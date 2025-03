Elianis Garrido reveló que tocó fondo con su salud mental y su carrera: “Estoy construida encima de mis errores”

La actriz confesó tener cicatrices por sus decisiones, pero ahora las abraza - crédito Vos Podés

En una conversación en el pódcast Vos Podés, la actriz y presentadora Elianis Garrido compartió detalles sobre las repercusiones de las polémicas que ha protagonizado. La famosa confesó que estas experiencias afectaron tanto su salud mental como física, llevándola a descuidar su esencia y a enfrentarse a una competencia destructiva consigo misma: “Estoy trabajando en la medida de mis posibilidades por dejar de ser las cosas de las que ya no me enorgullezco”, expresó la actriz, que reconoció que durante mucho tiempo vivió “esclava del qué dirán”.

De acuerdo con lo relatado, las presiones sociales y familiares la llevaron a reprimir aspectos de su personalidad, como su forma de hablar y su espontaneidad: “Terminé avergonzándome de mi desparpajo natural porque tenía que seguir un montón de parámetros impuestos para el común denominador”, afirmó. Sin embargo, la actriz destacó que aprendió a aceptar su individualidad y a valorar las lecciones que le han dejado los errores del pasado: “Yo no soy lo que soy por mis aciertos, sino por todos los errores que he cometido”, reflexionó.

La actriz abordó cómo las adversidades cambiaron su perspectiva. En medio del pódcast, admitió que durante mucho tiempo se miró con enojo y rabia, cosa que cambió con el pasar de los años: “Hoy me da compasión y la veo como mi hija (refiriéndose a su versión más joven), estaba perdida y no hay forma de que tú andes por el mundo perdido sin una brújula, sin un propósito”.

Aunque reiteró que las crisis son fundamentales en su proceso de crecimiento personal, aunque también reconoció que algunos golpes de la vida podrían haberse evitado. En cuanto a su búsqueda de propósito, la actriz dijo que este proceso de introspección y autocompasión ha sido clave para que pueda reconciliarse con su pasado y avanzar hacia un futuro más pleno.

Esta reflexión fue aplaudida por sus seguidores - crédito Vos Podés

Otro de los temas centrales de la conversación fue la relación de Elianis Garrido con la televisión colombiana y su decisión de priorizar su bienestar emocional sobre las oportunidades laborales. La actriz le contó a Tatiana Franko que ha rechazado varias ofertas para regresar a la pantalla, incluyendo proyectos internacionales y formatos de reality shows: “El año pasado estuve a punto de volver. Me vi tentada, pero ahora sé que hay plata que no vale mi paz”, explicó.

Incluso, aseguró que una de las propuestas que rechazó implicaba interpretar a un personaje con conductas que no se alineaban con sus valores personales: “Yo no interpretaría nunca a una bruja o a alguien que hiciera santería o hechicería, ni siquiera en Hollywood”, afirmó.

Además, mencionó que aunque le ofrecieron una suma considerable de dinero para participar en un reality, decidió declinar la oferta porque no quería repetir experiencias del pasado que afectaron su tranquilidad. Frente a este tema, los seguidores afirman que se trató de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, y que por lo vivido en Protagonistas de Nuestra Tele decidió no aceptar. “El momento de volver a la televisión va a llegar, pero será de una forma que me permita crecer como artista y evolucionar como mujer”, aseguró, demostrando así su cambio de perspectiva.

En cuanto a sus proyectos, Elianis Garrido expresó su interés por incursionar en el cine, un ámbito que considera un nuevo reto en su carrera: “Estoy soñando con el cine. Por ahí están pasando un par de cosas, no sé hasta dónde van a llegar, pero quiero hacer cine”, comentó. Además de destacar que este nuevo enfoque en su carrera está alineado con su deseo de encontrar proyectos que le permitan sentirse realizada y feliz.

Las enseñanzas de sus malas decisiones la forjaron como la mujer que es hoy - crédito Vos Podés

Lección de vida

A lo largo de la conversación en Vos Podés, Elianis Garrido enfatizó la importancia de aceptar los errores como parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Y dejó un mensaje de esperanza y resiliencia para sus seguidores, recordando que incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar un propósito y reconstruirse: “Qué aburrida habría sido la vida si yo no hubiera tenido anécdotas, historias, todo lo que estamos escribiendo”, puntualizó.