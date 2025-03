Turista se hizo viral por entrar pollo sudado a los parques de Disney: “Salieron de Colombia, pero Colombia nunca salió de ellos”

Con tal de "no pasar hambre" en vacaciones, se fue a los parques con todo y lonchera - crédito @steven_ra / TikTok

Un viaje a Disneyland París de cinco días, en el 2025, puede costar siete millones de pesos, saliendo desde Colombia. Sin embargo, si se está en el Viejo Continente hay varias maneras de ahorrar para reducir al máximo el costo total de las vacaciones.

Una de esas “estrategias” las aplicó el turista colombiano conocido en redes como Steven Ra, que se hizo viral al compartir cómo ingresó a los parques temáticos del ratón con un recipiente o “coca” en el que llevaba un sudado de pollo con arroz.

“A mí me gustan los planes sencillos, como comer sudado de pollo en Disney. Siempre he dicho: salimos de Colombia, pero Colombia nunca sale de nosotros”, comentó en la descripción del video, que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Los comentarios de sus compatriotas no se hicieron esperar y entre bromas y experiencias similares se refirieron a la “coca” y cómo hace parte de la idiosincracia colombiana:

En los comentarios, otros colombianos compartieron historias similares - crédito @steven_ra / TikTok

“Yo lo hice con lentejas, arroz y huevito frito en el aeropuerto de Dubai”, “Positivo para colombiano”, “Dígame qué llevaron jugo de guayaba en un termito”, “La gente rica y sus excentricidades”, “Dime qué eres colombiano sin decir que eres colombiano”, “La comida allá es pésima, ese sudado es un manjar (en comparación)”, “Noooo, pero esa comida sabe mejor empacada en un tarrito de mantequilla o de helado”, “El que no conoc ela comida colombiana a cualquier food truck le reza”.

Los precios de snacks suelen rondar los cinco euros y los de comidas rápidas superan los diez euros. Por ejemplo, un café puede costar 3,80 euros; un menú de pizza más pan de ajo y bebida, 17 euros; unos churros temáticos de Coco, 6 euros; un burrito, 12 euros; unas papas fritas, 4 euros, y una gaseosa, 4 euros.

En su sitio web, Disneyland París, explica que el ingreso de comidas externas a sus parques está permitido e, incluso, pueden consumirse de manera gratuita en el área de pícnic; sin embargo, existen ciertas restricciones sobre lo que puede llevarse:

“Los Visitantes pueden ingresar alimentos y bebidas no alcohólicas a los parques para consumo propio, siempre que no estén en recipientes de vidrio, no requieran calefacción, recalentamiento, procesamiento o refrigeración y no tengan olores fuertes”.

Las entradas, por día, pueden costar 500.00 pesos colombianos - crédito Toni Anne Barson /WireImage

Cancillería entregó un listado de recomendaciones para colombianos que tengan pensado viajar a Europa:

Frente al aumento significativo en las solicitudes de asilo por parte de ciudadanos colombianos en Europa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha emitido una serie de recomendaciones esenciales para quienes planean viajar al continente europeo.

Según informó la Cancillería, más de 203.000 peticiones de asilo fueron registradas en 2023 en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que ha generado preocupación por los posibles inconvenientes legales y migratorios que enfrentan los viajeros. Estas medidas buscan prevenir situaciones como la inadmisión en aeropuertos, deportaciones y sanciones legales.

De acuerdo con el Ministerio, uno de los aspectos clave para los colombianos que desean ingresar a Europa es cumplir estrictamente con los requisitos de entrada establecidos por cada país. La Cancillería destacó que la documentación presentada debe ser legítima y verificable, ya que el uso de documentos falsos puede acarrear graves consecuencias, como la prohibición de ingreso, la expulsión inmediata y posibles sanciones penales. Además, se insta a los viajeros a consultar con las autoridades del país de destino cuáles son los documentos específicos que se exigen para su ingreso.

Realizar solicitudes de asilo sin necesitarlo puede derivar en líos ante la justicia Europea - crédito Colprensa

Entre los requisitos más comunes que los países europeos solicitan a los turistas se encuentran el pasaporte vigente, los tiquetes de ida y regreso, comprobantes de hospedaje o una carta de invitación, un seguro médico y pruebas de solvencia económica. Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores, estos documentos son fundamentales para garantizar una experiencia migratoria sin contratiempos. La falta de alguno de ellos podría derivar en la inadmisión en los puntos de entrada, como aeropuertos internacionales.

Asimismo, el Ministerio también fue enfático en que deben respetarse los tiempos máximos de permanencia permitidos en la zona Schengen, que es de noventa días dentro de un período de 180 días. Superar este límite puede resultar en sanciones legales, restricciones para futuros viajes y, en algunos casos, la deportación. Por ello, se recomienda a los viajeros planificar cuidadosamente su estadía y asegurarse de no exceder el tiempo autorizado.

Y, finalmente, la Cancillería colombiana advirtió sobre el uso indebido del sistema de asilo en Europa. Solicitar asilo sin cumplir con los requisitos establecidos no garantiza acceso a empleo, educación ni residencia en los países europeos. Además, iniciar este tipo de trámites sin fundamento puede tener consecuencias negativas, como procesos migratorios fallidos, separaciones familiares, pérdidas de recursos económicos y posibles sanciones legales.