas pueden surgir incluso entre hablantes de un mismo idioma.

De acuerdo con Camilups, el problema surgió cuando, en una reunión laboral, le indicaron que revisarían un tema “de hoy en 8″. Al ser lunes, ella interpretó que la revisión tendría lugar el martes de la semana siguiente. Sin embargo, cuando llegó el lunes siguiente, sus colegas le preguntaron si ya había revisado el asunto, lo que la tomó por sorpresa. La creadora de contenido explicó que, en su lógica, “de hoy en 8″ debería referirse al día siguiente al mismo día de la semana, es decir, al martes, en este caso.

La creadora de contenido trató de debatir en redes su uso - crédito @Camilupss / TikTok

La confusión llevó a Camilups a cuestionar en redes el uso de esta expresión en Colombia. La influencer argumentó que, matemáticamente, la frase no tenía sentido, ya que, si se cuenta desde el lunes, ocho días después sería el martes siguiente. Además, señaló que otra expresión similar, “de hoy en 15″, también le resultaba problemática, pues, bajo la misma lógica, debería referirse a 16 días en lugar de 15.

Tras compartir su experiencia, Camilups recibió varias respuestas de sus seguidores colombianos, quienes intentaron aclarar el significado de la expresión. Con ejemplos, los usuarios le explicaron que, en Colombia, el día actual se incluye en la cuenta. Por lo tanto, si se dice “de hoy en 8″ un lunes, se cuentan ocho días comenzando desde ese mismo lunes, lo que lleva al lunes siguiente.

Camilups tuvo una discusión con uno de sus compañeros de trabajo sobre cuándo se cumplían los ocho días - crédito @camilupss / TikTok

Algunos comentarios destacados en redes sociales intentaron simplificar la lógica detrás de esta expresión. “Cuando es de hoy en ocho, sumas el día que está transcurriendo a la cuenta”, explicó un usuario. Otros, en tono más relajado, recomendaron a la creadora de contenido “no complicarse” y “fluir” con las particularidades del idioma en el país.

Mientras, otros se limitaron a ejemplos prácticos. Uno de ellos desglosó la cuenta de días: “Hoy lunes (1), martes (2), miércoles (3), jueves (4), viernes (5), sábado (6), domingo (7), próximo lunes (8)”. Un razonamiento que busca justificar que, al incluir el día actual, la expresión “de hoy en 8″ resulta coherente dentro del contexto cultural colombiano.